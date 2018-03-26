Страшная трагедия в Кемерове: в воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени (12 часов мск) произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным на 17:30 мск 26 марта, погибли 64 человека, в том числе дети. 13 пострадавших госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии. В медицинские учреждения обратились за помощью 43 человека. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Кемеровчане несут к месту трагедии цветы и свечи. Вместе с Кузбассом скорбит вся страна. 4-этажный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зимняя вишня» расположен в центральной части города (проспект Ленина, д. 35). Общая площадь — 18,9 тыс. кв. метров. В ТРЦ располагалось около 14 магазинов, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами (один зал на 256 мест и два — на 143 места каждый), парковка на 250 машино-мест, автомойка, сауна, игровая комната, бассейн.

Kemerovo.ru Жители Кемерова несут цветы к месту пожара

06:15 26.03.2018 Уже более 14 часов в Кемерове ведутся работы по ликвидации крупнейшего возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в работах задействованы более 500 сотрудников ведомства. На место ЧС направлены дополнительные силы из Новосибирской и Томской областей. Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. По официальным данным, погибли 37 человек, пострадали — 47, судьба ещё 64 человек неизвестна. Тем временем местные массмедиа сообщают уже о 56 жертвах, ссылаясь на собственные источники. Специалисты, задействованные в ликвидации чрезвычайной ситуации, объясняют, что работы на месте происшествия осложняются сильной загазованностью, высокими температурами на отдельных участках, задымлением, из-за которого практически отсутствует видимость, а также неустойчивостью конструкций. Кемеровчане несут к месту трагедии цветы и свечи. Вместе с Кузбассом скорбит вся страна.

06:22 26.03.2018 Кемеровчане несут цветы и свечи к месту трагедии. По официальным данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 37 человек. В соцсетях и телеграм-каналах распространяется информация о 52—56 погибших.

06:25 26.03.2018 По словам депутата Госдумы от Кемеровской области Антона Горелкина, рассматриваются разные версии страшного пожара, унёсшего десятки жизней в Кемерове. Однако истинной причиной ЧП в ТЦ «Зимняя вишня» стали неработающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Подробности: «Такой беды Кузбасс ещё не знал»: Россия скорбит по жертвам пожара

06:25 26.03.2018 Смертельный пожар в торговом центре Кемерова обеспокоил жителей Екатеринбурга. Люди опасаются за безопасность в торговых центрах столицы Среднего Урала. Также читайте: Трагедия в торговом центре Кемерово обеспокоила уральцев

06:30 26.03.2018 Между тем областная администрация подробностей о трагедии пока не сообщает. Последняя новость на официальном портале региона опубликована ночью 26 марта.

06:32 26.03.2018 В других регионах начинают проверки ТЦ и кинотеатров. Например, в Хабаровском крае. Также читайте: Кинотеатры и ТЦ в Хабаровском крае проверят после пожара в Кемерово

06:32 26.03.2018 В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили о ликвидации открытого горения в ТЦ «Зимняя вишня». Работы по ликвидации крупнейшего возгорания ведутся уже более 14 часов. Задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

06:34 26.03.2018 Напомним, 37 человек погибли. 47 получили травмы. Судьба ещё 64 неизвестна.

06:37 26.03.2018 Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерово, в результате пожара в котором погибли 37 человек (данные уточняются), принадлежал ООО «Зимняя вишня Кемерово». По данным ЕГРЮЛ, ООО было зарегистрировано 19 августа 2009 года. Размер уставного капитала компании составляет 253 500 рублей. По документам, основной вид деятельности ООО — торговля розничная напитками в специализированных магазинах. Генеральный директор и единственный владелец ООО — Надежда Судденок, но в ЕГРЮЛ отмечено, что владельцем она стала только 24 августа 2016 года. О предыдущем владельце официальных сведений нет, но, по неофициальной информации, ТРЦ принадлежал российскому миллиардеру, который на сегодня проживает в Австралии. Надежда Судденок также является единственным учредителем ещё двух юрлиц — ООО «Бизнес спорт» и ООО «Бизнес спорт Кемерово». Их юридический адрес совпадает с адресом ТРЦ. Читайте также: Сгоревший в Кемерово ТРЦ: кто владеет и управляет?

06:37 26.03.2018 Кемеровские интернет-паблики сообщают уже о 56 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», официального подтверждения этой информации пока нет.

06:43 26.03.2018 Вместе с кемеровчанами скорбит вся Сибирь. «В Омской области весть об этой страшной трагедии никого не оставила равнодушным. Мы разделяем боль родных и близких погибших и выражаем наше искреннее сочувствие. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме врио губернатора Омской области Александра Буркова, направленной губернатору Кузбасса Аману Тулееву.

06:44 26.03.2018 «От имени жителей Республики Тыва выражаю глубокие соболезнования руководству Кемеровской области, а также родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре города Кемерово. К несчастью, огонь унёс жизни детей и взрослых. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — написал глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети.

06:46 26.03.2018 В Якутии уже дано поручение республиканскому правительству организовать внеплановую проверку пожарной безопасности объектов массового скопления людей. «Потрясён трагедией в Кемерово. Пожар в торговом центре унёс жизни десятков людей, в том числе детей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил глава региона Егор Борисов.

06:48 26.03.2018 Семьи погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» получат по 1 млн рублей. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает администрация Кемеровской области. По данным властей региона, подтверждена гибель 37 человек. Также читайте: Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат по 1 млн рублей

06:49 26.03.2018 Напомним, уголовное дело по факту трагедии расследует центральный аппарат СКР. Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП возглавляет губернатор Аман Тулеев. Также читайте: Тулеев возглавил штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ

06:52 26.03.2018 Свои соболезнования в связи с пожаром выразил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Также с соболезнованиями выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также читайте: Канцлер Австрии выразил соболезнования родным погибших в Кемерово

06:54 26.03.2018 По последним данным администрации Кемеровской области, десять пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» остаются в стационарах медицинских организаций Кемерова, в том числе двое детей. Один ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии и один взрослый в тяжёлом состоянии с положительной динамикой, восемь взрослых в состоянии средней тяжести. 34 человека после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

06:56 26.03.2018 Родственники кемеровчан, чья судьба остается неизвестной, размещены в школе №7. С ними работают 44 психолога.

06:58 26.03.2018 В Екатеринбурге как минимум два больших торговых центра, к которым местные жители предъявляют претензии в плане безопасности. Но пока крупных ЧП там не было.

07:04 26.03.2018 Напомним, вечером 25 марта по поручению Владимира Путина в Кемерово вылетел глава МЧС России Владимир Пучков.

07:09 26.03.2018 Для ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ привлечено 663 человек и 124 единицы техники.

07:10 26.03.2018 Как сообщает телеграм-канал Mash, по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» задержаны три человека. Это владелица торгового центра Надежда Судденок, директор компании, отвечавшей за пожарную безопасность, а также директор ещё одной компании.

07:15 26.03.2018 Жители Кузбасса массово сдают кровь для пострадавших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. За считанные часы в Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек. 69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь. Ещё порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови на пр. Октябрьский, 22, сообщили в обладминистрации. [[[picture3]]]

07:19 26.03.2018 Одним из лидеров в стране по количеству торговых центров считается Екатеринбург. Жители города обращают внимание на то, что зачастую они возведены из легковоспламеняющихся конструкций. Также они констатируют, что из некоторых ТРЦ не очень легко найти выход.

07:20 26.03.2018 Отдельно жители Екатеринбурга обращают внимание на то, что развлекательная зона, например, те же кинозалы, зачастую находятся на верхних этажах ТРЦ. Задымление на нижних фактически отрезает путь к эвакуации. Люди требуют реальных решительных мер.

07:23 26.03.2018 Власти Кемеровской области заверили, что все ресурсы областного банка крови будут направлены на помощь пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Пришедшие сегодня и в последующие дни доноры будут пополнять банк. Подробности: Кузбассовцы сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

07:23 26.03.2018 После пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года, когда погибли 17 человек, руководство ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заявляло о том, что в особом внимании пожарных нуждаются бывшие производственные и складские здания, превращенные в торговые центры (именно таким объектом был ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, открытый в 2013 году на базе кондитерской фабрики). Однако по закону после смены профиля проверка возможна только через три года. Проверить торгово-развлекательные центры внепланово можно только по поручению правительства РФ или прокуратуры. На учете МЧС в Санкт-Петербурге находятся порядка 150 торговых центров.

07:27 26.03.2018 Депутаты Госдумы от Кемеровской области разделяют скорбь всех, кто потерял родных и близких, берут на контроль расследование причин пожара в ТРЦ. «Мы не оставим пострадавших наедине с бедой», — написал также в соцсети депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Максимов («Единая Россия»).

07:30 26.03.2018 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования кемеровчанам в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня»: «Большая беда произошла вчера у наших соседей — в Кемерове. В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» пострадали дети, пострадали взрослые. МЧС сегодня называет страшные цифры: 37 погибших, 69 пропавших без вести, большое количество раненых. Это горе коснулось очень многих семей, и новосибирцы выражают глубокие соболезнования всем жителям Кемерова, всем, чьи родные и близкие пострадали в этом ужасном пожаре. Общая беда объединяет людей. Сердечно желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами!».

07:32 26.03.2018 Во многих торговых центрах развлекательные зоны находятся на верхних этажах. Задымление и пожар внизу могут закрыть путь для эвакуации, констатируют жители Екатеринбурга. При этом на противопожарную подготовку персонала ТРЦ они не очень надеются. Также читайте: Смертельный пожар в Кемерове: надёжны ли торговые центры Урала?

07:41 26.03.2018 Трагедию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» обсуждают интернет-пользователи по всей стране. Они делятся ссылкой на запись в Instagram одной из кемеровчанок. Девушка пишет, что стала очевидцем трагедии: «Это просто ужас… Трудно описать то, что сегодня произошло… Обычный выходной день. Всей семьёй решили сходить в кино. Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. Пришли как раз к началу фильма. Места были в первом зале на 5-м ряду». По её словам, где-то в середине сеанса дверь открылась и раздался крик: «Пожар!».

07:44 26.03.2018 В связи с пожаром в Кемерове снова возникли слухи о якобы возможном назначении мэра Нижнего Тагила Сергея Носова преемником Амана Тулеева. Год назад отдельные языки уже сватали его на эту губернаторскую должность. Не сбылось… Видимо, его «доброжелатели» решили повторить, тем более что анонсированное перед выборами назначением Носова вместо губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, судя по результатам выборов на Южном Урале, не состоится.

07:47 26.03.2018 По последним данным, сейчас пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек. Всего пропавшими без вести числились 64 человека, в том числе 37 погибших. Их тела обнаружены, но пока не опознаны. Подробности: Пропавшими без вести после пожара в Кемерово числятся 27 человек

07:51 26.03.2018 Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло выразил соболезнование в связи с пожаром в кемеровском ТЦ: «Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придаёт гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной». Также читайте: В Кемерово после трагедии в ТЦ прибыл сибирский полпред

07:59 26.03.2018 Сказать точно, ко скольким из лестниц 4 этажа ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове был блокирован доступ, пока не представляется возможным (эта информация стала известна благодаря трансляции переговоров спасателей). Всего, судя по схеме этажей, размещённой на официальном сайте ТРК, их должно быть 7. Если пожар действительно начался в детском игровом центре, то как раз его посетителям и сидящим в кинозалах был нанесён наибольший урон.

08:00 26.03.2018 Глубокие соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре города Кемерово, выразил губернатор Амурской области Александр Козлов. «Такие неожиданные известия всегда потрясают до глубины души. Произошедшее стало настоящим горем для всех жителей Российской Федерации. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в официальной телеграмме от главы Приамурья.

08:08 26.03.2018 Жители Хакасии выражают соболезнования семьям погибших на пожаре в Кемерове. Как сообщили в правительстве Хакасии, социальные учреждения республики и объекты с массовым пребыванием людей будут проверены. «Огромное горе для родителей и членов их семей. Пусть в эти дни вместе с вами пребудут сила духа и поддержка родных и близких людей. Хакасия вместе с вами переживает боль этой невосполнимой утраты», — говорится в тексте телеграммы, направленной главой Хакасии Виктором Зиминым губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

08:09 26.03.2018 «Сгоревший торговый центр в Кемерово — это братская детская могила коррупции», — написал на своей странице в Facebook уральский блогер Сергей Колясников. «C 2013 года эта огромная коробка, обшитая пластиком, пожарными не проверялась. Теперь уже вбрасываются разные версии в СМИ, что «да вроде и была проверка-то, когда-то там». Нет, ее не было, не было пять! лет», — пишет блогер.

08:12 26.03.2018 Администрация Кемеровской области сообщает о том, что 26—27 марта пройдёт Всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня».

08:12 26.03.2018 По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 48 человек. Подробности: Число погибших при пожаре в Кемерово выросло до 48 человека

08:18 26.03.2018 Экс-депутат Госдумы, оренбургский предприниматель Максим Щепинов не уверен в том, что нужно менять законодательство о ТЦ. По его мнению, в законе все меры и нормы наверняка предусмотрены. «Вопрос в том, что суровость российских законов с лихвой компенсируется их неисполнением. Вот, я думаю, здесь тоже самое. Идут первые сообщения, что пожарную сигнализацию не включили, она не сработала. В таких торговых комплексах пожарная сигнализация должна быть полностью автоматическая. Как только где-то начинается задымление, идет разбрызгивание воды с пеной. Думаю, если не включили звуковую сигнализацию, то автоматического пожаротушения в ТК не было. Об этом речь идет. Все такие торговые комплексы должны быть оснащены», — говорит экс-депутат. «Насколько мне известно, такая норма уже есть в законодательстве. Все большие торговые комплексы должны быть оснащены автоматической системой пожаротушения. Это очень затратно, безусловно. Здесь вопрос больше к пожарным и МЧС, то есть тем, кто принимает эти комплексы. Могут отсрочить, где-то глаза закрыть на эту тему. Повторюсь, это очень затратная история. По затратам она может быть сопоставима с отделкой этих зданий. Все мы знаем, как у нас решаются такие вопросы: где-то знакомые, где-то друзья, где-то за какое-то вознаграждение и так далее. И всё делается по минимуму в торговых комплексах, что и приводит к таким трагедиям, как в Кемерово», — продолжил Максим Щепинов. «У нас такие трагедии случаются с периодичностью. Вспомним пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» — 2009 год. Тогда заговорили о том, что нельзя делать клубы в подвалах, а если в подвале, то с несколькими эвакуационными выходами. Здесь та же история. Сообщения приходят, ежеминутно говорят, что люди не могли покинуть этот зал в кинотеатре потому что он был закрыт. Получается, кто должен был открыть, они уже эвакуировались, а те, кто непосредственно находился в этом зале, они не смогли физически оттуда выйти. Это всё… Одна безответственность, вторая безответственность, третья безалаберность, и вот, к сожалению, к таким трагедия всё это приводит», — считает эксперт. Щепинов убежден, что проверки противопожарной безопасности должны осуществляться как минимум раз в квартал. Но суть не в проверках, а в том, чем эти комплексы оснащены. Должны быть жёсткие нормы. Если автоматической системы пожаротушения нет, то ни при каких обстоятельствах не открывать такой торговый комплекс. Должен быть законодательстве, нормативно-правовых актах чёткий запрет, чтобы юридически не возникало никаких шероховатостей и лазеек в обход этих норм.

08:19 26.03.2018 К месту трагедии кемеровчане приносят не только свечи и цветы, но и мягкие игрушки — в память о погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» детях. [[[picture2]]]

08:21 26.03.2018 По уголовному делу о смертельном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове появились первые задержанные.

08:21 26.03.2018 Всего, по данным СКР, задержаны четверо подозреваемых, в числе которых арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании торгового центра. Также читайте: Трагедия в торговом центре Кемерова: задержаны четверо подозреваемых

08:22 26.03.2018 По информации Следственного комитета РФ, на данный момент подтверждена гибель 39 человек.

08:25 26.03.2018 В связи с трагедией в Кемерове глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить торговые центры республики на предмет пожарной безопасности. «Огромное количество жертв, беда большая. Нужно ещё раз проверить все торговые центры, предварительно проговорить с хозяевами, все заинтересованы, все с пониманием отнесутся. Нужно внимательно проанализировать случай в Кемерово и проработать все ошибки и недоработки, чтобы у нас такого не случилось», — сказал он.

08:37 26.03.2018 В соцсетях появились фотографии очереди, состоящей из желающих сдать кровь для пострадавших на пожаре в «Зимней вишне». Очередь действительно большая.

08:38 26.03.2018 На месте пожара в ТЦ Кемерова спасатели и пожарные продолжают разбирать завалы обрушившихся частей здания. На данный момент уже обследовано почти 70% территории.

08:38 26.03.2018 «Работы ведутся в условиях экстремально высоких температур, практически нулевой видимости и будут далее продолжаться в круглосуточном режиме», — сообщил в МЧС РФ.

08:47 26.03.2018 Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Амелин: «Можно сколько угодно менять закон, но если будут брать взятки за неисполнение этого закона, то менять его смысла никакого нет. Были люди, которые принимали здание в эксплуатацию, были люди, которые ставили системы пожарной сигнализации и пожаротушения, были те, кто эксплуатировал эти системы. Есть чиновники, которые давали лицензии». «Всё это называется одним словом — коррупция. И мы видим, как на этом примере из-за коррупции гибнут люди».

08:50 26.03.2018 Кемеровская епархия молится о пострадавших при пожаре в «Зимней вишне». «По благословению высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, главы Кузбасской митрополии, Кемеровская епархия будет оказывать помощь всем нуждающимся: в особом режиме будет работать епархиальный отдел по благотворительности и социальному служению», — сообщили в епархии.

