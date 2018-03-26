Кемерово, 26 марта, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Кемеровская область переживает страшную трагедию. На пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вспыхнувшем 25 марта, по официальным данным, погибли 53 человека.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в торговом центре Кемерово

Между тем в местных пабликах в соцсетях, а также в телеграм-каналах распространяется информация о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии. Корреспондент ИА REGNUM обратился в администрацию Кемеровской области, попросив подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Однако в администрации региона от прямого ответа уклонились.

«Губернатор Кемеровской области возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара сразу после сообщения о возгорании. Руководство штабом осуществлялось в телефонном режиме. Аман Тулеев находился в плотном контакте с участниками штаба, а также министром ЧС Владимиром Пучковым. В 22:30 состоялся разговор губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным. На данный момент руководство оперативным штабом производится как по телефону, так и в режиме совещаний. Они проходят в здании администрации Кемеровской области», — сказали в обладминистрации.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в «Зимней вишне» вспыхнул 25 марта. Ещё утром 26 марта сообщалось о 37 погибших. Однако, по последним данным СКР, число жертв страшного пожара достигло 53. По данным МЧС, очаг возгорания находился на четвёртом этаже (верхнем) торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где были расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

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Стоит также отметить, что подробностей трагедии официальный сайт региона практически не сообщает. За сутки (25 марта — 26 марта) на официальном сайте появилось лишь несколько новостей.

Первая — вечером 25 марта — «Губернатор Аман Тулеев возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Остальные — уже 26 марта. О том, что семьи погибших при пожаре получат по 1 млн рублей, о молебне по погибшим и пострадавшим, о телефонном разговоре Амана Тулеева с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, что кузбассовцы массово сдают кровь пострадавшим, а также об отмене кинопоказов в связи с трагедией.