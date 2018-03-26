Кемерово, 26 марта, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Следственный комитет подтвердил обнаружение еще 14 тел погибших в ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове. Число жертв достигло 53 человек.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово началась на 4-м этаже

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где были расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

По одной из версии загорелся аттракцион. Также не исключена неисправность электропроводки.

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Открытое горение пожарным удалось ликвидировать лишь к утру 26 марта. К месту трагедии жители областной столицы приносят не только свечи и цветы, но и мягкие игрушки — в память о погибших на пожаре детях.

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