Вашингтон, 26 марта, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Расширение влияния Китая в Африке намерен расследовать специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает 25 марта Fox News со ссылкой председателя комитета Девина Нуньеса.

Rdrevilo.com Китай покоряет Африку

По его словам, наращивание экономического и политического влияния в Африке вызывает обеспокоенность в связи с возможностью получения Пекином «контроля над властями других стран».

«Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира», — сказал Нуньес.

Он добавил, что «китайцы только что открыли военную базу в Джибути» и данное событие осталось без должного внимания в США, поскольку американские политики сосредоточились на России.

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По мнению конгрессмена, действия Китая в Африке нацелены не столько на военное усиление, сколько на экономическое. Китайская сторона ищет возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, а также в финансовый или энергетический сектора, чтобы «получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами».

Информацию о расследовании Нуньес намерен представить в течение недели.

Ранее президент США Дональд Трамп с целью поддержки американских производителей ввел пошлины в 25% на импорт китайской стали и в 10% — на импорт алюминия.

Он также призвал сократить дефицит торгового баланса США с Китаем на $100 млрд. В Пекине такой подход был назван «политикой протекционизма», а китайские власти сообщили, что готовы пойти на ответные меры.