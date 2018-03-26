Кемерово, 26 марта, 2018, 08:36 — ИА Регнум. На месте пожара в торговом центре Кемерова, который унёс десятки жизней, спасатели и пожарные продолжают разбирать завалы обрушившихся частей зданий. На данный момент уже обследовано почти 70% территории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный МЧС

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По данным МЧС РФ, в зону чрезвычайной ситуации доставлены оперативная группа МЧС России, спасатели отряда «Центроспас» и Сибирского регионального поисково-спасательного отряда со специальным оборудованием. Также здесь работают группировки Главных управлений МЧС России по Новосибирской и Томской областям. С целью проведения разведки и оценки состояния конструкций привлечена беспилотная авиационная система.

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Продолжается проливка отдельных очагов, проводится разбор завалов.

«Работы ведутся в условиях экстремально высоких температур, практически нулевой видимости и будут далее продолжаться в круглосуточном режиме», — сообщил в МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь на четвертом этаже пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра на проспекте Ленина, 35 в Кемерове вспыхнул днём 25 марта. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Кроме того, обрушились кровля и перекрытия между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. кв. м. В результате пожара, по официальным данным, погибли 39 человек. По неофициальным данным, число жертв превышает 55.