08:57 26.03.2018 Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что вину за кемеровскую трагедию нужно возложить на директора торгового центра, недобросовестных чиновников и проверяющих. «Тёмный зал, дым, заблокированные двери и последний звонок маме. Сказать самые важные слова: «Мама, скажи всем, что я вас любила». И нет больше никакого будущего, а только фотография на столе. Как теперь будут жить родители без единственного ребёнка? Как будет смотреть в глаза родителям директор торгового центра, не выполнивший противопожарных требований, а значит, не спасший детей. Сможет ли также спокойно и уверенно ходить по улицам города инспектор, признавший ТЦ безопасным и тем самым подписавший смертный приговор нашим детям? Спокоен ли сон собственника этого ТЦ, сэкономившего на пожаробезопасных материалах при строительстве? Нет у меня ответа. Берегите своих близких», — пишет Антонов на своей странице в соцсети.

08:57 26.03.2018 Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Сейчас самое важное — оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда, отметил также он.

08:58 26.03.2018 «Сигналку слышно не было. Толпа ломилась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли, да и вторую створку не открыли у этой двери. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и второй кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем». Подробности: «Это просто ужас»: как поход на кинопремьеру обернулся трагедией

09:01 26.03.2018 В департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области сообщили о том, что все областные и муниципальные учреждения культуры в связи с трагическими событиями в Кемерове отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26, 27 и 28 марта. Кроме того, отменены все развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры на эту неделю.

09:03 26.03.2018 Продолжается расследование уголовного дела по факту гибели людей в торговом центре города Кемерово. Всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек, сообщает СКР.

09:08 26.03.2018 Смертельный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» обсуждают по всей стране. Мнение из Оренбурга: О пожаре в Кемерово: «Все это называется одним словом — коррупция»

09:09 26.03.2018 «Это страшная трагедия, как и «Хромая лошадь» в Перми. Безмерно соболезную родственникам погибших. Думаю, компетентные органы разберутся и виновные будут наказаны, как это произошло и в случае с «Хромой лошадью». При этом не думаю, что надо вносить какие-то изменения в законодательство по безопасности. Оно у нас и так очень строгое. Вопрос не в законодательстве, а в конкретных людях, которые отвечали за пожарную безопасность в здании: собственники здания, руководство ТЦ и кинотеатра, ответственные за пожарную безопасность в нем, сотрудники МЧС, выдавшие все необходимые разрешения. Именно от последних в первую очередь зависит пожаробезопасность любого здания», — говорит депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

09:11 26.03.2018 «Главный вопрос, на который должно ответить следствие в Кемерово: почему людей не успели эвакуировать», — говорят жители Урала.

09:12 26.03.2018 Губернатор Забайкалья Наталья Жданова выразила соболезнование семьям погибших в результате трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Это горе потрясло всю страну, вызвало острую боль и сопереживания в сердцах забайкальцев. В эти тягостные минуты скорбим вместе с вами. Передаём кемеровчанам слова поддержки, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в официальной телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Жданова подчеркнула, что обстоятельства трагедии требуют тщательного расследования.

09:13 26.03.2018 «Конечно, запредельный цинизм. Огромный многофункциональный торговый центр, с кучей разных видов бизнеса, с сотнями одномоментно клиентов и посетителей зарегистрирован как «МАЛЫЙ БИЗНЕС». Потому что малый бизнес освобождается от пожарных проверок!!!» — пишут в соцсетях.

09:16 26.03.2018 Некоторые пользователи соцсетей возлагают личную ответственность за трагедию на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «Короче, это личная ответственность Тулеева. Вот персональная. Ему с этим доживать», — пишут в соцсетях

09:16 26.03.2018 Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование семьям погибших и поддержку пострадавшим в результате трагедии в Кемерово: «Мы должны приложить максимум усилий, чтобы избежать подобных трагедий. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. И сейчас никакие слова, действия не могут утешить людей и вернуть погибших к жизни. Я хочу поддержать и обращаюсь к семьям погибших — вся Россия скорбит вместе с вами, для всех нас это страшная боль».

09:16 26.03.2018 Кубань соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово, об этом написал в своем телеграмм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. Он также сообщил, что дал поручение проверить соблюдение норм безопасности во всех без исключения торговых и торгово-развлекательных центрах Краснодарского края, отметив, что «в таком нельзя перестараться».

09:25 26.03.2018 «Страшная трагедия в Кемерове потрясла всю страну. Пожар в торговом центре оборвал жизни людей. Среди погибших и пострадавших много детей… Многие остаются без вести пропавшими. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Особые слова поддержки — родителям, которые потеряли своих детей… Москвичи скорбят вместе с родственникам и близкими погибших», — заявил на своей странице в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

09:27 26.03.2018 «От себя лично и от всего депутатского корпуса и аппарата Московской областной думы выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии, произошедшей в Кемерове. Погибли дети — это самое страшное горе и ничем не восполнимая утрата. Родственникам пострадавших и тех, кто ещё числится пропавшим без вести — огромных сил и крепости духа пережить это страшное время. Скорбим вместе с жителями Кемерова», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

09:29 26.03.2018 Все больше цветов и мягких игрушек появляется у места трагедии в Кемерове. [[[picture4]]]

09:30 26.03.2018 Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Жители Новосибирской области разделяют с Вами скорбь от невосполнимой утраты», — сказано в телеграмме, направленной в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

09:30 26.03.2018 Человек, который зарабатывал на «Зимней вишне», сейчас в Австралии, где он постоянно проживает, это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король, отметил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия») в соцсети. Читайте также: В связи с пожаром в ТРЦ заммэра Кемерова подозревают в коррупции

09:30 26.03.2018 В соцсетях и телеграм-каналах распространяется информация о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии. За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в администрацию Кемеровской области. «Губернатор Кемеровской области возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара сразу после сообщения о возгорании. Руководство штабом осуществлялось в телефонном режиме. Аман Тулеев находился в плотном контакте с участниками штаба, а также министром ЧС Владимиром Пучковым. В 22:30 состоялся разговор губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным. На данный момент руководство оперативным штабом производится как по телефону, так и в режиме совещаний. Они проходят в здании администрации Кемеровской области», — сказали в обладминистрации.

09:32 26.03.2018 В Госдуме заявляют о необходимости проверки всех ТРЦ в Кемерово. «У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери», — написал депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия») в соцсети.

09:33 26.03.2018 Соболезнования председателю Совета народных депутатов Кемеровской области Алексею Синицыну направила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина: «От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области, от жителей Свердловской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи со страшной трагедией, происшедшей в торговом центре «Зимняя вишня». Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Мы разделяем скорбь с семьями погибших и желаем стойкости и душевных сил, чтобы пережить эту трагедию. Уральцы вместе с Кузбассом в этот скорбный час».

09:37 26.03.2018 Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. «От администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, всем жителям региона, родным и близким погибших при пожаре в торговом центре. Жителей Псковской области трагедия в Кемерово, которая унесла жизни сразу нескольких человек, в том числе детей, не оставила равнодушными. Искренне скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании врио главы региона.

09:40 26.03.2018 Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников после трагедии в Кемерово поручил проверить работоспособность систем оповещения и пожарной сигнализации торгово-развлекательных центров и усилить меры по предотвращению подобных трагедий на территории региона. В частности, собственникам всех торгово-развлекательных центров в Новосибирской области будут направлены рекомендации по проведению проверки работоспособности систем оповещения и пожарной сигнализации внутри объектов, а также организованы внеплановые тренировки персонала по эвакуации людей при пожарах.

09:41 26.03.2018 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близких погибших в результате пожара в ТРЦ в Кемерово. «Я соболезную родным и близким погибших, и от всей души желаю скорейшего выздоровления пострадавшим… Предстоит расследование, установление вины и ответственности за произошедшее, но это, увы, не вернет жизни людей», — написал он в соцсети.

09:44 26.03.2018 В аварийно-спасательных работах на месте пожара в Кемерове участвуют сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. В состав аэромобильной группировки вошли 50 человек, работает шесть единиц техники. Ещё 50 спасателей готовы в любое время выехать на место трагедии.

09:44 26.03.2018 Руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов полагает, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» мог возникнуть из-за проблем с проектированием здания, его эксплуатацией и произведёнными работами. Отдельно он выделил прохождение коммерческой строительной экспертизы коммерческими учреждениями. Читайте также: К трагедии в Кемерово привели три вещи

09:50 26.03.2018 Губернаторы регионов Поволжья выражают соболезнования жителям Кемеровской области. Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Направил правительственную телеграмму губернатору области Аману Тулееву. «Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара», — говорится, в частности, в телеграмме. Саратовский губернатор Валерий Радаев отметил, что «вместе со всей Россией Саратовская область скорбит по погибшим — взрослым и детям». "Мы искренне разделяем ваше горе и в это тяжелое для кемеровчан время готовы оказать любую помощь, которая потребуется. Родственникам, близким, друзьям погибших — мужества и сил пережить эту невосполнимую утрату. Пострадавшим в пожаре, всем, кто сегодня находится на лечении в больницах — скорейшего выздоровления», — говорится в соболезновании. Соболезнования выразил также глава Удмуртии Александр Бречалов. Читайте также: «Страшная беда»: главы регионов Поволжья выражают соболезнования

09:50 26.03.2018 «Причины трагедии предстоит установить следствию. Но я очень хочу, чтобы виновные были найдены, а не назначены, и наказаны по всей строгости закона», — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

09:52 26.03.2018 «Кто та тварь, что закрыла двери в кинозал (дети звонили, прощались: «Мы не можем выйти»). Как этой твари спится, дети сгоревшие не снятся?» — пишут в соцсетях.

09:53 26.03.2018 Сотрудники управления МЧС России по Амурской области планируют пройти по всем крупным торговым центрам региона с проверками. Особое внимание обещают уделить эвакуационным путям и системам оповещения о пожаре при их наличии, а также умением работников торговых комплексов правильно действовать при пожаре. Будет проверятся также наличие огнетушителей, в ТЦ пройдут тренировочные эвакуации из зданий.

09:54 26.03.2018 Стоит также отметить, что подробностей трагедии официальный сайт региона практически не сообщает. За сутки (25 марта — 26 марта) на официальном сайте появилось лишь несколько новостей. Первая — вечером 25 марта — «Губернатор Аман Тулеев возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Остальные — уже 26 марта. О том, что семьи погибших при пожаре получат по 1 млн рублей, о молебне по погибшим и пострадавшим, о телефонном разговоре Амана Тулеева с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, что кузбассовцы массово сдают кровь пострадавшим, а также об отмене кинопоказов в связи с трагедией.

10:00 26.03.2018 «Спазм в горле, боль, гнев, растерянность… Наше государство не заинтересовано в нашем выживании», — пишут в соцсетях.

10:01 26.03.2018 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. «Страшная трагедия в Кемерово. Нет слов, чтобы выразить потерю и горе для всех жителей страны. Кубань соболезнует родным и близким», — написал глава региона в своём микроблоге в Twitter. По словам Кондратьева, на Кубани будет организована проверка норм безопасности во всех без исключения торговых и торгово-развлекательных центрах. «В таком нельзя перестараться. Не дай Бог упустить хоть что-то», — добавил губернатор.

10:01 26.03.2018 Тем временем в социальных сетях распространяется информация о том, что пятерых человек из списка пропавших нашли живыми. «Они не находились в кинотеатре», — пишет паблик «Инцидент Кемерово». Официального подтверждения этой информации нет.

10:01 26.03.2018 Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. «Петербуржцы скорбят вместе со всей страной. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — заявил Макаров. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин от имени коллег также высказал соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Потрясены известием о трагедии, унесшей жизни десятков людей, скорбим, обращаемся со словами искренней поддержки к семьям и друзьям погибших», — сказано в телеграмме, направленной в Совет народных депутатов Кемеровской области.

10:03 26.03.2018 «То есть контролер закрыла всех (детей в кинозале) и ушла. Закрыла для того, вероятнее всего, чтобы никто не прошел в ее отсутствие и, не дай Бог, не посмотрел бесплатно фильм. И здесь всё уперлось в деньги», — пишут в соцсетях.

10:04 26.03.2018 Свердловская область. В связи с трагическими событиями во время пожара в торговом центре города Кемерово, в Екатеринбурге могут быть проведены внеплановые проверки торговых и торгово-развлекательных центров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на данный момент ожидаются распоряжения вышестоящих инстанций. После этого будет направлен запрос в прокуратуру и только с разрешения надзорного органа могут быть проведены внеплановые проверки. В обычных ситуациях проверки проводятся согласно законодательству — раз в три года.

10:06 26.03.2018 В связи со страшном трагедией в Кемерово стоит вспомнить недавнюю ситуацию в Калининграде. Три недели назад по решению суда был закрыт старейший в регионе кинотеатр «Заря». Причина — систематическое игнорирование законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура констатировала, что лестничная клетка выполнена из горючих материалов, а беспрепятственные аварийные выходы из здания затруднены. Судебное решение вызвало недовольство части калининградской молодёжи, да такое, что они пожаловались губернатору Антону Алиханову. Глава Калининградской области фактически пошел на поводу таких недовольных, заявив на оперативном совещании в региональном правительстве: «Мы вчера встречались с молодёжью, и они мне жаловалась на закрытие «Зари». Я прошу коллег из пожнадзора сделать так, чтобы проблемы, которые есть на нижних этажах здания, не касались кинотеатра и кафе. Прошу сделать так, чтобы они работали».

10:06 26.03.2018 Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выразил соболезнование семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Слова сочувствия он направил телеграммой в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «Никакие слова не способны утешить горе тех, кто потерял своих родных. Особенно горько, что безвременно ушли из жизни дети. Пусть наше сострадание поможет вам пережить эту страшную беду. Скорбим вместе с вами», — написал Дмитрий Кобылкин от имени ямальцев и от себя лично.

10:07 26.03.2018 Губернатор Александр Карлин в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил, что Алтайский край готов прийти на помощь пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. От имени всех жителей Алтайского края он направил губернатору Аману Тулееву телеграмму, в которой выразил наши искренние соболезнования. Одновременно с этим глава региона потребовал принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Алтайском крае.

10:12 26.03.2018 В Госдуме настаивают на ужесточении законодательства в сфере эксплуатации торгово-развлекательных центров. «Также требуется провести проверку состояния аналогичных комплексов по всей стране», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»). Читайте также: В Госдуме настаивают на изменениях в законы по эксплуатации ТРЦ

10:12 26.03.2018 Красноярский край скорбит по погибшим на пожаре в Кемерове. «От лица всех жителей Красноярского края выражаем вам глубокие, искренние соболезнования в связи с пожаром в торговом центре города Кемерово, повлёкшим человеческие жертвы. Эта страшная трагедия, оборвавшая жизнь взрослых и детей, стала потрясением для нашей страны. Мы разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Заверяем в готовности оказать необходимую помощь в устранении последствий трагического происшествия. Просим вас передать слова нашей поддержки тем, кто потерял родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме от властей Красноярского края на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

10:13 26.03.2018 Югра скорбит вместе с Кемерово. Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». «От имени югорчан примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая унесла жизни десятков людей, детские жизни. Это всегда невосполнимая потеря, неизлечимая боль. Разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, отправленной в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

10:14 26.03.2018 Для того, чтобы подобные трагедии не повторялись, необходима качественно иная профилактические работа, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»). «Вызывает удивление, что система сигнализации, система пожаротушения не находились в рабочем состоянии, запасные выход не функционирования. Я считаю, это недоработка местных властей и надзорных служб. Они должны нести солидарную ответственность», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM.

10:15 26.03.2018 В Кемерово есть все необходимые медикаменты для лечения пострадавших, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.

10:19 26.03.2018 Губернатор Курганской области Алексей Кокорин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. И пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. «Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическим событием — пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли и пострадали люди. Это большая трагедия не только для Кузбасса, но и для всей России. Зауральцы скорбят вместе с Вами и жителями Кемеровской области», — написал он в телеграмме губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

10:20 26.03.2018 Сейчас во всех регионах начнется волна проверок ТЦ, учебных тревог, и многие будущие трагедии удастся предотвратить, отметила депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»). «Но как раз и навсегда побороть безответственность, халатность, наплевательское отношение к требованиям и нормам?!? Из-за этого погибли дети, которые пришли отдохнуть и посмотреть мультфильм…» — написала она в соцсети.

10:21 26.03.2018 В Омской области после трагедии в Кемерове, в результате которой погибли более 50 человек, проведут проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Вне зависимости от сроков плановых проверок, прошу МЧС оперативно провести работу по профилактике противопожарных мер в торговых центрах, кинотеатрах и иных местах массового скопления людей. В первую очередь это касается тех объектов, где уже были предписания МЧС о нарушениях. Нужно проверить, устранены ли они. Предпринимателей прошу оказать содействие в выявлении и устранении неисправностей систем пожарной безопасности. Не доводите до трагедий», — сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

10:22 26.03.2018 В связи с трагедией в Кемерово в Петербурге вспоминают пожар в крупнейшем городском скалодроме в Выборгском районе 26 января 2017 года. Тогда огонь за считанные минуты охватил площадь 1000 кв. метров в здании ангарного типа. Произошло обрушение металлических конструкций на площади 800 кв. метров. Из соседнего мебельного центра «Аквилон» эвакуировали 50 человек. При пожаре погибли двое взрослых людей, пострадали четыре человека. Несовершеннолетних тогда удалось своевременно вывести из горящего скалодрома.

10:23 26.03.2018 В Липецке по указанию регионального прокурора Константина Кожевникова с 26 марта начнутся проверки торговых центров. К ним привлекут спасателей, полицейских и сотрудников контролирующих органов. Сроки проверок и их график пока неизвестны.

