Владивосток, 26 марта, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Скандально известная компания — судовладелец из Приморья, «Находка Портбункер», прославившаяся в сентябре 2017 года тем, что бросила свой экипаж в ОАЭ на борту танкера «Кристалл Ист» без денег еды, воды, лекарств и топлива, опять оставила российских моряков на чужбине в опасной ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Очередной экипаж танкера Кристал Ист брошен в ОАЭ

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Танкер по-прежнему арестован в порту Шарджа, в ОАЭ. Экипаж, состоящий из российских моряков, был направлен на смену предыдущему, члены которого, намучившись месяцы в нечеловеческих условиях, только после вмешательства российского профсоюза моряков и МИД РФ, смогли попасть домой.

Теперь горе-судовладелец бросил уже новый экипаж.

По словам моряков, их пребывание на судне с каждым днем становится все более опасным для жизни и здоровья.

«Помимо перебоев в поставками воды и продовольствия, на танкере не работает освещение и система кондиционирования. Заработную плату судовладелец не выплачивает более трёх месяцев», — написали моряки в своей жалобе в РПСМ.

«Мы думаем, что новый экипаж ждут те же мучения, что и предыдущий. Моряки уже направили жалобу генеральному консулу РФ в ОАЭ. Моряки могли бы избежать такой ситуации, если бы перед тем, как подписать контракт, обратились бы за консультацией к нам. Мы подробно рассказали бы им об этом судовладельце. Но этого сделано не было», — сообщили в Дальневосточной региональной организации РПСМ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года моряки «Кристал Ист» обратились с коллективной жалобой в Дальневосточную организацию РПСМ. Люди сообщили, что брошены приморским судовладельцем — «Находка Портбункер» в порту Шарджа, ОАЭ. На борту закончилось топливо, в связи с чем не работают кондиционеры, а температура воздуха — +50 градусов. На судне нет еды, воды, лекарств. Выяснилось также, что компания «Находка Портбункер» вывела в море судно с российским экипажем на борту, без должного оформления контрактов и страховых документов. Кредитор компании — «Газпромбанк» — за долги потребовал ареста счетов. Чтобы уйти от российского правосудия, «Находка Портбункер» попыталась сменить на судне флаг — с российского на «удобный». Тревогу поднял Российский морской профсоюз, он немедленно оповестил правоохранительные органы, смена флага была предотвращена.

Экипаж, после месяцев мучений, удалось вернуть домой. Теперь РПСМ и российским госструктурам придется возвращать еще один?

Усилия государства по переводу флота из-под удобных флагов под российский триколор дают прямо противоположный результат. Многомесячные задержки заработной платы, вывод в море судов, на которых у экипажей не оформлены должным образом контракты, нет страховых документов, а сами суда часто находятся в аварийном состоянии, стали уже нормой.

По многочисленным свидетельствам моряков, на судах под флагом РФ порой часто узаконено фактически настоящее рабство. Но ведь судно, носящее флаг России, является территорией государства. Значит, именно государство должно нести ответственность за все, происходящее на борту. Так должно быть. Но на деле все происходит ровно наоборот.

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