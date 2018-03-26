Москва, 26 марта, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 марта завершились ростом. Фоном для стремительного роста котировок стал призыв министра энергетики Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Он заявил, что следует продолжать работу с производителями вне ОПЕК по сокращению объёма добычи нефти на 2019 год и расширение санкций против Ирана.

К закрытию торговой сессии стоимость нефти Brent повысилась на 2,5%, до $70,54.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за прошедшую неделю в США общее число буровых установок увеличилось на пять, до 995 штук, число буровых установок на нефтяных месторождениях — на четыре единицы, до 804 штук, число буровых на газовых месторождениях — на одну единицу, до 190 штук.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,24%, до 70,34. На сегодня экономический календарь почти пустой, поэтому нисходящая коррекция может усилиться до $69,59.

Пока внешний фон благоприятный для покупателей, они нацелились в 71,28 (максимум 25 января).

Напомним, 23 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,23%, до $70,45 за баррель, WTI — на 2,45%, до $64,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,06 за баррель.

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