Кемерово, 26 марта, 2018, 07:20 — ИА Регнум. 27 человек остаются в списке пропавших без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

«Всего пропавшими без вести числились 64 человека, — пояснили в ведомстве. — В их числе — 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны».

В оперативном штабе добавили, что пожар в здании торгово-развлекательного центра уже ликвидирован. В настоящее время специалисты ведут разбор завалов, а также проливают водой тлеющие конструкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ в центре Кемерова вспыхнул 25 марта 2018 г. Известно о 37 погибших, среди которых, по предварительным данным, девять детей. Десяткам пострадавших потребовалась медпомощь.

Причины возгорания пока неизвестны.

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