10:23 26.03.2018 В Челябинской области вопрос о состоянии с противопожарной безопасностью торговых центров сегодня будут обсуждать на аппаратном совещании у губернатора Бориса Дубровского. В МЧС утверждают, что в плановом режиме проверки идут каждые три года. Внеплановые проводятся в случае появления угрозы.

10:23 26.03.2018 «И побегут сейчас по всем ТЦ пожарные лестницы открывать (уверена, они много где также закрыты) и документы задним числом исправлять…» — пишут в соцсетях.

10:25 26.03.2018 Потенциальными убийцами являются многие кинотеатры и детские развлекательные центры, расположенные на 3—4 этажах торгово-развлекательных центров. Такое мнение на правах анонимности высказал один из алтайских строителей. Впрочем, и так очевидно, что в случае ЧП верхние этажи значительно усложнят эвакуацию людей и тушение пожара. Между тем только в Барнауле находятся 3 таких ТЦ: ТРЦ Галактика — 3 этаж, ТРЦ Арена — 4 этаж, ТРЦ Пионер — 4 этаж. Читайте также: Как ТЦ «Зимняя вишня» стал смертельной ловушкой для десятков людей

10:26 26.03.2018 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко глубоко потрясен трагедией в торгово-развлекательном центре в Кемерово и выразил соболезнования от имени городских властей и всех петербуржцев. «Особенно горько осознавать, что среди погибших — дети. Санкт-Петербург готов при необходимости оказать возможную помощь пострадавшим. Эта жуткая трагедия должна стать примером для всех городов и регионов по организации пожарной безопасности в местах массового скопления людей», — заявил глава Северной столицы.

10:26 26.03.2018 В Набережных Челнах (Татария) для недопущения повторения трагедии, произошедшей в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, будет проведена внеплановая проверка пожарной безопасности мест массового пребывания детей и взрослых. Такое поручение 26 марта 2018 года дал мэр города Наиль Магдеев. «В развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово погибло много людей. В том числе дети. Большое количество без вести пропавших. В воскресный день люди с хорошим настроением вместе с детьми пошли в развлекательный центр. И, что из этого получилось? Трагедия. У нас в городе тоже немало мест массового пребывания детей и взрослых. Их необходимо проверить. Я просил бы сделать это аккуратно, в рамках существующего законодательств. Мы сегодня в 7 часов утра встречались с сотрудниками правоохранительных органов и данную тему обсудили», — заявил Магдеев на совещании, добавив, что сейчас пора каникул в школах и много детей отдыхают в развлекательных и торговых центрах. Читайте также: Эхо кемеровской трагедии: все ТРЦ Набережных Челнов проверят

10:26 26.03.2018 «25 марта — самый страшный день в истории моего города», — такая запись появилась на страницах кемеровских пабликов в соцсетях.

10:28 26.03.2018 Глава Минтруда Максим Топилин распорядился создать оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.

10:29 26.03.2018 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 марта проведет заупокойное богослужение по погибшим при пожаре в Кемерове.

10:30 26.03.2018 Глава Татарии Рустам Минниханов, находящийся в краткосрочном отпуске, на личной странице в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: «Страшная трагедия унесла жизни людей в Кемерове, взрослых и детей… Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших».

10:31 26.03.2018 У каждого ЧП должны быть ФИО виновных, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Страшная трагедия в Кемерове. Соболезнования родным и близким погибших. Много погибло детей. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Не устану повторять: у каждого ЧП должны быть ФИО виновных. Доколе?!» — написал он в соцсети.

10:32 26.03.2018 «Выражаю искренние соболезнования жителям Кемерова в связи с произошедшей страшной трагедией. Крым и Севастополь скорбит вместе с вами», — написала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в соцсети.

10:33 26.03.2018 Мэрия Кемерова только что опубликовала информацию о том, что глава города Илья Середюк, администрация города, Совет народных депутатов «выражают глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня»: «Нас всех постигло великое горе, масштабы которого невозможно осознать и боль от которого не утихнет никогда. Мы желаем выздоровления пострадавшим, стойкости и мужества тем, кто потерял родных и близких. Они навечно останутся в наших сердцах. Скорбим вместе с вами».

10:35 26.03.2018 Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни десятков людей. «Жители Орловской области с глубоким прискорбием восприняли весть о страшной трагедии в Кемерово. Смерть людей в результате пожара в торговом центре не оставила равнодушным никого из нас. В этот скорбный час мы объединены с кемеровчанами общим горем. Верим, что в регионе будет сделано всё, чтобы подобные трагедии больше не повторились. Прошу передать самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара», — говорится в телеграмме в адрес кемеровского губернатора.

10:38 26.03.2018 Глава Владимирской области Светлана Орлова направила телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». «В этот трудный час мы душой и сердцем находимся вместе с семьями погибших и пострадавших. Выражаю им своё сердечное сочувствие и поддержку в эти тяжелые дни. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в телеграмме.

10:39 26.03.2018 В связи с трагическими событиями в Кемерове губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил региональному управлению МЧС в течении этой недели провести проверку всех без исключения мест массового пребывания людей, включая крупные торгово-развлекательные центры, а также учреждения культуры и спорта. Читайте подробнее: В Калужской области начались массовые проверки зданий ТЦ

10:40 26.03.2018 Губернатор Оренбуржья Юрий Берг направил губернатору Кемеровской области Аману Тулееву соболезнование в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня». В телеграмме, в частности, говорится: «Оренбуржцы потрясены трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которой погибли и пострадали десятки людей. Больно осознавать, что пожар унес большое количество жизней. Глубоко соболезнуем жителям Кемеровской области, всем, кто потерял своих родных и близких. Это огромное горе, которое не передать словами. Скорбим вместе с вами, разделяем сердечную боль, выражаем искреннее сочувствие и поддержку. Желаем мужества и сил, чтобы пережить эту тяжелейшую утрату. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления».

10:41 26.03.2018 Соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выражает Буддийская традиционная Сангха России. «Боль произошедшей трагедии заполнила сердца всех россиян… Утрата самых близких и любимых людей невероятна… Сил и мужества семьям погибших пережить это горе и расставание. Мы скорбим вместе с вами… Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Будут прочитаны особые молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших. Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время пожара. Сегодня во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвященный умершим и погибшим. Ламы будут молиться за безвременно ушедших погибших людей», — говорится в сообщении на официальной странице БТСР в соцсети «ВКонтакте».

10:42 26.03.2018 Торговые центры Якутска на проверялись на соблюдение требований пожарной безопасности с 2015 года из-за надзорных каникул. Об этом сообщила государственный инспектор по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мария Максимова. «С 2015-го года торговые объекты с массовым пребыванием людей, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, мы не проверяем в связи с надзорными каникулами. Только если поступает жалоба, мы можем её рассмотреть и при необходимости провести проверку», — отметила сотрудница ответственного за проверки пожарной безопасности в Якутске подразделения МЧС.

10:43 26.03.2018 Ростовский губернатор Василий Голубев выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Ростовской области. Мы искренне разделяем с вами чувство скорби и невосполнимой утраты», — отметил донской глава в телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

10:44 26.03.2018 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что жители Ленобласти искренне сопереживают кемеровчанам в часы страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», особенно в связи с гибелью детей, и выразил свои глубокие соболезнования. «Регион готов оказать Кемеровской области любую необходимую помощь в преодолении последствий пожара, лечении и реабилитации тех, кто пострадал», — сообщил Дрозденко в телеграмме на имя главы Кемеровской области Амана Тулеева.

10:45 26.03.2018 В Крыму инициировали внеплановые проверки пожарной безопасности всех торговых центров — о поручении МЧС сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Об этом: В Крыму проведут внеплановую проверку всех ТРЦ

10:47 26.03.2018 Наводить порядок нужно не с помощью того, чтобы плодить огромное количество законов, поскольку на местах их не выполняют, «а иногда и используют как коррупционных инструменты для извлечения собственной выгоды», считает депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»). Читайте также: Новые законы не нужны, в Госдуме настаивают на неотвратимости наказания

10:52 26.03.2018 В Томской области в связи с трагедией в Кемерове пройдёт дополнительная проверка систем безопасности торговых центров, но «кошмарить бизнес» власти не собираются. «Мы должны сделать всё, чтобы трагедия, подобная кемеровской, не повторилась нигде. Вместе со специалистами МЧС необходимо проверить работу автоматических систем оповещения и пожаротушения, эвакуационных выходов, состояние электропроводки и электрооборудования. Отдельно отрегулировать движение на автомобильных парковках, чтобы дать возможность проезда пожарной и спасательной технике», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. При этом он подчеркнул: «Речь не идёт о том, что нужно «кошмарить бизнес». Нам нужно оценить, как предприниматели обеспечивают безопасность людей, и при необходимости принять дополнительные меры».

10:54 26.03.2018 «Забыли про животных в контактном зоопарке… 300 питомцев… О них все забыли, а они беспомощные совсем», — пишут в соцсетях.

10:55 26.03.2018 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после трагедии в Кемерово поручил еще раз убедиться в безопасности мест с массовым пребыванием людей на Урале. Министерству общественной безопасности Свердловской области предписано наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей. Обеспечение исчерпывающих мер безопасности особенно актуально сегодня, когда начались школьные каникулы и уральцы будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе торгово-развлекательные центры, отмечают в руководстве региона. Евгений Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности, готовность персонала работать в условиях ЧС. Также глава региона направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек.

10:56 26.03.2018 Глава Карелии Артур Парфенчиков высказал глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. «Потрясен трагедией, унесшей жизни стольких детей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим людям», — написал глава республики в своем микроблоге.

10:56 26.03.2018 «Невозможно читать в списках эти одинаковые фамилии — братья и сестры, целые семьи — когда знаешь, что они могут драться из-за игрушек, но при малейшей опасности бросаются друг другу на шею, и старшие своими ещё по-детски пухлыми ручонками покровительственно обнимают младших — они же старшие, они должны защищать малышей. И пытаешься отогнать от себя видение этих предсмертных детских объятий, и не можешь. Неиссякаемое горе, и нету никаких слов, чтобы утолить эту боль», — пишут в соцсетях.

10:57 26.03.2018 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов направил телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи со страшной трагедией в Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном центре 25 марта унес жизни более 50 человек. «Случившееся болью отозвалось в наших сердцах, потрясло до глубины души, — говорится в телеграмме. — В эти дни мы скорбим вместе с вами, сопереживаем родственникам погибших, пострадавшим от пожара и их близким».

11:01 26.03.2018 Губернатора Мурманской области Марину Ковтун «страшная трагедия в Кемерово потрясла до глубины души», об этом она написала на своей странице в Twitter. «Невозможно даже осмыслить масштабы этой беды! Мурманская область скорбит вместе со всеми по погибшим в торговом центре. Сил и мужества семьям, потерявшим родных и близких, скорейшего выздоровления пострадавшим!» — добавила губернатор Заполярья.

11:03 26.03.2018 В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили о том, что на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать более 250 сотрудников органов внутренних дел. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка: осуществляют оцепление территории ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб. Сотрудники ГИБДД занимаются обеспечением беспрепятственного проезда оперативных и экстренных служб, карет скорой помощи, спецтехники и инженерной техники. Сотрудники уголовного розыска продолжают разыскивать пропавших. Напомним, были найдены живыми пятеро из 64 человек, ранее заявленных как без вести пропавшие. Это трое подростков, девушка и молодой человек. Выяснилось, что их на месте трагедии не было.

11:06 26.03.2018 Пожарные и спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сегодня, 26 марта, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово. По его словам, доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры. Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. При этом глава МЧС пояснил, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объёме. В Кемерово прибыли мощные силы спасателей из регионов Сибири, а также опытнейшие спасатели отряда «Центроспас» МЧС из Москвы. Спасатели привезли с собой поисковых собак и необходимое оборудование для проведения поисковых работ и разбора завалов. В настоящее время для проведения поисково-спасательных работ и тушения пожара привлечены 663 человек и 124 единиц техники, в том числе два воздушных судна. Читайте подробнее: Спасатели не могут войти в некоторые помещения ТРЦ в Кемерово — МЧС

11:11 26.03.2018 ЧП в торговом центре «Зимняя вишня» «перечеркивает миф о Кемерово как о «регионе всеобщего благоденствия», — считает автор красноярского телеграм-канала «Красноярскгейт».

11:12 26.03.2018 Должно быть проведено такое расследование трагедии в Кемерово, «чтобы ни у кого не осталось и малейшего сомнения, что те, на кого укажет следствие, действительно главные виновники происшествия», отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Читайте также: Страна не простит, если трагедия в Кемерово останется без последствий

11:18 26.03.2018 В интернете появилась петиция, призывающая «проверить ведомства, разрешавшие эксплуатацию здания» торгового центра «Зимняя вишня». За четыре часа её подписали порядка 400 человек. Адресована петиция Генпрокуратуре.

11:19 26.03.2018 В Новгородской области по распоряжению губернатора Андрея Никитина создана межведомственная комиссия для комплексной проверки объектов с массовым пребыванием людей. Особое внимание намерены уделить организациям, находящимся в приспособленных помещениях. В комиссию вошли общественники. Отметим, что в крупнейшем торговом центре Великого Новгорода — ТРК «Мармелад» — многозальный кинотеатр и детские игровые площадки расположены на третьем этаже здания. Торгово-развлекательный комплекс был построен в 2015 году. Читайте также: После пожара в Кемерове проверят безопасность новгородских крупных объектов

11:19 26.03.2018 «Зимняя Вишня» снова горит. Пожарным срочно нужно выходить на свежий воздух!» — такая запись появилась только что на странице паблика «Типичный Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

11:22 26.03.2018 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с пожаром в ТРЦ, унесшим более 50 человеческих жизней, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. «Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась», — отмечается в телеграмме.

11:25 26.03.2018 В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области не комментируют появившуюся в соцсетях информацию о том, что торговый центр «Зимняя вишня» снова горит.

11:30 26.03.2018 Рязань предлагает помощь Кемеровской области в устранении последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и реабилитации пострадавших. Об этом говорится в телеграмме, которую рязанский губернатор Николай Любимов направил Аману Тулееву. «Это невосполнимая потеря не только для родных и близких, но общая боль всей страны», — написал Николай Любимов.

11:30 26.03.2018 Из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сегодня, 26 марта, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово Пучков поручил, федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам, а также поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим. Читайте подробнее: Из-за пожара в ТРЦ в Кемеровской области введён режим ЧС

11:30 26.03.2018 Нелюди, а по-другому их называть язык не поворачивается, уже нашли виновных в Кемеровской трагедии. Героиня белоленточных протестов зимы 2012 года, светский обозреватель Божена Рынска на своей странице в соцсети Facebook высказала предположение, что ТЦ «Зимняя вишня» сами дети и подожгли. [[[picture5]]]

11:31 26.03.2018 В Ростовской области пользователи социальных сетей пытаются найти виновных в кемеровской трагедии, а также выяснить, какие торговые центры в Ростовской области несут в себе потенциальную опасность «Торговые центры небезопасны в плане эвакуации. Тот же «Золотой Вавилон», где кинотеатр и детская площадка расположены на 4 этаже, откуда только один спуск. Двери кинотеатра аварийные всегда закрыты. Вот так. Правда, многие оставляют там детей и идут бегом по магазинам. Но, если задуматься, если что случится, пока туда доберёшься. Страшно и подумать», — поделилась наблюдением Дарина М. Об этом: Потенциальные убийцы: сколько опасных ТРЦ в Ростове-на-Дону? «В стране бардак: всё можно купить и откупиться, построить ТЦ без соблюдения всех стандартов. Но, как обычно, всю вину скинут на пару человек, а система как была прогнившей, так и останется. Жаль погибших людей», — высказался Сергей Т.

11:32 26.03.2018 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и сибирский полпред Сергей Меняйло доложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обстановку по ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает администрация Кемеровской области. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по правительственной связи: «Премьеру доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших».

11:34 26.03.2018 Губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратился к собственникам ТЦ «Зимняя вишня», предложив им «оказать материальную помощь семьям погибших в дополнение к региональным мерам поддержки». «Считаю справедливым, если собственники торгового центра выделят каждой семье, где есть погибшие, также по 1 млн рублей, дополнительно к выплатам от администрации Кемеровской области», — цитирует Тулеева пресс-служба обладминистрации.

11:41 26.03.2018 На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове.

11:41 26.03.2018 При необходимости учреждения здравоохранения Нижегородской области готовы принять пострадавших от пожара в Кемерово, в том числе получивших ожоговые травмы. Об этом в комментариях местным СМИ заявил и.о.заместителя губернатора области Сергей Шевченко.

11:41 26.03.2018 Губернатор Кузбасса Аман Тулеев попросил собственников компаний, где работали люди, погибшие при пожаре в «Зимней вишне», оказать пострадавшим и членам семей погибших посильную помощь.

11:45 26.03.2018 В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово есть риски взрывов и другие опасности, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово и обратил внимание на чёткое взаимодействие всех служб. Пучков отметил, что группировка по тушению пожара увеличивается и рассматривается возможность применения робототехнических комплексов. Читайте также: В ТРЦ в Кемерово есть риски взрывов — МЧС

11:51 26.03.2018 Большинство торговых и торгово-развлекательных центров в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада по документам оформлены как предприятия малого бизнеса. В связи с этим в 2016—2018 годах на них распространяются налоговые каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщил на условиях анонимности сотрудник МЧС. В Петербурге — порядка 150 ТЦ и ТРЦ.

11:55 26.03.2018 «Разделяем горечь утраты со всеми жителями Кемеровской области. Скорбим вместе с вами», — написал в телеграмме главе Кемеровской области Аману Тулееву губернатор Колымы Владимир Печёный. Он отметил, что Магаданская область восприняла известие о трагедии при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове с глубокой скорбью и «отозвавшись огромной болью в сердце каждого колымчанина». Владимир Печёный поручил провести проверки пожарной безопасности в торговых центрах Магадана и в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. О результатах рейда глава Магаданской области распорядился доложить ему в течение суток.

