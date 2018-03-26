Оренбург, 26 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Ужесточение законодательства относительно сферы пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах будут бесполезными, если в стране процветает коррупция. Пока будет существовать взяточничество, будут гинуть люди, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин, комментируя трагические события в Кемерове.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в торговом центре Кемерова

«Можно сколько угодно менять закон. Но если будут брать взятки за неисполнение этого закона, то менять его смысла никакого нет. Были люди, которые принимали здание в эксплуатацию, были люди, которые ставили системы пожарной сигнализации и пожаротушения, были те, кто эксплуатировал эти системы. Есть чиновники, которые давали лицензии. Все это называется одним словом — коррупция. И мы видим, как на этом примере из-за коррупции гибнут люди», — сказал парламентарий.

Напомним, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошёл крупный пожар. По предварительным данным, очаг возгорания находился на четвёртом этаже возле кинозалов и детской игровой площадки. По одной из версий, загорелся аттракцион. Жертвами пожара стали 53 человека. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров.