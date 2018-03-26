* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Международная организация Human Rights Watch сообщает, что в Афганистане участницы протестов после ареста подвергались пыткам, унижениям и лишению доступа к предметам первой необходимости вместе со своими детьми. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В новом отчёте, который был опубликован 20 октября, организация привела интервью с рядом участниц протестов женщин, которые были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). HRW охарактеризовала подавление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) акций протеста как «варварское».

В документе отмечается, что с первой недели восстановления контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном началась волна мирных протестов женщин, вызвавшая «жёсткую» реакцию группировки.

Ссылаясь на заявления женщин, попавших в тюрьму к радикалам, организация сообщила, что в феврале этого года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держали 21 женщину и семерых детей в маленьком «жарком и душном» помещении в течение пяти дней почти без доступа к воде, еде и туалетам.

Три из этих женщин рассказали Human Rights Watch, что члены их семей мужского пола подвергались жестоким пыткам и унижениям в другой комнате.

Из этих женщин и их родственников-мужчин были «выбиты» признательные показания. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) откровенно и в циничных выражениях заявили, что протесты женщин поставили их в «неприглядное» положение.

Согласно отчёту Human Rights Watch, перед освобождением этих женщин и членов их семей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали копии с документов на их личное имущество, и заявили, что если они еще раз выйдут на улицу, оно будет конфисковано.

HRW подчеркивает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны немедленно освободить всех людей, арестованных за осуществление своего права на свободу выражения мнений и мирный протест.

В отчёте говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны положить конец произвольным арестам и гарантировать задержанным доступ к судебному процессу и независимому суду.

Организация также призвала правительства, взаимодействующие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказать давление на группировку, чтобы она «выполняла обязательства Афганистана по международному праву, включая свободу выражения мнений и собраний, а также предотвращение пыток и других видов жестокого обращения».

Одновременно с приходом к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начались массовые протесты женщин в Кабуле, Герате и некоторых других провинциях Афганистана.

Участницы протестов обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в систематическом «выдавливании» женщин с социальной и политической арены. Они скандировали лозунги «хлеб, работа, свобода».

Прошло уже больше года, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек старше шестого класса. Однако ответом радикалов на требования протестующих всегда были жёсткое подавление, аресты и пытки.

Правозащитные организации неоднократно критиковали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за нарушение прав афганских граждан.