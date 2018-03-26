Кемерово, 26 марта, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В числе приоритетных версий пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре рассматривается неисправность электропроводки. Об этом сообщили в службах технадзора региона.

Проводка

Отмечается, что специалисты считают возможным совершение нарушений при первичном монтаже электропроводки, а также при эксплуатации здания.

«Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — цитирует «Интерфакс» слова источника в технадзоре.

В социальных сетях кемеровчане вспоминают, что зимой 2018 года в торговом центре, где произошла трагедия, несколько раз отключали свет, а осенью здание было несколько дней закрыто из-за проблем с проводкой.

Добавим, кроме версии с возгоранием из-за неисправной проводки, следователями рассматривается и возможность умышленного поджога.

По информации главы МЧС Владимира Пучкова, на настоящий момент установлена гибель 48 человек, десятки людей продолжают искать спасатели. К месту трагедии жители областной столицы приносят не только свечи и цветы, но и мягкие игрушки — в память о погибших на пожаре детях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. на четвертом этаже кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. На этом этаже здания были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр.

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По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать лишь к утру 26 марта.