Спецкомитет Конресса США намерен расследовать влияние Китая в Африке
Вашингтон, 26 марта, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Расширение влияния Китая в Африке намерен расследовать специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает 25 марта Fox News со ссылкой председателя комитета Девина Нуньеса.
По его словам, наращивание экономического и политического влияния в Африке вызывает обеспокоенность в связи с возможностью получения Пекином «контроля над властями других стран».
«Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира», — сказал Нуньес.
Он добавил, что «китайцы только что открыли военную базу в Джибути» и данное событие осталось без должного внимания в США, поскольку американские политики сосредоточились на России.
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По мнению конгрессмена, действия Китая в Африке нацелены не столько на военное усиление, сколько на экономическое. Китайская сторона ищет возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, а также в финансовый или энергетический сектора, чтобы «получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами».
Информацию о расследовании Нуньес намерен представить в течение недели.
Ранее президент США Дональд Трамп с целью поддержки американских производителей ввел пошлины в 25% на импорт китайской стали и в 10% — на импорт алюминия.
Он также призвал сократить дефицит торгового баланса США с Китаем на $100 млрд. В Пекине такой подход был назван «политикой протекционизма», а китайские власти сообщили, что готовы пойти на ответные меры.