11:56 26.03.2018 Полиция Кузбасса предупредила о мошенниках, которые в интернете собирают средства якобы для семей пострадавших и погибших в ТЦ «Зимняя вишня». «В настоящее время в сети Интернет стали появляться различные сообщения о сборе средств, предназначенных якобы для семей погибших и пострадавших. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области настоятельно рекомендуют гражданам не терять бдительности и пользоваться исключительно официальными источниками информации», — прокомментировала ситуацию сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области Наталья Маслакова.

12:01 26.03.2018 «Это не трагическая случайность, это системные проблемы данного объекта, — заявил заместитель генерального директора компании по производству приборов охранной и пожарной техники «Аргус-спектр» Михаил Левчук, комментируя пожар в ТЦ «Зимняя вишня». — Как говорят сами очевидцы, не сработало ничего: сигнализация, которая должна была обнаружить дым автоматически; оповещение, которое должно было вовремя оповестить людей и поэтапно вывести их из здания; дымоудаление — все, как один, говорят, что едкий дым заволок всё помещение; не сработала автоматика — люди во время пожара пользовались лифтами, это незаконно: первое, что останавливается при пожаре, это движение лифтов. Исходя из этого понятно, что сигнализация или система противопожарной безопасности там не случайно не работала — она там просто не работала». «Не верю, что с 2015 года ни один профессионал не видел, что там творилось, это халатность. Огромный ТРК, который работает, почему-то оформлен как малый и средний бизнес, и это никого не волнует. Не зря туда глава СК полетел, это вопиющий случай. Ввиду того, что МЧС занялось риск-ориентированным подходом и ввело каникулы для малого и среднего бизнеса, получилось то, что получилось. Видимо, они не просчитали риск на данном объекте: каникулы не должны распространяться на такие объекты с массовым посещением людей», — отметил Левчук.

12:06 26.03.2018 Мэрия Новосибирска публично заявила, что в связи с трагедией в Кемерово в городе проверят торгово-развлекательные центры. «Мэр Анатолий Локоть поручил главам администраций районов (округа) города и департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии организовать работу по проверке торгово-развлекательных центров Новосибирска на предмет пожарной безопасности», — говорится в письме пресс-службы. Поручение должно быть выполнено к 3 апреля 2018 года. Однако на вопрос, когда в последний раз проверялись ТРЦ в Новосибирске, в городской администрации заявили, что «мэрия города Новосибирска не обладает полномочиями проводить проверки в ТРЦ». Мэрия Новосибирска заявила о проверках ТРЦ, не обладая полномочиями для них

12:07 26.03.2018 Уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области Дмитрий Кислицын назвал пожар в торговом центре «Зимняя вишня» преступлением, преступной халатностью. «Совершено преступление в отношении людей, в отношении детей. Надо принимать решительные, серьёзные меры, и они будут приняты, уверяю вас», — сказал детский омбудсмен в интервью изданию «Политика Сегодня».

12:09 26.03.2018 Росгвардия проверит действия охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, которые, как утверждают очевидцы, препятствовали эвакуации детей из горящего здания. Как отметил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, «если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии ЧОО с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц». Подробнее: Действия охранников сгоревшего ТЦ в Кемерово проверит Росгвардия

12:09 26.03.2018 Тем временем официальный сайт администрации Кемеровской области перестал открываться.

12:10 26.03.2018 По данным МЧС, на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове работают более 60 психологов МЧС России. Они оказывают помощь пострадавшим и их родственникам. Также для пострадавших в результате пожара в ТРЦ работает телефон горячей линии 8 (3842) 58-23-33 . Читайте также: Пострадавшим на пожаре в Кемерово помогают более 60 психологов МЧС

12:11 26.03.2018 Неполадки на официальном сайте Кемеровской области оказались временными, сайт вновь заработал.

12:18 26.03.2018 «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. Пермский край скорбит вместе с вами», — написал губернатор Пермского края Максим Решетников в своём Instagram.

12:18 26.03.2018 Рязанский губернатор поручил проверить все торговые и развлекательные центры региона, а также образовательные учреждения. Проводить проверки будут сотрудники профильных министерств и МЧС.

12:18 26.03.2018 Контроль за безопасностью в торговых центрах следует ужесточить, считает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. «Торговый центр — это всегда не один-два магазина, а целый комплекс торговых компаний и развлекательных площадок, — заметил юрист. — Десятки тысяч людей каждый день — это большая ответственность. Если торговый центр не в силах взять на себя все требования безопасности в рамках действующей организационно-правовой формы, то её нужно менять. Возможно, приравнять ТЦ к более крупным предприятиям, усилить контроль за соблюдением требований безопасности и проводить учения по эвакуации на более высоком уровне. И в первую очередь проверять детские площадки — не должно быть такого, чтобы от пожара первыми страдали дети». Подробности: Торговые центры пора приравнять к крупным предприятиям — юрист

12:19 26.03.2018 «Сегодня работа Ассамблеи МПС в Женеве началась со слов сочувствия и минуты молчания в связи с трагедией в Кемерово. Кто-то подходит и лично выражает соболезнования через нас российскому народу. Сегодня вместе с Россией скорбит весь мир», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

12:20 26.03.2018 Росгвардия проверит действия охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, которые, как утверждают очевидцы, препятствовали эвакуации детей из горящего здания. Как отметил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, «если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности, и аннулирования лицензии ЧОО с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц».

12:26 26.03.2018 «Речь нужно вести не об уменьшении проверок, а о снижении коррупционной составляющей этих проверок и о том, чтобы они были объективными, — заявил председатель Общероссийского движения «За реальные дела!» Антон Цветков. — Что для этого можно сделать? Во-первых, пожарных инспекторов оснастить видеорегистраторами в обязательном порядке. Опыт ГИБДД, когда часть сотрудников была оснащена персональными видеорегистраторами, привел к значительному снижению коррупционной составляющей. Я считаю, к комиссионным проверкам мест массового скопления граждан в обязательном порядке нужно привлекать представителей общественности, профильных общественных организаций, представителей общественных советов МЧС. Те люди, которые отвечают за противопожарную безопасность, должны проходить обучение, зачастую оно проводится формально. Также если объект введен в эксплуатацию, но к нему есть претензии со стороны МЧС, нужно сразу приостанавливать страховку. Нужно бить рублем по тем людям, которые халатно относятся к имуществу. Если приостанавливается страховка, сразу будут проблемы с банком, который кредитует».

12:32 26.03.2018 Свердловская область. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек. Глава региона также поручил министерству общественной безопасности Свердловской области наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей.

12:39 26.03.2018 Кемеровчане продолжают приносить мягкие игрушки, свечи и цветы к месту трагедии — в память о тех, кто погиб на пожаре в «Зимней вишне».

12:41 26.03.2018 «Малый бизнес действительно должен быть освобожден от преград и препятствий, но там, где это освобождение не создает угрозы жизням и здоровью людей. События в Кемерове показали, что решение о введении надзорных каникул принималось не очень обдуманно и привело к трагическим последствиям. Очевидно, что необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты и не применять к объектам, на которых находятся десятки тысяч людей, льготы, предусмотренные для малого бизнеса. Проверять подобные объекты следует с максимальной ответственностью», — считает адвокат КА Москвы «Улищенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Эдуард Бурушко.

12:42 26.03.2018 «Главным критерием, позволяющим отнести ТЦ «Зимняя вишня» к объектам малого бизнеса, является размер выручки. По закону, к малому бизнесу относятся предприятия с выручкой до 800 млн рублей, — пояснил адвокат Саид Ярахмедов. — Но одно дело — небольшая торговая фирма, занимающаяся, например, поставками оборудования, или фермерское хозяйство, и совершенно другое — торговый центр. В отличие от предприятий, в торговом центре находятся не только сотрудники, но и посетители, число которых может составлять десятки тысяч людей. Поэтому надзорные каникулы в отношении подобных организаций просто недопустимы. Но торговый центр «Зимняя вишня» именно по причине надзорных каникул не проверялся пожарным надзором несколько лет».

12:43 26.03.2018 Следственный комитет России просит всех потерпевших, свидетелей и очевидцев трагедии в Кемерове обратиться в следственные органы по телефонам 8(384−2)369983; +7−960−924−22−70; +7−909−517−00−98.

12:47 26.03.2018 Развлекательные заведения, ориентированные на детей, как правило, менее прибыльны, и именно поэтому обычно располагаются на верхних этажах зданий торгово-развлекательных центров, где арендная плата ниже. Это становится дополнительным неблагоприятным фактором в случае ЧП, подобных пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, рассказал ИА REGNUM петербургский девелопер Олег Барков. Читайте также: Детей отправляют на верхние этажи ТРЦ, потому что они невыгодны бизнесу

12:48 26.03.2018 Глава города Оренбурга Евгений Арапов и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. «От имени оренбуржцев выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Трагедия унесла десятки жизней, погибли дети». Оренбург скорбит вместе с жителями Кемерова и всей страной. Мы разделяем горечь невосполнимой утраты, желаем мужества и сил всем, кого затронуло это безмерное горе, надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших».

12:57 26.03.2018 В Кузбассе, помимо Кемерова (население — порядка 556 920 человек), есть ещё один крупный город — Новокузнецк (население — порядка 552 445 человек). И сегодня, 26 марта, в администрации Новокузнецка состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в мэрии, на заседание пригласили руководителей торгово-развлекательных центров, управляющих компаний, социальных объектов с массовым пребыванием людей. «Комиссия, в которую вошли представители администрации города, правоохранительных органов, ГЖИ, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, начала работать с сегодняшнего дня. В первую очередь специалисты проверяют работу систем пожарного оповещения, в том числе громкоговорителей. Специалисты будут контролировать пропускную способность запасных выходов, состояние электропроводки, огнетушителей, а также своевременную очистку кровель и козырьков от снега, чтобы не допустить намокания электропроводки, которое ведет к коротким замыканиям, перегрузке сетей и, как следствие, к возгоранию», — прокомментировал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. По его словам, в Новокузнецке создан оперативный штаб по предупреждению подобных трагедий.

13:01 26.03.2018 В городе Новокузнецке (Кемеровская область) в связи с трагедией в Кемерове на предприятиях и в учреждениях прошла минута молчания в память о погибших.

13:04 26.03.2018 В городе Новокузнецке все желающие могут поставить лампадки, зажечь свечи и возложить цветы на чашу скорби на мемориальном комплексе «Бульвар героев». Так горожане смогут почтить память погибших на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

13:06 26.03.2018 «Вне зависимости от собственника, есть плановые проверки, есть жалобы посетителей, куда смотрят пожарники?! Участковый? Мэр? Роспотребнадзор? Банальная халатность. Всё на авось», — заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

13:11 26.03.2018 В Кузбассе в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен трёхдневный траур. Он будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

13:13 26.03.2018 Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и ведущие психиатры из института Сербского прибыли в Кемерово, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

13:15 26.03.2018 Кемеровский госуниверситет соболезнует родным и близким погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В КемГУ отменены все развлекательные мероприятия. В пресс-службе вуза также напомнили, что в Кемеровском областном центре крови походит сбор крови пострадавшим при пожаре.

13:16 26.03.2018 В Тюменской области губернатор Владимир Якушев созвал экстренное совещание с участием сотрудников МЧС и силовых ведомств для обсуждения пожара в кемеровском торговом центре, сообщает пресс-служба главы региона. Ранее он направил в Кемеровскую область телеграмму со словами соболезнования родным и близким погибших, и ободрения для пострадавших.

13:20 26.03.2018 В Госдуме призвали не распространять конспирологических теорий в связи с трагедией в Кемерове. «Но, пожалуйста, из уважения к памяти погибших и чувствам их родных, не надо распространять в сети различные конспирологические версии произошедшего и использовать эту трагедию для обвинения кого-либо без должных оснований», — отметил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

13:22 26.03.2018 Тем временем в Рязани выбирают самый опасный ТРЦ города. В опросе уже приняли участие более 1,3 тысячи человек. Люди отмечают, что в торговых центрах почти нет информации о том, как найти эвакуационные выходы, а аварийные двери часто заперты. Подробнее: Жители Рязани выбирают самый опасный ТРЦ

13:24 26.03.2018 Рязанская прокуратура тоже проведет проверки торговых центров после пожара в Кемерово. Ранее такое поручение дал губернатор Николай Любимов. «По фактам выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение», — сообщила пресс-служба ведомства.

13:26 26.03.2018 В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. При этом, по сообщению Генпрокуратуры, прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

13:26 26.03.2018 Глава Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса Алексей Третьяков уверен, что инспектора пожарной безопасности всё же наведывались в кемеровскую «Зимнюю вишню» до трагедии. «Но в силу каких-то причин у них временно ухудшалось зрение в процессе прогулки по этому торговому центру», — предположил петербургский бизнесмен. По его мнению, финансовые данные компании, управлявшей ТЦ, «можно назвать словом «мухлёж». Читайте также: «Мухлёж»: у ТЦ в Кемерово не могло быть надзорных каникул по безопасности

13:29 26.03.2018 Для Иркутской области, а особенно, Иркутска, безопасность в торговых центрах — это болезненная тема. Недавно в Ангарске сгорел ТЦ «Центр», удивительно, что никто не пострадал. После трагедии в Кемерово встал вопрос о проведении профилактических проверок в торговых комплексах нашего региона. МЧС сообщило, что не может самостоятельно инициировать такие мероприятия из-за введённых властями РФ «надзорных каникул», но решило провести ревизию всех планов прошедших проверок. Позже власти Приангарья заявили, что в ближайшее время всё-таки внепланово проверят ТЦ в регионе.

13:31 26.03.2018 Глава Пскова Иван Цецерский от имени псковичей, Псковской городской думы, администрации города и себя лично выразил глубокие и искренние слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в страшном пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. «Это известие, особенно то, что погибли дети, острой болью отозвалось в наших сердцах. Мы принимаем эту большую потерю как общую утрату, скорбим вместе со всеми жителями города Кемерова, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мужества и сил вам пережить эту трагедию!»

13:35 26.03.2018 Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит панихиду по жертвам трагедии.

13:39 26.03.2018 Кемеровская область продолжает получать соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщают в обладминистрации, скорбь по погибшим выражают государственные деятели, послы иностранных государств, губернаторы, руководители ведомств, депутаты Государственной думы, общественные деятели и другие.

13:40 26.03.2018 «Есть такая поговорка, что правила техники безопасности написаны кровью. Случай с ТРЦ в Кемерово — как раз об этом. Погибли люди, а мы сейчас быстро будем решать, какие надо принять действия и что ужесточить, вместо того, чтобы провести анализ и найти корневую причину, почему это произошло. Нужно разбираться, почему, например, не работали системы безопасности — это вопрос контролирующим органам. Почему у нас все ужесточения требований начинаются после того, как массово погибли люди? Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в РФ сегодня не работает в силу разных причин, но одна из них — коррупция», — заявил корреспонденту ИА REGNUM первый зампредседателя комитета Госдуму по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

13:46 26.03.2018 Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове: «Уважаемые земляки! В Кузбасс, в наш общий дом, пришла страшная беда. От имени депутатского корпуса Кемеровской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Невозможно найти слова, чтобы выразить всю боль, которую мы испытываем. Мы скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которые находятся в медицинских учреждениях. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь тем, кто стал жертвой трагедии».

13:47 26.03.2018 В связи с пожаром в Кемерове следует изменить планировку ТРЦ — перевести на первые этажи кинотеатры, развлекательные площадки и аттракционы, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский. Он также полагает, что спасти могут «постоянно действующее в режиме полной готовности инженерные системы защиты». Читайте также: В Совфеде в связи с пожаром предлагают перенести кинотеатры на первые этажи

13:47 26.03.2018 «Беспредельная жадность и желание получить сверхприбыль приводят к тому, что даже самую дешёвую сигнализацию очень многие не ставят», — заявила председатель комиссии московской городской думы по безопасности Инна Святенко, комментируя пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Подробнее: Беспредельная жадность — о причинах трагедии в Кемерове

13:55 26.03.2018 В связи с трагедией в Кемерово комитет Госдумы по безопасности намерен совместно с МЧС пересмотреть законодательство в сфере государственного контроля и надзора, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Там, где предприятия, учреждения, на которых появляется большое количество людей, должны подвергаться более частым проверкам состояния безопасности, считает глава комитета. Читайте также: В ГД прорабатывают увеличение число проверок состояния безопасности в ТЦ

13:56 26.03.2018 На территории Кемеровской области на сегодняшний день действуют 90 многоэтажных торгово-развлекательных центров, в том числе 14 — в Кемерове, 12 — в Новокузнецке. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка Кемеровской области.

13:58 26.03.2018 В настоящее время для помощи пострадавшим и семьям погибших в кемеровском ТЦ принимаются все необходимые меры, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «В частности, решаются первостепенные задачи по завершению спасательной операции, опознанию погибших, оказанию необходимых мер поддержки. Также в соответствии с законодательством проводятся следственные действия. В регионах Сибирского федерального округа начаты проверки соблюдения норм безопасности в местах массового пребывания людей», — сообщил Меняйло.

14:00 26.03.2018 900 нарушений пожарной безопасности в торговых центрах Воронежа и области — это результаты проверок трехлетней давности, после пожара в казанском торговом комплексе «Адмирал». Что изменилось сейчас и считают ли сами горожане торговые центры безопасными? Подробнее: «Это участь каждого ТЦ»: безопасность в торговых центрах Воронежа

14:07 26.03.2018 Обгоревшие тела из кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», где накануне произошёл страшный пожар, не выносят, чтобы избежать паники среди людей, собравшихся у торгового центра. Об этом со ссылкой на мадиков сообщает govoritmoskva.ru. Шансов на то, что в зоне пожара остались выжившие, нет, но реанимация дежурит на случай, если со спасателями что-то произойдет.

