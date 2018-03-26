Кемерово, 26 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Пожар, начавшийся на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове, который унёс жизни десятков людей, потушен. Данные о погибших постоянно обновляются. По информации штаба МЧС, при обследовании помещений обнаружены тела 48 человек (ранее говорилось о 37). Более 60 числятся пропавшими без вести. Один из очевидцев трагедии Анна N. поделилась пережитым на своей странице в instagram:

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТРК «Зимняя вишня» стала смертельной ловушкой для десятков людей

«Это просто ужас. Трудно описать то, что сегодня произошло. Обычный выходной день. Всей семьёй решили сходить в кино на «Тихоокеанский рубеж». Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в первом зале на пятом ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающем из холла, раздался крик: «Пожар! Пожар!».

По словам Анны, сеанс так и не прервали, свет в зале не включили.

«Сигналку слышно не было. Толпа ломилась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли, да и вторую створку не открыли у этой двери. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и второй кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем», — делится пережитым Анна.

Говорит, что когда удалось добежать до лестницы, она увидела очень много плачущих и кричащих детей. Один из мужчин, узнав, что его дети в безопасности, решил вернуться в гардероб за верхней одеждой, но там от дыма уже не было видно ничего.

«Администратор в панике стояла и не знала что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов, остались его дети», — отмечает Анна.

По её словам, плотность и едкость дыма были столь высоки, что пройти туда без средств защиты было уже невозможно. Но на вопрос о наличии противогаза обезумевший охранник только развёл руками.

Напомним, воскресный день 25 марта 2018 года стал самым ужасным для десятков посетителей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Едкий дым и возгорание, возникшие, по словам очевидцев, в детской комнате, быстро распространились по всему этажу, но ни система автоматического тушения, ни пожарная сигнализация не сработали. Когда же люди бросились к запасным дверям, многие из них оказались закрыты. ТРК «Зимняя вишня» стал смертельной ловушкой для десятков людей.