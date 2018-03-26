Благовещенск, 26 марта, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В управлении МЧС Амурской области планируют провести проверку всех крупных ТЦ региона после трагедии в Кемерово. Об этом 26 марта сообщает Амур.инфо.

Огнетушитель

По словам представителей МЧС, данное посещение будет проводиться с профилактическими целями, руководителям ТЦ напомнят о мерах и привилах пожарной безопасности, укажут нарушения. Как пояснил заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин, внеплановые ревизии проводятся только по обращениям.

«Обыватели могут обратить внимание: если возникают вопросы по содержанию путей эвакуации, по наличию и исправности систем пожарной защиты — сигнализации, пожаротушения, система дымоудаления, система оповещения об эвакуации, если вызывает сомнение, что всё исправно, можно обратиться в любой орган территориальный либо в областное управление МЧС. По таким фактам готовится обращение в прокуратуру, которая либо согласовывает проверку, либо нет. Могут не согласовать, если недостаточно оснований», — отметил он, добавив, то на каждый ТЦ в регионе заведены карточки тушения пожаров.

Чебыкин также напомнил, что до 31 декабря 2018 года в России действуют надзорные каникулы и субъекты и среднего предпринимательства исключены из плановых проверок.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный список погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове увеличился до 48 человек. Десятки людей пока числятся пропавшими без вести.