14:08 26.03.2018 «К сожалению, по разным причинам, проверка пожарной безопасности в России часто проводится формально, что приводит к трагическим последствиям. И опыт, с той же «Хромой лошадью» в Перми, ничему не учит». В случае таких происшествий каждый пожарный инспектор должен знать, что если такое происходит, то он, как и проверяющий его деятельность, должен сесть. Причем не на два-три года, а нести наказание за каждую ушедшую жизнь, а в данном случае это получится пожизненный срок. И когда они будут в следующий раз подписывать формальные протоколы осмотра, то задумаются, готовы ли к таким последствиям для себя», — заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист компании URVISTA Глеб Подъяблонский. Читайте подробнее: За фиктивный акт пожарный должен получить срок за каждую ушедшую жизнь

14:10 26.03.2018 «Это наше общее горе! Мы должны сделать выводы и выработать конкретные меры по каждому ТРК», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

14:13 26.03.2018 В Нижнем Новгороде только навскидку сейчас насчитал порядка 50 ТЦ, отметил Александр Курдюмов (ЛДПР). Он сообщил, что «направил в прокуратуру по имеющимся уже проверкам ТЦ». Депутат также призвал проверять не только ТЦ, но и все крытые места скопления людей: музеи, концертные залы, библиотеки, детские сады и учебные заведения.

14:16 26.03.2018 В интернете появилось видео с камер видеонаблюдения из ТЦ «Зимняя вишня». На кадрах, снятых в детском зале, расположенном на 4 этаже торгового центра, отчётливо видно, что ЧП началось в 16:00 (мест.) или в 12:00 (мск.). Распространение удушливого дыма произошло практически молниеносно, так может гореть только пластик или резина. У пострадавших было мало шансов выжить.

14:16 26.03.2018 Губернатор Челябинской области Борис Дубровсикй от имени правительства и всех жителей региона выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с ЧП. «Мы потрясены этой трагедией и вместе со всей Кемеровской областью, со всеми россиянами скорбим о тех, чьи жизни она унесла. Эта общая боль всей страны, и Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий пожара и лечения пострадавших. Желаю мужества Вам и всем кемеровчанам!» — говорится в телеграмме.

14:19 26.03.2018 «Не должны детские объекты быть в рискованной зоне, а проверять надо не там, где взятки хорошо дают, а там, где возникает угроза жизни», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Читайте также: Так жить нельзя! Соблазн заработать на детях обернулся десятками жертв

14:21 26.03.2018 «Спасибо всем городам России, которые пишут слова поддержки и скорбят вместе с нами, и всему городу Кемерово», — такое сообщение опубликовал только что городской паблик «Инцидент Кемерово».

14:21 26.03.2018 Жители Рязани, где пожары и ЧП в торговых центрах — не редкость, не верят специалистам, которые будут проводить проверки в торгово-развлекательных центрах города. Горожане собираются контролировать этот процесс. Уже сейчас информацию о нарушениях можно опубликовать на специальной странице в социальных сетях. «Призываем вас самим принять активнейшее участие в этом процессе. Трагедия в Кемерово показала, что надеяться на специалистов не стоит. Их проверка ничего не выявила, а жуткие нарушения противопожарной безопасности были. Это показывает удручающее количество жертв», — сообщают администраторы паблика, куда можно направлять свои фото и комментарии. Об этом: Рязанцы не верят специалистам и берут проверки ТРЦ на контроль

14:25 26.03.2018 На заседании Совета Думы прозвучало предложение после завершения расследования пригласить в Государственную думу министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова.

14:28 26.03.2018 Совет Думы почтил минутой молчания память погибших в пожаре в Кемерово. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам Госдумы изучить вопросы противопожарной безопасности.

14:35 26.03.2018 «Вся ситуация с «Зимней вишней» наглядно иллюстрирует закон диалектики перехода количества в качество, — заявил политолог, эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов. — Шло накопление системных ошибок. Как связанных непосредственно с пожарной безопасностью, так и со строительством и реконструкцией, оргштатными вопросами и мерами, коррупцией и отношением властей к людям. Совмещение этих факторов на одном очень коротком временном интервале дало этот печальный результат. Сейчас, по данным МЧС, уже найдены 64 погибших человека. Однако есть мнение, что главные действующие факторы гибели людей: блокировку эвакуационных путей торгового центра, отсутствие оповещения и несработку систем пожаротушения и сигнализации можно было предотвратить. Если бы качественно проводилась проверка по линии МЧС и велся контроль за выполнением предписаний. Понятно, что как ТЦ «Зимняя вишня» оказался «малым бизнесом», на который существует проверочный тайм-аут, занимаются следователи СКР»

14:36 26.03.2018 «Всего 64 тела на данный момент», — заявил глава МЧС Владимир Пучков, опровергая данные о сотнях пострадавших.

14:55 26.03.2018 Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что составляются графики проверок мест массового пребывания граждан. «Нужно, чтобы это не было формальностью, проверкой для галочки. От этой работы зависят человеческие жизни», — подчеркнул Никитин. Также он добавил, что медицинские учреждения области готовы принять пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово и напомнил, что нижегородские медики нередко оказывают помощь пациентам из различных регионов России.

14:58 26.03.2018 Читайте также: В Москве предложили выделить объекты массового посещения в особую категорию

14:58 26.03.2018 Волгоградские власти предлагают проверять торговые центры чаще. А также обязать ТРЦ проводить тренировки по эвакуации. «В планах каждого не только социального объекта, но и торгового центра должен быть предусмотрен пункт о периодичности проведения тренировок по пожарной безопасности, а также действий при возникновении ЧС», — заявил глава региона Андрей Бочаров. Подробнее: ТРЦ должны проводить тренировки по эвакуации — волгоградский губернатор

14:59 26.03.2018 В храмах всей страны возносятся сугубые молитвы об упокоении усопших и исцелении пострадавших в кемеровской трагедии. Об этом сообщает Кузбасская митрополия.

15:04 26.03.2018 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. «От имени народа Киргизии и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщил в телеграмме глава республики.

15:06 26.03.2018 Во всех храмах Пятигорской и Черкесской епархии будут совершены панихиды по жертвам трагедии в Кемерове. Они пройдут 27 марта по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Души усопших да упокоит Всемилостивый Господь в селениях праведных, да укрепит их родных и близких в горе! Будем молиться также о выздоровлении пострадавших, выживших в этом пожаре», — говорится в сообщении пресс-службы Пятигорской и Черкесской епархии.

15:23 26.03.2018 Калининградцы начали приносит цветы к Триумфальной стеле на площади Победы в Калининграде в память о погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Люди кладут гвоздики, зажигают лампадки. На листке бумаги в файлике — надпись: «Кемерово, Калининград с тобой»

15:27 26.03.2018 Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заявил, что в республике проведут дополнительные проверки торговых центров на предмет пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. В то же время он добавил, что как только начнутся дополнительные проверки ТЦ, тогда же «начнутся массовые, извиняюсь, вопли, что вот нас душат, не дают». «Вот во что отсутствие этого душения иногда выливается, мы, к сожалению, можем сегодня видеть на примере Кемеровской области», — заключил Смирнов.

15:31 26.03.2018 Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко считает, что за произошедшее в Кемерове должен ответить широкий круг лиц. «Это и собственник, который не контролировал ситуацию. Загубленные жизни — на его совести. Это чиновники, которые подписывали документы не глядя, и надзорные органы, которые не проводили проверки. Да, можно ссылаться на закон, который освободил малый бизнес от плановых проверок. Но непонятно, каким образом крупный торговый центр может считаться малым бизнесом. Поэтому тут коллективная ответственность», — говорит депутат.

15:31 26.03.2018 Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса в Крыму, срок которого продлили в конце прошлого года, не даёт возможности МЧС проводить полноценные проверки и реально влиять на ситуацию. Доступ сотрудников МЧС на объекты возможен только при доброй воле бизнесменов. Пока удается договариваться, но мораторий могут продлить, что крайне беспокоит спасателей. Подробности: В Крыму не определились, что важнее: доходы бизнеса или безопасность

15:32 26.03.2018 В Волгограде пройдет акция в память о погибших в Кемерово. Волгоградцы соберутся в городском парке, зажгут свечи и почтят память взрослых и детей минутой молчания.

15:33 26.03.2018 Депутат Госдумы Алёна Аршинова («Единая Россия») считает, что нужно шире подойти к решению проблемы безопасности в местах массового скопления людей и качества работы надзорных органов. «Речь должна идти не только о ТЦ, но и о садах, школах, вузах, студенческих общежитиях. Проблемы одни и те же», — отметила депутат.

15:33 26.03.2018 В Калининграде прошло заупокойное поминовение погибших в результате страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Молитву прочитал архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим в соборе Христа Спасителя. Рядом с собором расположена Триумфальная колонна в честь победы русского оружия, к подножию которой в эти минуты калининградцы возлагают цветы, зажигают лампадки в память о погибших детях.

15:35 26.03.2018 Постоянное представительство Кемеровской области в Москве. Большая Татарская 5/14 с 9. Для тех, кто скорбит. [[[picture6]]]

15:40 26.03.2018 Глава Краснодара назвал столицу Кубани лидером по числу торговых центров в Южном федеральном округе. А вот насколько они безопасны и как проводятся проверки пожарной безопасности, рассуждают жители в социальных сетях… Об этом: Потенциальные убийцы: торговые центры как зоны риска в Краснодаре

15:50 26.03.2018 Нечистоплотные владельцы торговых центров берут часть арендной платы наличными, чтобы арендаторы могли сэкономить на налогах, а сами владельцы площадей, занизив оборот, — еще и «стать малым бизнесом», пояснил глава НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов, комментируя тот факт, что сгоревший ТЦ в Кемерово числился предприятием «малого бизнеса». По словам эксперта, чтобы не допускать таких злоупотреблений, нужно прежде всего отделить реальный малый бизнес от фиктивного.

15:51 26.03.2018 По данным СКР, на данный момент допрошены более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признаны потерпевшими более 30 человек, 15 погибших опознаны родственниками. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз. Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз. Также в ближайшее время криминалисты центрального аппарата приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники. [[[picture8]]] Напомним, следователями задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация. Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

15:56 26.03.2018 По мнению депутата Ростовской городской думы Анатолия Котлярова («Справедливая Россия»), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не прибыл на место пожара в ТЦ «Зимняя вишня», побоявшись быть растерзанным толпой. «Я думаю, он заботился не о том, чтобы пожарные машины пропустить, а о том, чтобы его на месте не разорвали. По-хорошему, он должен был на месте возглавить штаб тушения. Он просто побоялся идти ногами к ТЦ, вот и всё», — отметил собеседник агентства. Читайте по теме: Губернатор Тулеев побоялся быть растерзанным

16:07 26.03.2018 Необходимо объявить общенациональный траур, а не трехдневный траур в Кемеровской области, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. [[[picture7]]]

16:07 26.03.2018 Нужно приостановить работу всех развлекательных площадок во всех торговых центрах, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

16:09 26.03.2018 Весь надзор следует передать в единый надзорный орган, предлагает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Отсутствует система безопасности в стране», — сказал он.

16:10 26.03.2018 Чиновники Кемерово, отвечающие за вопросы безопасности, должны уйти в отставку, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Должна быть моральная ответственность», — уверен он.

16:12 26.03.2018 В Орле сегодня, 26 марта, в 19:00 в Богоявленском соборе Орла состоится панихида по погибшим при пожаре 25 марта в Кемерово. К общей молитве о жертвах пожара могут присоединиться все желающие, сообщили в митрополии. 27 марта во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные богослужения. [[[picture23]]]

16:15 26.03.2018 Президент компании Zenden Андрей Павлов считает, что в стране — низкая эффективность персонала, а у многих предпринимателей «одна задача — заткнуть дырку в штатном расписании, поскольку дефицит на всех уровнях — от уборщиц до обычных охранников». «Посмотрите квалификацию большинства охранников: они не охраняют, а просто присматривают. Грамотная служба охраны должна была сама вывести весь персонал и посетителей из ТЦ», — написал Андрей Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Павлов сам является владельцем торгового центра с кинотеатром — это ТРЦ Галерея в Пятигорске (Ставропольский край). Кинотеатр в 6-этажном здании ТРЦ расположен на 4 этаже.

16:18 26.03.2018 По данным Colliers International, пятерка лидеров среди городов-миллионников в России по показателю обеспеченности качественными торговыми площадями в 2017 году не изменилась: как и в 2016 году, ими стали Самара (682 м² на 1 000 человек), Екатеринбург (657 м² на 1 000 человек), Санкт — Петербург (570 м² на 1 000 человек), Нижний Новгород (523 м² на 1 000 человек) и Москва (500 м² на 1 000 человек). Свои позиции в рейтинге улучшили Ростов-на-Дону, который переместился с 7-го на 6-е место с показателем в 464 м² на 1 000 человек, а также Воронеж — с 10-го на 7-е место с показателем в 431 м² на 1 000 человек. На 8-м месте — Красноярск (397 м²), на 9-м — Казань (392 м²), десятку замыкает Уфа (376 м²). С 11 по 15 места расположились Челябинск (359 м²), Новосибирск (310 м²), Волгоград (309 м²), Омск (289 м²), Пермь (167 м²). Всего на конец 2017 года общий объем качественных торговых площадей в России составил 27 млн м², из которых около 37% приходится на Москву и Санкт-Петербург и еще 24% — на остальные города-миллионники. Таким образом, на 22% населения страны приходится более 60% качественного предложения торговой недвижимости. Лидерами среди региональных городов по объему ввода качественных торговых площадей в 2017 году стали Курск (107 тыс. м²), Воронеж (61,7 тыс. м²), Липецк (61 тыс. м²) и Барнаул (50 тыс. м²).

16:20 26.03.2018 Красноярский политолог Андрей Селезнёв подчёркивает, что вина за произошедшее в Кемерове является комплексной: «Это и те, кто строил, и те, кто организовывал работу этого комплекса. Это и серьёзный недосмотр контролирующих органов. В целом это большой круг людей, которые ради собственных выгод сэкономили на безопасности кемеровчан. Ради прибыли они готовы были пойти на любые действия, в итоге это превратилось в трагедию и преступление».

16:33 26.03.2018 Читайте также: В России предложили провести реформу системы госнадзора

16:36 26.03.2018 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручить проверить торговые и торгово-развлекательные центры на территории региона. В настоящее время проводятся согласования между ведомствами, по итогам которых будет сформирована межведомственная группа. Запланировано обследование торговых центров, кинозалов, концертных залов и рынков на соблюдение норм противопожарной безопасности. Особое внимание проверяющие уделят многоэтажным зданиям со сложной архитектурой, в которых располагаются детские досуговые центры. Проверки пройдут во всех городах и районах области. Читайте также: На Тамбовщине проверят все торговые и развлекательные центры

16:37 26.03.2018 Напомним, ТРЦ «Зимняя вишня» расположен в центральной части Кемерова (пр-т Ленина, 35). На месте этого здания раньше находился Кемеровский кондитерский комбинат, который был снесён в 2007 году. В 2009 году компания-владелец (ОАО «ККК») была перепрофилирована, в сентябре того же года была открыта первая очередь ТРЦ «Зимняя вишня», в полном объёме центр заработал в ноябре 2013 года. Площадь четырехэтажного здания — 18,9 тыс. кв. м. Вот что располагалось в этом ТРЦ: порядка 14 магазинов, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, фитнес-центр, кинотеатр с тремя залами (один зал на 256 мест и два — на 143 места каждый), парковка на 250 машино-мест, автомойка, сауна, игровая комната, бассейн. Здание принадлежит ОАО «ККК», являющемуся дочерней компанией ООО «КДВ Групп» (Томск), 100% акций которого, в свою очередь, владеет АО «Кондитерус ком» (Томск). Основная деятельность «КДВ Групп» — производство кондитерских изделий и закусок. В качестве его основателя и владельца называют предпринимателя Дениса Штенгелова. Гендиректором «Кондитерус ком» является Евгений Окориков, ОАО «ККК» руководит Юлия Богданова. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка ОАО «ККК» в 2016 году составила 61,5 млн рублей. Также по адресу проспект Ленина, д. 35 зарегистрировано ООО «Зимняя Вишня Кемерово», оператор ТРЦ, 100% акций которого владеет Надежда Судденок. Она выкупила их в 2016 году у Валентины Фазульяновой. По данным ЕГРЮЛ, фирма занимается розничной торговлей напитками, ресторанной деятельностью. Выручка в 2016 году — 68,1 млн руб. (столько же, сколько и в 2015 году). Чистый убыток — 24,1 млн рублей. Уточняется, что Надежде Судденок принадлежит ООО «Бизнес-спорт» — оператор кинотеатра и фитнес-залов в ТРЦ «Зимняя вишня». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», за последние несколько лет ОАО «ККК» планово проверялось МЧС единожды — в 2012 году. ООО «Зимняя Вишня Кемерово» проверяли два раза (планово, в 2016 году). Во всех случаях нарушений не выявили (ТАСС).

16:38 26.03.2018 Глава ДНР Александр Захарченко от себя лично и от всех жителей Республики выразил искренние соболезнования родным и близким жертв пожара в Кемерове. «Эта ужасающая трагедия до глубины души потрясла всех нас. Гибель людей, особенно детей — это всегда больно и страшно. Жители Донецкой Народной Республики скорбят вместе с вами. За годы военного конфликта каждый из нас всем сердцем прочувствовал, что значит терять родных и близких. И мы очень хорошо понимаем, как тяжело приходится вам после этих страшных событий», — приводит слова Захарченко официальный сайт ДНР. [[[picture25]]]

16:43 26.03.2018 «Руководители Кемеровской области и города Кемерово — в отставку! Не можете обеспечить безопасность своих граждан — уходите», — считает депутат Госдумы от КПРФ Веря Ганзя.

