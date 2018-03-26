Сгоревший в Кемерове ТРЦ: кто владеет и управляет
Кемерово, 26 марта, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерове, в результате пожара в котором погибли 37 человек (данные уточняются), находится под управлением ООО «Зимняя вишня Кемерово», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным ЕГРЮЛ, ООО было зарегистрировано 19 августа 2009 года. Размер уставного капитала компании составляет 253 500 рублей. По документам, основной вид деятельности ООО — торговля розничная напитками в специализированных магазинах.
Генеральный директор и единственный владелец ООО — Надежда Судденок, но в ЕГРЮЛ отмечено, что владельцем она стала только 24 августа 2016 года, а директором — с 7 сентября 2016 года. О предыдущем владельце официальных сведений нет, но, по неофициальной информации, ТРЦ принадлежал российскому миллиардеру, который на сегодня проживает в Австралии.
Надежда Судденок также является единственным учредителем ещё двух юрлиц — ООО «Бизнес спорт» и ООО «Бизнес спорт Кемерово». Их юридический адрес совпадает с адресом ТРЦ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. На настоящее время известно о 37 погибших, судьба ещё 64 человек неизвестна, среди них есть дети.
Сотрудники МЧС уже более 14 часов ведут работы по ликвидации возгорания. Задействованы свыше 500 человек. Кроме того, к месту трагедии направлены дополнительные силы в составе аэромобильных группировок Новосибирской и Томской областей. Также из соседних городов Кемеровской области к месту отправлены сотрудники других гарнизонов.
Проводится проливка участков обрушений, разбор строительных конструкций и завалов, специалисты проводят дымоудаление.