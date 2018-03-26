Оренбург, 26 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Все торговые комплексы должны быть оснащены автоматической системой пожаротушений. Это требование должно быть чётко прописано, чтобы с юридической и практической точки зрения не возникало обходов и лазеек этого табу. При отсутствии этой системы крупные торгово-развлекательные объекты не допускать к работе. Такое мнение выразил экс-депутат Госдумы РФ, предприниматель Максим Щепинов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя крупный пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли десятки людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

«Не знаю, надо ли менять законодательство, потому что наверняка в законе все меры и нормы предусмотрены. Вопрос в том, что суровость российских законов с лихвой компенсируется их неисполнением. Я думаю, здесь то же самое. Идут первые сообщения, что пожарную сигнализацию не включили, она не сработала. В таких торговых комплексах пожарная сигнализация должна быть полностью автоматическая. Как только где-то начинается задымление, идёт разбрызгивание воды с пеной. Думаю, если не включили звуковую сигнализацию, то автоматического пожаротушения в ТК не было. Об этом речь идёт. Все такие торговые комплексы должны быть оснащены такой системой», — отметил Щепинов.

Он обратил особое внимание на то, что оснащение автоматическим комплексом пожаротушения очень затратно:

«Это очень затратная история. По затратам она может быть сопоставима с отделкой этих зданий. Все мы знаем, как у нас решаются такие вопросы: где-то знакомые, где-то друзья, где-то за какое-то вознаграждение и так далее. И все делается по минимуму в торговых комплексах, что и приводит к таким трагедиям, как в Кемерове».

По словам бизнесмена, противопожарная норма уже есть в законодательстве. Здесь вопрос больше к пожарным и МЧС, то есть тем, кто принимает эти комплексы:

«Могут отсрочить, где-то глаза закрыть на эту тему. У нас такие трагедии случаются с периодичностью. Вспомним пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» — 2009 год. Тогда заговорили о том, что нельзя делать клубы в подвалах, а если в подвале, то с несколькими эвакуационными выходами.

Здесь (в Кемерово) та же история. Сообщения приходят, ежеминутно говорят, что люди не могли покинуть этот зал в кинотеатре, потому что он был закрыт. Получается, люди, кто должен был открыть зал, они уже эвакуировались, а те, кто непосредственно находился в этом зале, они не смогли физически оттуда выйти. Это всё … одна безответственность, вторая безответственность, третья безалаберность, и вот, к сожалению, к таким трагедия всё это приводит», — сказал Максим Щепинов.

Он убежден, что проверки противопожарной безопасности должны осуществляться как минимум раз в квартал. Но суть не в проверках, а в том, чем эти комплексы оснащены. Должны быть жёсткие нормы. Если автоматической системы пожаротушения нет, то ни при каких обстоятельствах не открывать такой торговый комплекс. Должен быть в законодательстве, нормативно-правовых актах чёткий запрет, чтобы юридически не возникало никаких шероховатостей и лазеек в обход этих норм.

Напомним, 25 марта в Кемерове из-за крупного пожара в торгово-развлекательном комплексе погибли десятки людей. По последним, данным число жертв выросло до 53 человек.