16:44 26.03.2018 «Хватит проверять наличие тонн бумаг и нарисованных на цветных принтерах паспортов безопасности, надо проверять реальное состояние эвакуационных выходов и мер противопожарной безопасности», — отметила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. «Независимых экспертов, дающих положительные заключения на строительные материалы в части их пожарной безопасности — тоже привлечь к ответственности», — полагает она.

16:46 26.03.2018 Психологи МЧС России и других оперативных служб продолжают оказывать помощь близким погибших, пострадавшим и их родственникам. Работают более 60 специалистов. Экстренная психологическая помощь оказана более чем в 70 случаях специалистами из Кемерова, Красноярска и Москвы, сообщает областной главк МЧС. Психологи работают в пункте временного размещения, расположенном рядом с местом происшествия. Там находятся близкие погибших. Также известно, что на телефон горячей линии 8 (3842) 58-23-33 уже поступило более 430 звонков. Большая часть вопросов качается судеб людей, находившихся на момент пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

16:56 26.03.2018 Ставропольские торговые центры не проверяли планово почти три года — все они являются объектами малого и среднего бизнеса. Об этом: Потенциальные убийцы: ставропольские ТЦ не проверяли с 2016 года

16:56 26.03.2018 «Мы проработаем поправку, чтобы снизить показатели соответствия малому бизнесу: не более 5 сотрудников, не более 50 кв.м. арендованной площади», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с трагедией в Кемерово.

17:12 26.03.2018 Спасатели продолжают извлекать тела погибших. Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщал, что из завалов извлечены 58 тел. Погибших, напомним, не менее чем 64 человека, среди которых много детей.

17:14 26.03.2018 Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что семьям погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ окажут помощь из резервного фонда правительства в размере 1 млн рублей за каждого погибшего. Все нормативные решения Медведев попросил подготовить до конца дня, чтобы люди могли получить эти средства как можно быстрее. Власти Кемеровской области также приняли решение о региональной выплате в таком же размере.

17:24 26.03.2018 Сотрудники МЧС России обследовали четыре этажа торгового центра в Кемерове, где произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. По данным ведомства, проводится проверка помещений здания на устойчивость перекрытий. Для фиксации конструкций задействовано два строительных крана. «Среди спасателей, пожарных и других специалистов, работающих на месте происшествия, пострадавших нет», — подчеркнул глава МЧС России Владимир Пучков. Он также сообщил, что в завалах торгового центра происходит тление, из-за чего возникло задымление: «К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий, тления в завалах, оно перешло в активную фазу. Осуществляется проливка термоточек, которые были выявлены пожарными ранее».

17:25 26.03.2018 Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в Госдуме завтра, 27 марта, выступят с заявлениями в связи с трагедией в Кемерово.

17:25 26.03.2018 Возле постоянного представительства администрации Кемеровской области при правительстве РФ собрались сотни москвичей — люди несут цветы и игрушки в память о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Смотрите фоторепортаж: В Москве почтить память погибших в Кемерово пришли сотни человек: фото

17:30 26.03.2018 Основная претензия родственников погибших и пострадавших — отсутствие информирования. Об этом сообщалось на селекторном совещании МЧС РФ, которое провёл руководитель ведомства Владимир Пучков. Было высказано пожелание, чтобы списки погибших вывешивались. Читайте также: Кемерово: Основная претензия родственников — отсутствие информирования

17:42 26.03.2018 Опознание тел погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово продолжается. На данный момент опознаны тела 23 из 64 погибших, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на селекторном совещании в МЧС России. В результате пожара в больницу обратились 43 человека, на данный момент 13 пострадавших госпитализированы, уточнила министр.

17:47 26.03.2018 Крупнейший в Калуге торгово-развлекательный центр «XXI век», который активно работает уже много лет, до сих пор официально не сдан в эксплуатацию. Как заявил эксперт-проектировщик по строительству зданий Валерий Федоров, не исключено, что владельцы всё ещё не получили так называемого документа «О соответствии безопасности». Читайте подробнее: Потенциальные убийцы: ТРЦ Калуги не сдан в эксплуатацию и небезопасен

17:52 26.03.2018 Госдума проведёт с главой МЧС Владимиром Пучковым внеплановый «правительственный час» по его возвращению из Кемерово, заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. «Принято такое решение и (первому вице-спикеру Госдумы Александру) Жукову поручено: как только вернётся министр МЧС из Кемерово, с ним будут проведены переговоры и будет проведён внеплановый правительственный час по заслушиванию МЧС не только по ситуации в Кемерове, а вообще по ситуации с местами общего пользования», — сказал Коломейцев в ходе заседания фракции КПРФ.

17:53 26.03.2018 Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн считает, что трагедии в Кемерово можно было избежать. Подробнее: Советник главы Росгвардии объяснил, кто должен ответить за пожар в Кемерово

17:58 26.03.2018 Сохраняется угроза обрушения здания ТЦ в Кемерове, где произошёл пожар. Специалисты зафиксировали провисание межэтажных перекрытий, сообщи в областном главке МЧС. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил проверить торговый центр при помощи беспилотников: «На жесткий контроль ставим работу наблюдателей за состоянием несущих конструкций. Обеспечьте работу беспилотной авиации, моделирование состояния внешнего контура здания и всех несущих конструкций».

17:59 26.03.2018 Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о том, что говорить о причинах пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове преждевременно. «Работают все оперативные службы, которые выясняют причины, приведшие к трагедии, привлечены дознаватели МЧС России и испытательные пожарные лаборатории», — приводит словам Пучкова ГУ МЧС по Кемеровской области. Напомним, Пучков в настоящее время находится на месте происшествия.

18:04 26.03.2018 Теракт не рассматривается в качестве причины пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

18:05 26.03.2018 Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не рассматривается как теракт, заявил 26 марта журналистам глава Министерства чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Глава МЧС России рассказал, что на месте трагедии работают сотрудники СК и прокуратуры. «Работает Следственный комитет, прокуратура. Прорабатываются все возможные версии. Версия теракта не рассматривается», — сказал Владимир Пучков.

18:06 26.03.2018 Поисковые работы на месте пожара ведутся в круглосуточном режиме и не останавливаются ни на минуту, заверил глава МЧС Владимир Пучков. Предполагается продолжить работу по укреплению основных конструкций ТРЦ.

18:08 26.03.2018 Врио главы Воронежа Вадим Кстенин поручил проверить соблюдение пожарной безопасности в торговых центрах города. Но его поправил глава городского управления по делам ГО и ЧС: просто так проверить торговые центры инспекторы пожарной охраны не могут — только если их о помощи попросит руководство ТЦ или проверки инициирует прокуратура. Прокуратура инициировала. Об этом: Потенциальные убийцы: Проверять торговые центры нельзя — по закону

18:16 26.03.2018 Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил в республике трехдневный траур по погибшим в ТЦ в Кемерове.

18:21 26.03.2018 Пользователи соцсетей по всей стране объявляют личный траур, требуют общенационального и собирают деньги в помощь пострадавшим. [[[picture10]]]

18:35 26.03.2018 Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил журналистам информацию о том, что в числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» находилась его «ближайшая родственница» — 11-летняя девочка. С родственниками и близкими погибших работают психологи, сообщил губернатор Кузбасса из своего рабочего кабинета. Аман Тулеев подтвердил гибель близкой родственницы при пожаре в Кемерово

18:36 26.03.2018 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от выдвижения версий причин пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» до завершения расследования, которое ведет Следственный комитет. «Было бы совершенно ошибочно говорить сейчас о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего, и неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чём-то», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

18:41 26.03.2018 Сейчас возле «Зимней вишни». [[[picture9]]]

18:46 26.03.2018 В торгово-развлекательных центрах Воронежской области пройдут дополнительные проверки безопасности, а также — тренировки с сотрудниками. «Страшная трагедия в Кемерове не должна повториться. Необходимо в самое ближайшее время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах на территории Воронежской области», — сказал врио губернатора Александр Гусев. Всего на территории региона сегодня работает 60 ТРЦ, больше половины — в Воронеже. В 2017 году сотрудники МЧС провели пять проверок работы торговых центров, нашли 16 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом: Воронежские ТЦ проверят: «Трагедия в Кемерове не должна повториться»

18:57 26.03.2018 В соцсетях и телеграм-каналах появились предположения, что завтра в Кемеровскую область может прилететь президент РФ Владимир Путин. Между тем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в графике президента пока нет посещения Кемерова.

19:03 26.03.2018 Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин подчеркнул, что следствие даст принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего в Кемерове и действиям всех лиц, так или иначе причастных к гибели людей: «Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных лиц. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, которая будет детально разбираться в причинах этого преступления».

19:04 26.03.2018 Аман Тулеев идёт по пути наименьшего сопротивления. Ему не хочется подвергать себя риску и показывать некую свою нетрудоспособность, заявил обозреватель Сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын. По поводу нормальности или ненормальности ситуации, что Тулеев не приехал на место трагедии, то, возможно, губернатор как-то стесняется своей беспомощности, может, он не совсем дееспособен, может быть, на инвалидной коляске, — сказал ИА REGNUM Сергей Спицын. — Сам факт, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет никаких претензий к губернатору, уже о чём-то говорит. Никто его не собирается снимать. Только в случае каких-то массовых волнений или большого всероссийского протеста. А на данный момент каких-то предпосылок для этого не видно. Сам он тоже не уйдёт. Тут момент двусторонний: с одной стороны, он чувствует ответственность за людей, но с другой стороны, находится в полной уверенности, что каких-то его действий будет вполне достаточно, что ситуация единичная, а не системная». Также читайте: Аман Тулеев выбрал путь наименьшего сопротивления

19:06 26.03.2018 Среди погибших в Кемерове два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет. Об этом 26 марта сообщает администрация Томской области. Они гостили на выходных у бабушки в Кемерово, а в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. Дети найдены погибшими. [[[picture24]]]

19:15 26.03.2018 После трагедии в ТЦ в городе Кемерово пристальное внимание обращено и на ТРЦ в других регионах. Так, в городе Новосибирске, по данным справочника 2ГИС, работают 18 торгово-развлекательных центров. И многие из них являются потенциальными убийцами — кинотеатры и детские развлекательные центры в них расположены на третьих этажах и выше. По словам архитектора Дмитрия Поповского, свод правил по проектированию общественных зданий и сооружений предписывает размещение детских игровых зон и комплексов в ТРЦ не выше второго этажа и на расстоянии не более 20 метров от эвакуационного выхода. «Соответственно, если детские комплексы располагаются выше второго этажа, это означает или наличие индивидуальных технических условий, разработанных для проектирования здания, либо нарушение норм. Добавлю также, что даже соблюдение норм при проектировании и строительстве не может полностью исключить трагических событий при пожаре, так как строгость российских законов компенсируется их тотальным невыполнением, в том числе при неправильной эксплуатации. Например, запроектированные эвакуационные выходы могут быть банально закрыты на замок, захламлены. Также не исключен и человеческий фактор, когда человек может запаниковать при пожаре», — отмечает он. Цена словам и жизни: в Новосибирске почти все ТРЦ — потенциальные убийцы

19:18 26.03.2018 Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что все современные ТЦ пожароопасны. «Но это обычно компенсируется многоуровневой противопожарной системой, и ключевой вопрос в том, почему в Кемерово она не сработала. Почему были перекрыты эвакуационные выходы и заблокированы двери кинозалов. Следствию предстоит ответить на все эти вопросы. Что же касается того, как уменьшить вероятность повторения такой трагедии в других регионах, то, на мой взгляд, надо не только проверять работоспособность противопожарных систем, но и менять строительные нормы, запрещая использовать пожароопасные материалы», — подчёркивает Антонов.

19:27 26.03.2018 Поисковые работы на месте пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ведутся в круглосуточном режиме и не останавливаются ни на минуту, заявил глава МЧС России Владимир Пучков 26 марта на оперативном селекторном совещании. «Группировка сил работает в круглосуточном режиме, работы не останавливаются», — цитирует министра областной главк МЧС.

19:30 26.03.2018 Глава МЧС России Владимир Пучков проинформировал, что первый и второй этажи здания кемеровского ТЦ полностью расчищены, проводятся работы по укреплению несущих конструкций. Основные очаги тления ликвидированы, на контроле пожарных находятся шесть участков, где ещё фиксируется высокая температура. Разобрано около 70% завалов четвёртого этажа здания. Обследованы также отдельные помещения пятого этажа. Во время оперативного селекторного совещания министр Владимир Пучков поручил экспертам разработать план сноса здания сгоревшего торгового центра, сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. «Готовьте проектные решения по сносу здания. Определите, кто будет осуществлять снос, кто контролировать», — сказал глава МЧС России. Здание планируют снести после завершения поисково-спасательных работ и разбора завалов.

19:37 26.03.2018 Новосибирский государственный академический театр оперы и балета в связи со страшной трагедией в городе Кемерово отменил показ комической оперы. «1 апреля в память о погибших при пожаре вместо объявленного ранее спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа, — говорится на сайте театра. — Коллектив Новосибирского театра оперы и балета выражает соболезнования семьям пострадавших и скорбит вместе с ними. Весь сбор от спектакля будет перечислен семьям погибших и пострадавшим при пожаре.

19:58 26.03.2018 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и от себя лично передал слова соболезнования и поддержки всем родным и близким погибших на пожаре в Кемерове и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. [[[picture13]]]

20:19 26.03.2018 Напомним, с начала марта 2018 года в дежурную часть ОП «Заводский» УМВД России по городу Кемерово от представителей ТРЦ «Зимняя вишня» поступило несколько сообщений о нарушениях несовершеннолетними правил поведения в помещениях ТРЦ. Все сигналы были отработаны в установленном порядке, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Там уточнили, что на место выезжали инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции. С подростками была проведена профилактическая работа. Также сотрудники полиции провели беседы с представителями частной охранной организации, которая обеспечивает порядок на территории комплекса. «Сообщения об угрозе поджога ТРЦ «Зимняя вишня» в дежурную ОП «Заводский» УМВД России по городу Кемерово не поступали», — подчеркнули в ведомстве.

20:25 26.03.2018 27 марта по благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава во всех храмах Томской епархии пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщает Томская епархия. [[[picture31]]]

20:41 26.03.2018 «Беда в том, что жизни всех этих людей деньгами не купишь, и утрата легче не станет. Лучше бы вместо этого в своё время достойно относился к безопасности», — так прокомментировала одна из подписчиц паблика «инцидент Кемерово» информацию о том, что совладелец ТЦ «Зимняя вишня» пообещал выплатить семьям погибших при пожаре по 3 млн рублей.

20:43 26.03.2018 В связи с трагедией в Кемерове Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» отменяет праздничную программу, которой намеревался отметить завтра, 27 марта, Всемирный день театра. «Мы приняли решение отменить праздничные мероприятия 27 марта в день театра — всем сердцем и душой мы все в Новгородском театре «Малый» с родными и близкими страшной трагедии в Кемерово. Мы скорбим о погибших детях и взрослых, о тех, кто не спасся и спасал людей. Это наше общее огромное горе», — сообщили в театре.

20:53 26.03.2018 Помимо Кемерова, в Кузбассе есть ещё один крупный город — Новокузнецк. Как сообщили в мэрии Новокузнецка, 26 марта было принято решение о проведении внеплановых профилактических рейдов в торгово-развлекательных центрах города. Исполняющий обязанности прокурора города Новокузнецка Александр Рудь согласовал проведение внеплановых профилактических осмотров компетентными органами в шести наиболее крупных объектах массового пребывания людей. Это ТРЦ «Сити Молл», ТРЦ «Планета», ТОЦ «Грин-Хаус», ТОЦ «Комета», ТЦ «Ника», ТОЦ «Универбыт». Первая проверка уже прошла в ТРЦ «Сити Молл». «В ходе рейда выявлены нарушения, в их числе — неудовлетворительное состояние средств пожаротушения, а также отсутствие вывода сигналов пожарной тревоги от систем пожарной сигнализации на пульт «01» центра мониторинга. Все недочёты были разобраны с руководством торгового центра, большинство из которых устранены на месте в ходе проверки. Остальные замечания комиссии должны быть устранены в кратчайшие сроки. Завтра планируется продолжить проведение профилактических рейдов в остальных крупных торгово-развлекательных центрах города», — говорится в сообщении мэрии Новокузнецка.

20:55 26.03.2018 «У пожарного надзора есть проблемы, и очень серьёзные. В ТЦ «Зимняя вишня» было очень быстрое распространение пламени. Произошло это, так как обивка была пластиковая, и вместе с утеплителем они не были сертифицированы в области пожарной безопасности — горели и тем самым способствовали быстрому распространению пламени. Но пожарный инспектор этого на глаз не определит: у него нет никакой экспресс-методики прийти и сказать, соответствует эта обивка требованиям пожарной безопасности или нет. Он руководствуется нормативными документами, берёт сертификат в области пожаробезопасности и смотрит: к какому классу огнестойкости относится. Но сертификаты легко подделать и получить контрафакт. Как правило, берут более дешевые, а более дорогие остаются лежать на рынке», — заявил специалист по противопожарной безопасности Константин Калужин. Он отметил, что даже если инспектор сможет выявить степень горения материала, то следующим обязательным шагом становятся его испытания в специализированной лаборатории. Однако все такие лаборатории коммерческие, и за данную услугу необходимо платить, на что у МЧС средств не хватает. Читайте подробнее: Недостаток финансирования МЧС, или как проходят пожарные проверки в России?

