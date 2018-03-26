Екатеринбург, 26 марта, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В Свердловской области снова пошли разговоры о грядущем назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на пост врио губернатора Кемеровской области. Тему активно обсуждают в социальных сетях.

Premier.gov.ru Аман Тулеев

Поводом стал крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Уже известно о нескольких десятках погибших. После этой трагедии, как полагают отдельные слухмейкеры, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может оставить свой пост.

Отметим, Носова «посылают» в Кузбасс не впервые. Год назад отдельные языки уже сватали его на эту губернаторскую должность. Не сбылось… Видимо, его «доброжелатели» решили повторить, тем более что анонсированное перед выборами назначением Носова вместо губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, судя по результатам выборов на Южном Урале, не состоится, предполагают некоторые эксперты.

Напомним, крупный пожар в ТЦ Кемерова «Зимняя вишня» возник 25 марта. Погибли порядка 40 человек.

Возбуждено уголовное дело.