Калуга, 26 марта, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Администрация Износковского района Калужской области планирует разместить на 1000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения и поселковых землях промышленные площадки по утилизации бытового мусора. Об этом 25 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM депутат третьего созыва сельской думы муниципального образования сельского поселения «деревня Михали» Елена Болгова.

Фото председателя инициативной группы Елены Болговой На карте нанесены участки будущих полигонов ТБО сельского поселения «деревня Михали»

По её словам, местные чиновники, при поддержке чиновников из правительства Калужской области полностью игнорируют мнение жителей деревни Михали, которые считают, что на территории их сельского поселения не только не целесообразно, но и невозможно размещение производств по утилизации мусора и полигонов.

«Дело в том, что земли поселения в основном болотистые, с подпочвенными водами, которые находятся на глубине от 0 до 2 метров. Кроме того, во многих местах имеются плывуны. Ручьи и стоки впадают через местные реки Лужу, Язовку, Шаню, которые берут здесь свое начало, в более крупные российские реки Угру и Оку. В этих местах уникальные в своем роде земли сельхозназначения. Из-за того, что здесь близко подпочвенные воды, здесь никогда не бывает засухи. До 1990-х годов здесь работал крупнейший откормочный комплекс телят, которые поставлялись в Калугу и в Москву», — сказала Болгова.

По мнению председателя инициативной группы сельского поселения «деревня Михали» Болговой, вместо того, чтобы развивать инфраструктуру с целью привлечения людей на постоянное место жительство, провести газ, усилить энергоснабжение, отсыпать дороги, вырыть новую скважину и провести водопровод, построить жилье и пригласить на работу хотя бы фельдшера, чиновники упорно стремятся разместить в Михалях полигоны по утилизации мусора. По заданию районной администрации калужское ООО «ПК Geo» разработало проекты внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «деревня Михали», где предусматривается, в том числе размещения: радиоактивных, медицинских, биологических и других видов отходов.

Селяне на сходах и собраниях единодушно высказались против изменения назначения земель сельского поселения. Однако, несмотря на обращения к администрации района и в Совет района, от чиновников и районных депутатов нет никаких проектов по использованию земли.

«На этом неблаговидном фоне, противоречивые чувства вызывают призывы властей не считаться в своих действиях с мнением жителей. Так, Износковское отделение политической партии «Единая Россия» проводит в деревне Михали закрытые выездные заседания, приглашая на них отобранных по списку жителей деревни, что увеличивает и без того высокую социальную напряженность в поселении», — считает Болгова.

По словам, сельского депутата, прокуратура Калужской области, через постановление областного суда, 27 ноября 2017 года лишила возможности провести довыборы в сельскую думу «деревня Михали», назначенные на 10 декабря 2017 года. Это оставляет сельское поселение как минимум на полгода без бюджета, так как бюджет может утвердить только сельская дума. Но не это самое главное: целью было не дать местным жителям возможности отстаивать интересы через свой представительный орган. За это время администрация тайно прописала в поселение более 100 человек в двух деревенских дома, которых никто никогда не видел, утверждает Болгова. Теперь это полностью парализует принятие решений сельской в интересах жителей поселения. Выборы в думу деревни Михали, скорее всего, будут проходить не раньше мая 2018 года, так как власти не торопятся их назначать. Администрации нужно, чтобы в будущей сельской думе были депутаты, которые будут принимать «нужные» решения.

«Поселение в Михалях малочисленное, и прописав туда даже 150 «своих» людей на постоянное место жительств, делает исход всех выборов и сходов граждан предрешенным. В конце 2017 года в Устав Износковского района внесены изменения, которые позволяют решать все основные вопросы сельских поселений на уровне районного Совета и районной администрации. Теперь интересы жителей населённых пунктов чиновниками могут не учитываться, хотя это противоречит Градостроительному Кодексу РФ. Поэтому с нарушением действующих законов РФ земли сельхоз назначения и поселковые земли, властями переводятся в промышленные зоны, не имея при этом кокретных проектов по их использованию. Поскольку на будущих мусороперерабатывающих предприятиях в нашей местности работать некому, инфраструктура отсутствует, то чиновники планируют привлечь тысячи рабочих-мигрантов. Возникают реальные опасения по ухудшению криминальной обстановки в поселении. Впрочем, мы понимаем, что в последние годы в регионе резко обострилась проблема утилизации отходов. Но зачем для этого использовать плодородные земли, которых в мире становиться всё меньше. Думаем, что можно найти земли не пригодные для ведения сельского хозяйства. К тому же эти земли должны находиться на значительном удалении от населённых пунктов. В нашем случае до ближайшей деревни Раёво всего 1248 метров, 2500 метров до деревни Возжихино, 3231 метров до деревни Передел, 5678 метров до деревни Михали», — сказала Болгова.

В 2017 году жители деревня Михали и близлежащих населённых пунктов собрали более 500 подписей против изменения назначения земель и размещения на них полигонов и мусоросжигательных предприятий. Однако, в начале 2018 года было издано постановление администрации Износковского района о подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения «деревня Михали» с целью очередного перевода земель сельхозназначения в промышленную зону.

Между тем, селяне не спешат сдавать позиции. В Михалях планируется провести митинг. Заявку подавали дважды. Первый раз подали в администрацию Износковского района, но глава администрации отказал в поведении митинга, сославшись на то, что рядом находится железнодорожная станция, но не предложил другую площадку для митинга. Инициативная группа подала протест в прокуратуру. Также подали заявку на проведение митинга главе сельской администрации деревни Михали Виктору Серову, который митинг сначала согласовал, но затем внезапно отменил своё решение. Организаторов митинга вызвали на беседу в полицию, где разъяснили, что если люди соберутся на несанкционированный «экологический» митинг, то будут оштрафованы или даже посажены на 15 суток. Обстановка в Михалях накалена до предела.

«Властями назначены на 23 апреля публичные слушания о переводе земель в одно и тоже время, и сразу в 9 деревнях одновременно, Из-за бездорожья в многие сельские поселения района сложно проехать даже в самое засушливое лето, а в нынешнюю весеннюю распутицу это будет сделать практически невозможно», — считает председатель инициативной группы сельского поселения «деревня Михали» Елена Болгова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Калужской области внимательно следят за событиями вокруг полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в подмосковном Волоколамске. Калужане опасаются, что местные чиновники «радушно» примут «мусорную» эстафету от своих коллег в случае закрытия свалки в многострадальном Волоколамске.