21:12 26.03.2018 Как выяснилось, полгода назад в ТРЦ «Зимняя вишня» уже вызывали пожарных. Утром 29 сентября 2017 года на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре. К зданию ТРЦ съехалось несколько пожарных машин. «Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера МЧС в 8:35. Однако по прибытии оказалось, что сигнал был ложным. Кто-то почувствовал запах дыма и вызвал пожарных. Но никакого возгорания в помещении не было. Сотрудники МЧС отработали сигнал в установленном порядке. Эвакуация не потребовалась, — заявили тогда в областном ГУ МЧС.

21:21 26.03.2018 Многие сейчас склонны обвинять власть или даже обвинять капитализм в том, что произошло, отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Он напомнил, что «в советские времена случались подобные катастрофы — и даже препоны на пути распространения информации не помогли властям скрыть правду». "Пожар в гостинице «Россия» в Москве: 42 погибших, более 100 человек пострадавших. Прорыв дамбы, защищавшей Куреневский район Киева, произошел в 1961 году: 1500 погибших! Железнодорожная катастрофа, случившаяся в 1989 году недалеко от Уфы — 575 погибших (по другим данным — 645), более 600 раненых. А Чернобыль — тоже забыли? Так что глобальные выводы, особенно «идеологические», тут едва ли уместны», — полагает депутат.

21:24 26.03.2018 Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предлагает «проверить проверяющих на коррупцию», а также внимательно изучить все требования, соблюдение которых проверяется. «Повторяю, я не только о требованиях пожарной безопасности сейчас говорю. Иногда тот забавный (на первый взгляд) факт, что «суровость законов смягчается их неисполнением», оборачивается страшной трагедией», — отметил он.

21:26 26.03.2018 Чтобы не было впредь «хромых лошадей» и «зимних вишен», надо понимать предпосылки, полагает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Он винит главу региона в трагедии. «Ответственность Тулеева — прямая. Диктатура всегда приводит к бардаку и нарушению правил, поскольку построена диктатура не на законе (он для врагов), а на преданности и связях», — указал парламентарий.

21:31 26.03.2018 «Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности. Следственный комитет с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания, эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших», — сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

21:31 26.03.2018 На помощь семьям погибших и пострадавшим в ходе пожара в пожаре в ТРЦ в Кемерове правительство РФ выделит 76 млн рублей из резервного фонда. Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате пожара вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, говорится на сайте правительства РФ. [[[picture18]]]

21:33 26.03.2018 Глава Бурятии Алексей Цыденов после пожара в кемеровском ТЦ призвал предпринимателей республики проверить, соответствуют ли их помещения правилам пожарной безопасности: «Не ждите проверки. И даже если проверка пришла, и вы её успешно прошли, не расслабляйтесь после ухода инспекторов. Правила пожарной безопасности надо соблюдать круглосуточно и круглогодично! Ещё раз прошу, сами себя проверьте!» Цыденов в своём обращении, опубликованном в Facebook, призывает бизнесменов к ответственному и неравнодушному отношению к безопасности. «Любая безопасность стоит денег, но идите — скажите родителям детей, погибших в Кемерово, что решили сэкономить на безопасности. Уважаемые коллеги, давайте вместе сбережём наших детей и людей, которые нам доверяют!» — пишет Цыденов.

21:41 26.03.2018 Жители Челябинска несут цветы на Алое поле, к памятнику Орлёнку. В память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня».

21:47 26.03.2018 Необходимо организовать контроль и мониторинг со стороны правоохранительных органов, который позволит одновременно не допускать нарушений норм законодательства, минимизировать нарушения из-за человеческого фактора и в то же время не перегружать бизнес разнообразными проверками, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя пожар в кемеровском торговом центре. «Но главное в этой ситуации — не только провести проверки, а создать систему безопасности, систему координат для управляющих компаний и собственников торговых центров», — считает глава республики. Он отметил, что в ближайшее время проверки будут проведены во всех ТЦ региона.

22:05 26.03.2018 Жители Великого Новгорода у стен Новгородского кремля в эти минуты зажигают свечи в память о жертвах трагедии в Кемерове. [[[picture12]]]

22:11 26.03.2018 Наталья Водянова потребовала объявить национальный траур по погибшим в результате пожара в Кемерове. «Хочу, чтобы каждый из Вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии!» — написала она в соцсети.

22:22 26.03.2018 Вот основная причина таких ужасных трагедий, как в Кемерово — хамство и пренебрежение своими прямыми обязанностями, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

22:29 26.03.2018 Власти Рязанской области объявили 27 марта в регионе днем траура в связи с трагедией в Кемерове, сообщили в правительстве региона. «Распоряжением губернатора Николая Любимова от 26 марта 2018 года в знак солидарности с жителями Кемеровской области 27 марта в Рязанском регионе объявлено днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово», — говорится в распространенном сообщении.

22:30 26.03.2018 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призывает жителей региона принять участие в работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций. «Не проходите мимо, если увидите нарушения пожарной безопасности в школах, детских садах, торгово-развлекательных комплексах, супермаркетах и других местах пребывания людей», — приводит слова главы области его пресс-служба. По поручению Морозова в регионе пройдет проверка безопасности объектов массового нахождения детей и взрослых.

22:39 26.03.2018 Председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе брифинга в болгарской Варне выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово на русском языке. «Сегодня мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово, в Западной Сибири. Наши мысли и сердца с вами», — сказал глава Евросовета. [[[picture16]]]

22:41 26.03.2018 Канцлер ФРГ Ангела Меркель потрясена последствиями пожара в торговом центре в Кемерове, сказал на пресс-конференции представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт. «Канцлер разделяет горе жителей Кемерова и выражает им свои соболезнования», — отметил он.

22:46 26.03.2018 «Почитаем давайте их смс-ки, их звонки послушаем, как они прощались со своими родителями. Может быть, у кого-то чего-то дрогнет, и в результате будут приняты правильные решения», — призвал чиновников губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Подробнее: Потенциальные убийцы: чиновников послали читать эсэмэски сгоревших детей

23:12 26.03.2018 Епархиальный отдел социального служения и церковной благотворительности Сыктывкарской епархии объявил сбор средств для помощи близким погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Акция по сбору средств продлится в течение трёх дней. «Собранные средства 29 марта будут переведены на карту отдела социального служения Кемеровской епархии — руководитель протоиерей Геннадий Князев», — говорится в сообщении.

23:12 26.03.2018 По неподтвержденным данным, президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Кемерово. По данным портала Flightradar24, борт №1 летного отряда «Россия», на котором летает глава Российского государства, приземлился в международном аэропорту Кемерова.

23:18 26.03.2018 Прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин поручил провести проверки всех торговых центров региона с участием представителей МЧС. Ранее ульяновский губернатор Сергей Морозов поручил провести проверку безопасности объектов массового нахождения детей и взрослых в связи с трагедией в Кемерово. В Ульяновске в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 26 марта состоялся траурный митинг.

00:03 Все торговые и торгово-развлекательные центры Пскова ни разу не проверялись с 2015 года. «Да, они планово не проверялись. У нас только проводятся профилактические работы, которые носят чисто консультационный характер», — заявил заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин. Читайте подробнее: Потенциальные убийцы: все торговые центры Пскова не проверяли с 2015 года

00:12 Жители Йошкар-Олы в память о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» возложили цветы и мягкие игрушки к памятнику «Счастливая семья» на бульваре Победы. Ранее глава Марий Эл Александр Евстифеев направил слова соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с произошедшей трагедией. «Жители Республики Марий Эл разделяют горечь невосполнимой утраты и скорбят вместе с кемеровчанами. Прошу передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этой страшной трагедии», — говорится в тексте телеграммы. [[[picture17]]]

00:19 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» (Кемерово). Читайте подробнее: Павел Климкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

00:43 Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава регионального управления МЧС Олег Бойко поручили реализовать комплекс мероприятий в торговых центрах региона после событий в Кемерове. Помимо проверок систем пожаротушения, оповещения и дымоотведения на крупных объектах будут проведены тренировки по отработке действий персонала и служб охраны на случай эвакуации посетителей при пожаре. Ранее Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня». «Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара», — говорится в тексте телеграммы, направленной в адрес главы Кемеровской области Амана Тулеева.

00:47 Траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Подписано распоряжение об объявлении траура 27, 28, 29 марта, сообщили в пресс-службе главы региона. «26—27 марта пройдет всекузбсский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», — сообщили в пресс-службе губернатора. В эти дни на всей территории Кузбасса будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области.

01:39 Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что глава государства Владимир Путин еще не прибыл в Кемерово. Читайте подробнее: Песков ответил на сообщения о приезде Путина в Кемерово

01:48 Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков поблагодарил тех, кто откликнулся на просьбу помочь пострадавшим при трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «Я хотел бы сказать слова благодарности и признательности регионам страны, общественным объединениям и гражданам, которые откликнулись на общую беду и отправляют финансовые средства», — заявил Пучков.

03:13 Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по погибшим в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На здании администрации столицы Приморья приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Читайте также: Потенциальные убийцы: Трагедия в Кемерово может повториться в ТРЦ Приморья «Большая беда случилась в Кемерове. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», — сказал мэр Виталий Веркеенко.

03:15 «Приморский край скорбит вместе с жителями Кемерова и всей страной. Светлая память ушедшим». Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. «Страшная трагедия произошла в Кемерове — при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Это большая беда, невосполнимая потеря и для родных и близких, и для каждого из нас. Выражаю глубокие соболезнования и искренне сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия», — сказал глава Приморья. [[[picture28]]]

03:39 На Камчатке проверят пожарную безопасность в торговых центрах после трагедии в Кемерове. Вместе с этим прокуратура и МЧС проведут проверки на объектах культуры и спорта. «Прежде всего, речь идёт о торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, объектах культуры и спорта. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования и установлен строгий контроль их безусловного исполнения», — сказала старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

03:41 Панихида по погибшим в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове пройдет сегодня, 27 марта, в главном храме Сахалина и Курил — Соборе Рождества Христова. Панихиду проведет архиеписком Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

03:46 Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин направил телеграмму в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Глава Камчатки выразил соболезнования в связи со страшной трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «От имени всех жителей Камчатки выражаю искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате этой страшной трагедии, потрясшей всю страну. Это невосполнимая утрата для всех нас. Нет таких слов, которые бы передали боль родителей и близких. Люди не должны гибнуть по чьей-то преступной халатности, особенно дети. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будьте сильными в эти тяжелые минуты. Камчатка скорбит вместе с вами», — говорится в телеграмме.

03:57 Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования от имени всех жителей Хабаровского края родным и близким погибших в страшном пожаре в Кемерове в ТРЦ «Зимняя вишня». «Погибли люди, много людей, в том числе дети. Это страшная трагедия», — сказал глава Хабаровского края. Шпорт поручил провести проверки во всех торгово-развлекательных центрах региона и вообще — все места массового скопления людей на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности

04:00 К контролю пожарной безопасности в Хабаровском крае подключились социальные сети. «Куда смотрит МЧС? В крупнейшем кинотеатре Хабаровского края «Гигант» все зрители входят и выходят в одни двери! Нижний вход, ведущий прямо на улицу, заблокирован», — сообщил телеграм-канал «Недебри».

04:16 В Магадане акция сострадания в связи с трагедией в Кемерове состоится у памятника Святителю Иннокентию на Соборной площади. Руководством области рекомендовано отменить в регионе сегодня, 27 марта, все развлекательные мероприятия. [[[picture22]]]

04:40 Петицию в интернете, призывающую «проверить работу профильных органов», выдающих разрешения на работу для объектов, подобных сгоревшей «Зимней вишне», подписали уже более 100 тысяч человек.

04:49 Следственный комитет просит детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания торгового центра «Зимняя вишня» в игровой зоне с мягкими кубиками, обратиться в следственное управление СКР по адресу г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 13 «а» или позвонить по телефонам 8(384−2)369983; +7−960−924−22−70; +7−909−517−00−98. «Уважаемые родители, возможно, именно свидетельства вашего ребёнка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — говорится в сообщении следкома, появившемся в телеграм-канале.

04:57 ГУ МЧС России по Амурской области планирует провести комплекс профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. С персоналом и руководителями ТЦ будут проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и знанию алгоритмов действий в случае возникновения возгораний. Особое внимание будет уделено содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения, действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения огнетушителей.

04:57 В торговых объектах столицы Магадана организованы тренировки по эвакуации людей из зданий, сотрудниками пожарно-спасательных гарнизонов также ведётся уточнение карточек и планов тушения пожаров, места расположения пожарных водоисточников и гидрантов, подъездных путей.

04:58 В МЧС Приамурья утверждают, что следили за пожарной безопасностью в торговых центрах ещё до трагедии в Кемерово. «Несмотря на «надзорные каникулы», мы не оставляем без внимания объекты с массовым пребыванием людей и проводим профилактическую работу в течение всего года, обращая внимание на возможные сезонные риски», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

05:01 В Красноярске 27 марта в 20:00 по местному времени на набережной за кинотеатром «Синема Парк» состоится мероприятие в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает Красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей — Красноярск». Пришедшие почтят память погибших в Кемерове минутой молчания и зажжением свечей. Чужих детей не бывает, а для горя нет расстояний, пишут волонтёры. [[[picture11]]]

05:06 «Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет» Трагедию в Кемерове прокомментировал политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин. «Как-то это просто в голове не укладывается — после «Хромой лошади». Не отпускает ощущение какого-то жуткого дежавю. Опять система, получив человеческие жертвоприношения, начнёт работать. Будут показательно возбуждаться (а потом тихонько разваливаться) уголовные дела и объявляться в розыск бизнесмены. По всей стране побегут с проверками «объектов массового пребывания граждан». И опять система не заметит и не привлечет к ответственности тех, что давали согласования, подтверждали безопасность объекта, подписывали разрешение на ввод в эксплуатацию — за скромную мзду (или за нескромную, которую положило в карман начальство). Или привлечет, но мелочь, «стрелочников». «Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет», — пришёл к выводу Виталий Обедин.

05:14 В ГУ МЧС России по Красноярскому краю заявили, что на территории региона взято на учёт 59 торгово-развлекательных центров. «Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю выработан системный подход к обеспечению противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей. Должностными лицами надзорной деятельности и профилактической работы на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с руководителями и обслуживающим персоналом объектов (инструктажи, беседы, практические отработки по эвакуации людей и т.д.)», — говорится в сообщении ведомства.

05:14 Сургутские автомобилисты в память о погибших в огне ТРЦ «Зимняя вишня» организуют флэшмоб «Кемерово, Сургут с вами!» «Мы никогда не поймём горе тех людей, которые в этом пожаре потеряли своих близких. Есть предложение провести Акцию памяти и скорби погибшим в Кемерово. Мы можем показать, что мы поддерживаем жителей Кемерово в этот жуткий для них час. Хотелось бы попросить всех приехать со свечками церковными. Зажечь их и устроить минуту молчания. Хоть так мы почтим память тех людей, которые лишились жизни в Кемерово», — пишут организаторы в паблике «О, Сургут!».

05:33 Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт в Twitter написала: «Выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Мысленно мы с людьми из России в это печальное время». Читайте также: Трагедия в Кемерово: госдеп соболезнует России

05:37 В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили о том, что в регионе в ближайшее время пройдут внеплановые проверки торгово-развлекательных центров. «В адрес собственников таких объектов нами были направлены рекомендации о проведении внутренних проверок для выявления возможных нарушений в системе обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов. Это следует сделать, не дожидаясь надзорных органов. Владельцам следует обращать внимание на исправность систем противопожарной защиты: обнаружения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дымоудаления, пожаротушения, аварийного освещения, соответствие требованиям путей эвакуации и эвакуационных выходов. Но самое главное — это оценка действий персонала при возникновении нештатной ситуации. Если хотя бы по одному из этих пунктов есть пробел — это уже преступная халатность, которая может привести к трагедии», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по региону генерал-майора Валентин Нелюбов. Список торгово-развлекательных центров и торговых предприятий уже подготовлен. «То, что произошло в Кемерове, ни в коем случае не должно повториться. Компетентным органам ещё предстоит разбираться в причинах пожара, но наша общая задача — не допустить подобного», — заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

05:53 Крупнейшие ТЦ города-миллионника Омска заявляют о том, что перепроверили безопасность после пожара в Кемерове. Руководство ЗАО «Атриум-Кино» проверяет принадлежащие ему заведения: «Атриум-Кино», ДК «Рубин», киноцентры «Космос» и «Континент». Уверены в безопасности и в торговых центрах «Континент» и «Каскад» («Новый Омск»).

05:57 Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту МЧС России ХМАО Сергей Ковальский сообщил газете «Сургутская трибуна», что ТРЦ в экономической столице ХМАО работают по договору с частными независимыми оценками риска (НОР). А именно пожарный аудит проводит некая частная экспертная организация, аккредитованная МЧС России. «Все ТРЦ, а они у нас относятся к субъекту предпринимательства, а значит, могут воспользовался такой формой проверки, как независимая оценка риска аккредитованной организацией. В случае, если проведена независимая оценка риска, то органами пожнадзора оценка учитывается, но к проверке не планируется»,— заявил Сергей Ковальский.

05:58 Кузбасские СМИ сообщают о том, что прибывший в Кемерово президент РФ Владимир Путин посетит стихийный мемориал возле сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». При этом, как передаёт VSE42.Ru, с журналистами он «общаться не собирается». Как долго глава государства пробудет в Кемерове, неизвестно.

06:07 В городе Горно-Алтайске (Республика Алтай) вечером 27 марта на площади Ленина собрались зажечь свечи в память о тех, кто погиб в страшном пожаре в Кемерове. [[[picture30]]]

06:13 Кемеровчане сегодня, 27 марта, устроили стихийный митинг. Уточняется, что к городской администрации вышли сотни человек. Митингующие требуют рассказать всю правду о произошедших на пожаре в «Зимней вишне» событиях, сообщает «Газета Кемерова». К горожанам вышел мэр Илья Середюк. «Ситуацию можно решить только в диалоге. Если у кого-то есть люди, которые пропали без вести, заявите о них. Центр работает в круглосуточном режиме», — заявил он.

