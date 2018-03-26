Пермь, 26 марта, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Российские законы относительно пожарной безопасности настолько строгие, что не требуют каких-то поправок. Вопрос в том, как эти законы исполняются. Здесь речь уже идёт о кнгретных людях, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, комментируя трагическое происшествие, из-за которого в торговом центре Кемерова погибли десятки людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

«Это страшная трагедия, как и «Хромая лошадь» в Перми. Безмерно соболезную родственникам погибших. Думаю, компетентные органы разберутся, и виновные будут наказаны, как это произошло и в случае с «Хромой лошадью».

При этом, не думаю, что надо вносить какие-то изменение в законодательство по безопасности. Оно у нас итак очень строгое. Вопрос не в законодательстве, а в конкретных людях, которые отвечали за пожарную безопасность в здании: собственники здания, руководство ТЦ и кинотеатра, ответственные за пожарную безопасность в нем, сотрудники МЧС, выдавшие все необходимые разрешения. Именно от последних в первую очередь зависит пожаробезопасность любого здания», — сказал парламентарий.

Напомним, что в декабре 2009 года в ночном клубе Перми «Хромая лошадь» произошёл крупный пожар. Погибли 156 человек. Это первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 25 марта, в торговом центре Кемерова из-за пожара погибли 53 человека. По предварительной версии, причиной возгорания стал аттракцион на четвёртом этаже, поблизости с кино театром и детской площадкой.