Москва, 26 марта, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Госдуме подозревают коррупцию при приеме в эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове началась на 4-м этаже

Число жертв пожара в Кемерове увеличилось, обнаружены тела 55 погибших

«Человек, который зарабатывал на «Зимней вишне» сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король», — отметил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия») в соцсети.

Структура собственности «Зимней вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги, и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется, указал парламентарий.

«Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, что ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами», — написал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.