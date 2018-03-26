Кемерово, 26 марта, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов полагает, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть из-за проблем с проектированием здания, его эксплуатацией и произведёнными работами. Отдельно он выделил прохождение коммерческой строительной экспертизы коммерческими учреждениями. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, он, в частности, отметил:

ГУ МЧС РФ по Кемеровкой области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

«К трагедии в Кемерове привели три вещи: проектирование, экспертиза и производство работ. Плюс эксплуатация здания. Практически ни один объект не проходит сегодня через госэкспертизу. Все коммерческие объекты идут по коммерческим экспертизам. И все идут в конечном итоге, нарушают архитектурные и строительные нормы», — сообщил Андрей Степанов.

О том, что качество коммерческого проектирования, экспертизы и производства строительных работ оставляют желать лучшего, Алтайский край убедился в конце 2016 года на собственном опыте, когда под тяжестью снега обрушилась часть крыши крупного ТЦ «Галактика». К счастью, никто не пострадал, но госинспекция тогда понудила коммерсантов провести полную экспертизу проекта.

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«Если бы мы этого не сделали, жертв могло быть больше. Первоначально используемые проектные решения определённо привели бы к трагедиям. А в результате проведения госэкспертизы удалось существенно усилить не только кровлю, но и заново сделать расчёты несущих конструкций второй очереди», — пояснил Андрей Степанов.

Позднее именно алтайскими законодателями был поднят вопрос о введении государственной строительной экспертизы на всех социально значимых объектах.

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Что ж, мнение профессионального строителя Андрея Степанова заслуживает доверия. Но сам надзорный орган, представителем которого он является, вряд ли поможет в случае с ТРК «Зимняя вишня». Его ведомство занимается только свежевозводимыми строениями. А если старое здание преобразовывается в ТЦ, то за проектом должны следить архитекторы и строители. Что касается пожарного надзора, тут и вовсе все спущено на тормозах. МЧС к малому бизнесу больше не ходит. Это следствие реформы контрольно-надзорной деятельности, проводимой МЧС России совместно с правительством, цель которой — ослабить удавку проверок на малый и средний бизнес.

И ведь действительно, бизнесмены долго и на всех уровнях доказывали, что сами кровно заинтересованы, чтобы их рестораны и магазины не горели, что, мол, не надо их душить мелочными и постоянными поверками. Вот бизнес и услышали…

Напомним, пожар в ТРК «Зимняя вишня» стал одним из крупнейших за последние десятки лет. По информации Следственного комитета РФ, на данный момент подтверждена гибель 39 человек. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести.