Салехард, 26 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Сохранение оленеводства, как отрасли, проблемы экспорта оленины и образования тундровиков обсудили 24−25 марта на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде. В мероприятии приняли участие сто специалистов из шести стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Северные олени

Каждый член совета представил свою, уникальную именно для его региона, информацию. По данным «Оленеводов мира», сегодня в оленеводство вовлечено 100 тыс. человек из 24 стран. Мировое стадо домашних оленей насчитывает 2,5 млн голов.

Основные проблемы отрасли — потеря пастбищ и негативное влияние освоения тайги и тундры промышленниками и дорожниками. Также является проблемным рост числа хищников, — волков, медведей, росомах — которые всё чаще нападают на оленьи стада. Дикие олени уводят домашних стадами — и эти случаи зафиксированы на Ямале, в Бурятии, Якутии, Камчатке и Туве.

На Ямале, где самое крупное, в 730 тысяч, поголовье оленей в мире, животным не хватает кормовой базы. Правительство региона стимулирует сокращение стада, увеличивая пункты сбора оленины. Перерабатывающие комплексы создаются максимально близко для оленеводов. Наращивается экспорт оленины. Вскоре по Северному морскому пути она будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, что ЯНАО — единственный регион России, имеющий право экспортировать оленину. С бескормицей для оленей в ЯНАО планируют бороться искусственным питанием — будет запущен завод по производству корма, схожего по химическому составу с природным.

По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, оленеводством сегодня в регионе занимаются 45 организаций различных форм собственности, а также более трёх тысяч частных хозяйств. Переработка оленины ведется на семи современных убойно-заготовительных комплексах. Три из них сертифицированы в соответствии с требованиями Евросоюза. Объёмы заготовок мяса северного оленя в убойную кампанию 2017−2018 — составили более 2,8 тыс. тонн, что на 400 тонн более прошлогодних показателей. За десять лет объёмы производства оленины возросли на Ямале в два раза.

Кстати, в Туве оленина не в приоритете. Там оленей доят и ездят на них верхом, сообщила оленевод Светлана Дёмкина. Поголовье там самое малочисленное в стране — около трёх тысяч. Но сохранение оленеводства важно для тувинцев, как сохранение самобытной культуры. Для остальных регионов характерны проблемы выхода на экспорт, безотходной обработки оленины, нехватки кадров.

Председатель правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев акцентировал внимание на низкий уровень доходов работников оленеводческой отрасли, сложности доступа тундровиков к социальным услугам, здравоохранению, образованию. Отсюда нежелание молодёжи работать в оленеводстве. Михаил Погадаев предложил создать виртуальный кочевой университет, чтобы молодые люди могли заниматься выпасом оленей и в то же время иметь доступ к высшему образованию.

Кроме проблем отрасли, совет назвал Югру, как место проведения Всемирного конгресса оленеводов в 2021 году. Данное мероприятие проводится раз в четыре года. Напомним, в ассоциацию «Оленеводы мира» входят представители 20 регионов России, и 20 стран мира — России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Монголии, Китае, США, Канаде и Дании.