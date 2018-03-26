Кемерово, 26 марта, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерове, в результате пожара в котором погибли 37 человек (данные уточняются), находится под управлением ООО «Зимняя вишня Кемерово», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в Кемерове

По данным ЕГРЮЛ, ООО было зарегистрировано 19 августа 2009 года. Размер уставного капитала компании составляет 253 500 рублей. По документам, основной вид деятельности ООО — торговля розничная напитками в специализированных магазинах.

Генеральный директор и единственный владелец ООО — Надежда Судденок, но в ЕГРЮЛ отмечено, что владельцем она стала только 24 августа 2016 года, а директором — с 7 сентября 2016 года. О предыдущем владельце официальных сведений нет, но, по неофициальной информации, ТРЦ принадлежал российскому миллиардеру, который на сегодня проживает в Австралии.

Надежда Судденок также является единственным учредителем ещё двух юрлиц — ООО «Бизнес спорт» и ООО «Бизнес спорт Кемерово». Их юридический адрес совпадает с адресом ТРЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. На настоящее время известно о 37 погибших, судьба ещё 64 человек неизвестна, среди них есть дети.

Сотрудники МЧС уже более 14 часов ведут работы по ликвидации возгорания. Задействованы свыше 500 человек. Кроме того, к месту трагедии направлены дополнительные силы в составе аэромобильных группировок Новосибирской и Томской областей. Также из соседних городов Кемеровской области к месту отправлены сотрудники других гарнизонов.

Проводится проливка участков обрушений, разбор строительных конструкций и завалов, специалисты проводят дымоудаление.