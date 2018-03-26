Москва, 26 марта, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трагедия

«От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — цитирует Володина пресс-служба.

Сейчас самое важное — оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда, подчеркнул он.

«Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страшный пожар произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.

По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже ТРЦ. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, в здании загорелся один из аттракционов.