06:13 Жители Благовещенска на площади Ленина почтят память погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Горожане несут к мемориалу цветы, зажигают свечи. Акция не имеет конкретных временных рамок и проходит в течение всего дня, сегодня, 27 марта. Возложение цветов и зажжение свечей также состоятся в городе Свободный Амурской области.

06:29 В Кемерове президент РФ Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

06:31 27 марта во всех храмах Югры пройдут службы, панихиды по погибшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

06:33 Скорбим со всей страной: в столице ЕАО Биробиджане перед Благовещенским кафедральным собором сегодня, 27 марта, состоится траурный митинг в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. [[[picture14]]]

06:33 Во всех храмах Якутска сегодня будут молиться об упокоении душ погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. В Преображенском кафедральном соборе панихида будет совершена в 15:30 по местному времени (9:30 по мск).

06:35 Глава ЕАО Александр Левинталь поручил проверить пожарную безопасность всех ТРЦ региона. Но главе автономии следовало бы поручить проверить ещё и работу своего минздрава — в ЕАО разворачивается ещё одна трагедия — от банальной пневмонии погибли пациенты психоневрологического диспансера, возбуждено уголовное дело, виновным в халатном отношении к своим должностным обязанностям грозит до 10 лет лишения свободы.

06:36 Жители Хабаровска сегодня, 27 марта, почтят память погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сбор активисты назначили у ТРЦ «Южный парк» краевой столицы, уже на месте хабаровчане решат, куда они отправятся и где зажгут свечи.

06:50 Жители столицы Амурской области Благовещенска объявляют бойкот торговым центрам города и желают лично убедиться в том, что они безопасны. Люди призывают друг друга не посещать городские ТРЦ 31 марта. «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы… Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей?» — говорится в распространяемом жителями Благовещенска сообщении. Инициаторы бойкота также призвали владельцев торговых центров Благовещенска отчитаться о безопасности перед горожанами: «Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности. И открыто покажут свою готовность к ЧП!».

07:04 Жители Новосибирска сообщают на своих страницах в социальных сетях о рассылках с призывом объявить бойкот всем ТЦ Новосибирска в связи со страшной трагедией в Кемерово. «Чудовищная трагедия в Кемерово унесла жизни десятков взрослых и детей. Многие из них погибли за считанные минуты… Произошедшее стало результатом жадности и преступной халатности владельцев ТЦ — здесь были нарушены элементарные правила безопасности. За последние годы произошло несколько случаев массовой гибели людей в общественных местах. «Хромая лошадь» в Перми (156 погибших), ТЦ Адмирал в Казани (17 погибших), ТЦ Рио в Москве (14 пострадавших). Но эта история ничему нас не учит. Мы ужаснемся, но завтра снова вернёмся к обычной жизни. Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается — обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы… Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ Новосибирска! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!!! Вызов брошен», — говорится в сообщениях, которые приходят новосибирцам. Цена словам и жизни: в Новосибирске почти все ТРЦ — потенциальные убийцы

07:05 Администрация Кемеровской области 27 марта сообщает о том, что в Кузбассе стартовал сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне». Реквизиты опубликованы на официальном сайте обладминистрации.

07:11 Кемеровчане 27 марта вышли на митинг. Они требуют озвучить всю правду о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и отправить в отставку Амана Тулеева. Митингующие в Кемерове требуют отставки Тулеева

07:17 В Кемерово продолжается процедура установления личностей погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На данный момент уже опознаны тела 25 человек, среди которых 13 детей в возрасте от четырёх лет. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Сегодня, 27 марта, тела девяти погибших будут переданы родственникам.

07:18 На сегодняшний день в больницах остаются 15 пострадавших при пожаре в торговом центре. Медики оценивают состояние большей части из них как удовлетворительное. Состояние двух пострадавших — тяжелое и средней тяжести, однако врачи отмечают положительную динамику. Читайте также: В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

07:26 Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Кемерове произошла из-за разгильдяйства и халатности.

07:28 В соцсетях распространяется сообщение с требованием объявить общенациональный траур по погибшим в Кемерове. [[[picture11]]]

07:29 Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил траур по погибшим в Кемерове.

07:45 В Кемерове за сутки 26—27 марта в областной Центр крови обратились более 400 человек, желающих сдать кровь. По данным Кемеровского областного центра крови, принят 241 донор, заготовлено 123 литра консервированной крови, без учёта доноров плазмы и тромбоцитофереза. Как сообщили в администрации Кемеровской области, специалисты Центра благодарят людей за отклик на чужую беду и готовность помочь. Очередь на процедуру расписана на две недели вперёд.

07:48 В Кемерове в Центре крови заявили, что неизвестные пользователи интернета по собственной инициативе размещают объявления о дефиците донорской крови той или иной группы, что не соответствует действительности, но вызывает большое количество незапланированных обращений. Врачи призывают узнавать реальную необходимость в определённых группах крови на сайте Кемеровского областного центра крови.

07:49 Жителей и гостей Екатеринбурга зовут на площадь Труда. Там будет организован временный мемориал в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Также читайте: В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерове

07:54 В Оренбурге неравнодушные жители организовали стихийный мемориал в память по погибшим на пожаре в Кемерово. Люди несут цветы к памятнику первой учительнице на улице Советской.

07:55 Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кемерово, посвящённом ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», заявил, что причинами трагических событий, унёсших жизни 64 человек, стали «преступная халатность и разгильдяйство». "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети, — возмутил Путин. — Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

07:56 «Обращаем внимание, что, в соответствии с полномочиями, по результатам процедуры опознания следователи выдают именно РАЗРЕШЕНИЯ на захоронение тел погибших», — такое сообщение появилось только что в телеграм-канале СКР.

07:59 Митинг в Кемерове — люди требуют рассказать всю правду о трагедии в «Зимней вишне». Полиция оцепила площадь Советов. По словам очевидцев, на главной площади города собрались около 5 тысяч человек. «Спецназ блокировал вход в первое здание администрации области и встал за спинами властей. Всю площадь оцепили сотрудники полиции», — передаёт корреспондент VSE42.Ru с места событий.

08:03 Напомним, по данным СКР, по результатам процедуры опознания на данный момент следователи выдали родственникам 21 погибшего в пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для их захоронения.

08:06 Депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин на своей странице в Facebook написал, что люди вправе требовать ответов от власти, но попросил не слушать «выкрики экстремистов, призывы к насилию», которые уже звучат. «Я далеко не эксперт, но буду отвечать, что знаю сам. Рассказы про 300—400 погибших — это неправда. Оцепление вокруг здания ТЦ близкое, всего на несколько метров от стен. Вокруг постоянно, днём и ночью, люди, журналисты, камеры, у каждого в руке сотовый телефон. Все подходы и подъезды к зданию в поле зрения, как на ладони. Если бы оттуда выносили сотни трупов — фото и видео давно были бы в сети. То же самое касается якобы свидетелей из моргов. Их слова — это просто провокация. Сейчас найдено 64 тела. Возможно, при разборе завалов найдут еще несколько погибших, но никак не сотни. Вся площадь пожара уже осмотрена тщательно. Ситуацией пытаются воспользоваться политиканы, и это ужасно. На главной площади Кемерова сейчас стоит толпа, и я с ужасом думаю, что возможны любые провокации. Поэтому обращаюсь ко всем, кто там находится: вы вправе требовать ответов от власти, но, пожалуйста, не слушайте выкрики экстремистов, призывы к насилию. А они в толпе уже звучат», — отмечает Горелкин. Он выразил надежду, что будет выявлена вся цепочка тех, из-за чьей халатности, коррумпированности и трусости погибли люди. «От охранника, который отключил сигнализацию, до тех людей в руководстве городских и федеральных ведомств, которые подписывали документы на ввод ТЦ в строй. Я думаю, следствие найдет виновных, и суд их накажет со всей возможной строгостью. Хоть и сложно назвать достаточную степень наказания для виновных в этом… Удалось поговорить с людьми, которые интересовались покупкой и арендой площадей в «Зимней Вишне». Они говорят, им предлагали документы, в которых значилась вся противопожарная система здания, но на деле её не было. Им сулили за отсутствие системы пожаротушения большую скидку: выдавали это за возможность сэкономить. Но это, конечно, всё ещё надо проверять», — подчёркивает он.

08:06 Глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и близким жертв страшного пожара в Кемерове выразил бывший посол Ирана в РФ Реза Саджади. «При мысли о погибших людях, среди которых множество детей, ком подступает к горлу. Да упокоятся их души с миром. Иранцы скорбят вместе с вами и разделяют вашу боль», — написал в своем блоге иранский ученый и дипломат. Саджади также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, сил, душевной стойкости и братской взаимной поддержки в эти трудные дни. [[[picture19]]]

08:11 По имеющейся информации, пожарная сигнализация в «Зимней вишне» не работала с 19 марта.

08:15 Директор калининградской компании «Пожарный аудит» Александр Росников, комментируя причины пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», заявил, что даже частые визиты Госпожнадзора не гарантируют соблюдения всех стандартов пожарной безопасности в торговых центрах Калининграда. «Проверка выявляет нарушения, их исправляют. А потом, когда проверка прошла и специалисты ушли, начинают складировать товар на путях эвакуации или в интересах не пожарной, а собственной безопасности закрывать двери, блокируя пути эвакуации. Насколько я знаю, именно это и произошло в Кемерове», — цитирует портал «Клопс» эксперта.

08:16 Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал Владимиру Путину некоторые подробности трагедии в Кемерове, где 25 марта в 16:04 (местн.) в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Площадь возгорания в течение буквально нескольких минут увеличилась до 1600 квадратных метров. «В течение семи минут в зону пожара прибыли первые боевые расчёты пожарной охраны, скорая медицинская помощь, подразделения полиции, которые приступили к выполнению первоочередных мероприятий по оказанию помощи людям. С верхних этажей здания с применением специальной техники было снято 20 человек, из торгового центра было выведено более 700 человек», — рассказал Пучков.

08:24 «Неужели вы не слышите нас?» — кемеровчане на митинге просят озвучить всю правду о трагедии в «Зимней вишне».

08:29 Мать-одиночка из Кемерова сомневается в том, что погибших действительно 64. Она считает, что жертв больше. «Кемерово поставили на колени, везде враньё, всё продали», — говорит женщина на митинге.

08:29 Во всех храмах Сахалина сегодня служат панихиды по погибшим в страшной трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. «В той трагедии, что обрушилась на кемеровчан, сахалинцы могут помочь только сочувствием и участием. Нам надо молиться за погибших в этой страшной трагедии, за тех, кто потерял близких — взрослых и детей. Особенно детей. Подобное горе сложно пережить в одиночку. Но когда мы вместе скорбим, вместе переносим тяжкие испыьания — становится многократно легче», — сказал архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

08:32 Сегодня в 20:00 по местному времени (12:00 мск) в Южно-Сахалинске у памятника Матери-Скорби состоится возложение цветов и зажжение свечей в память о погибших в ТРЦ в Кемерове. [[[picture32]]]

08:36 Жители Хабаровского края призывают бойкотировать торгово-развлекательные центры региона. Провести такую акцию активисты предлагают в знак солидарности с погибшими в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, а также в знак протеста против непомерной жадности владельцев ТРЦ. Люди задают вопросы: а насколько хорошо обучен персонал этих ТРЦ в Хабаровском крае? Оснащены ли они системами пожаротушения, пожарной сигнализацией? Активисты требуют, чтобы владельцы хабаровских ТРЦ провели учебную эвакуацию с участием всех служб, представителей общественности и СМИ — чтобы публично показать, что их заведения безопасны. Читайте также: Террористы в РФ остались без работы, их сменила группировка «Гони бабло»?

08:38 «Налоговые каникулы» для бизнеса не должны стать поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказываются частными предпринимателями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в Кемерове во время совещания по вопросам ликвидации последствий масштабного пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?» — недоумевает Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул, что обеспечение необходимого уровня безопасности — это обязанность местной власти, которые должны контролировать работу бизнеса.

08:40 Жители Хабаровского края в социальных сетях призывают проверить безопасность не только торговых центров, но и рынков, кинотеатров, спортивных комплексов и, особенно, больниц.

08:42 Владельцы хабаровских кинотеатров и торговых центров уверяют население в безопасности своих заведений. По ТРЦ прошли журналисты ДВ-Новости. В крупнейшем торговом центре краевой столицы — «Южный парк» — год назад во время киносеанса в кинозале заревела сирена пожарной тревоги. Сотрудники и охранники «Южного парка» оперативно, слаженно и спокойно вывели всех посетителей на улицу. Тревога оказалась ложной. 29 декабря на Хабаровск обрушилась целая серия ложных сообщений о заложенных в ТРЦ и кинотеатрах бомбах. И тогда персонал заведений вывел всех посетителей на улицы, справившись с задачей на отлично.

08:42 «Нам нужна правда, ответы и конкретные действия — наказать конкретных виновных», — говорит один из митингующих в Кемерове.

08:47 В омских телеграм-каналах сообщают о том, что 28 марта в Омске в сквере «Дружба народов» (за ДК «Сибиряк», ост. Сибзавод) состоится мероприятие в память о погибших при пожаре в Кемерове.

08:58 Митингующие в Кемерове задают властям конкретный вопрос: «Сколько тел выдано?» «На сегодняшнее утро готовы были выдать 15 тел», — отвечают присутствующие на митинге чиновники. «Вы готовы были выдать или выдали? Сколько тел?» — спрашивают кемеровчане. Всего, по данным властей, 64 погибших — пропавших по заявлениям. Найдено 56 тел или фрагментов, опознано 25 человек.

09:04 Жители Якутска не уверены в безопасности торговых центров города. В списке потенциально опасных называют ТРК «Туймаада», «Азия», «Мандарин», «Триумф», «Паладиум», «Дохсун», АДК, «Айсберг». "Боюсь даже подумать о том, что, не дай Бог, могло что-то подобное случится у нас. Готовы ли они к таким ситуациям?» — интересуются друг у друга горожане в блогах и соцсетях. «С «Мандарина» вообще как выходить с детьми? 3-й и 4-й этаж! Депутат-владелец, наверное, всё устроил по-братски…», «Другими глазами посмотрел на наши ТРЦ. Первые этажи отданы под магазины, а детские зоны наверху. Как у них с противопожарной безопасностью, эвакуационными выходами?», «Это во всем мире так. Маркетинг. Как и хлеб в конце зала супермаркета». «В ТРК «Туймаада» проходы узкие, выходы тоже, киоски и витрины натыканы в каждом углу, закрывая проходы, а эскалатор почти вертикальный, я всегда с опаской захожу на него, боюсь упасть, потому что могут в такой толпе случайно толкнуть. Как там можно вовремя эвакуироваться в случае возникновения подобной ситуации? А в «Гранд — Сити», по словам самих арендаторов, абсолютно не продумана система вентиляции, а уж о системе газоотведения на случай пожара и говорить нечего», — обсуждают жители Якутска городские торговые центры.

09:06 Жители Магадана несут цветы, игрушки и свечи к монументу Святителя Иннокентия на Соборную площадь в память о погибших в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В городском Свято-Троицком кафедральном соборе прошла панихида. [[[picture25]]]

09:08 С места пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вывезли более тысячи кубических метров строительного мусора, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Работы продолжаются всю ночь и утро. Для ведения аварийно-восстановительных работ определено пять участков, на которых задействовано почти 300 человек и более 40 единиц техники, в том числе инженерная, позволяющая поддерживать поврежденные конструкции. Из-за высокой температуры пожара здание было деформировано, повело несущие конструкции наружных стен. «Опасность для жизни спасателей, которые работают на месте пожара, сохраняется, но уже значительно снизилась», — комментирует заместитель министра МЧС России Владлен Аксёнов. Третий этаж зачищен полностью, второй и четвёртый — на 90%.

09:12 Помимо ужесточения норм эксплуатации ТРЦ и ответственности за их несоблюдение, необходимо существенно повысить стандарты при строительстве подобных объектов, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»). «Да, это увеличит стоимость строительства. Но разве жизнь наших сограждан, особенно детей, да и вообще людей не важнее чьих-то прибылей? Преступный и дикий «либеральный капитализм» должен быть повержен в России, так как он уничтожает наш народ. Это очевидный факт!» — отметил он.

09:15 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова посетила место трагедии в торговом центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Кузнецова возложила цветы к мемориалу памяти погибших на пожаре в ТРЦ, организованному жителями города, и приняла участие в заседании оперативного штаба. «Это тяжёлый, ужасный урок, который просто обязан научить каждого из нас всегда думать о последствиях, всегда ставить безопасность на первый план и всегда обращать особое внимание на детей: своих, знакомых, незнакомых», — заявила детский омбудсмен. Читайте подробнее: Детский омбудсмен возложила цветы на месте трагедии в Кемерово

09:16 Смущает попытка сокрытия числа жертв, также смущает попытка обеления виновных в трагедии, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ). Мы будем настаивать на проведении полноценного парламентского расследования, сообщил он.

09:21 Прокуратура, МЧС и Роспотребнадзор начали проверки ТРЦ в Хабаровском крае. В ходе проверок планируется дать оценку не только соблюдению требований пожарной безопасности, но и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

09:23 МЧС Хабаровского края организовывает профилактические рейды по организациям региона, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, торговли, культуры, досуга и развлечений. Таких в Хабаровском крае — более 400.

09:23 Представители властей призывают отправлять все «сомнительные митинги» им для проверки. И если выяснится, что это клевета, то распространители видео, по версии властей, должны ответить за это.

09:26 Присутствующие на митинге рассказывают о том, что здесь очень много полицейских, Росгвардия. Однако они «никого не бьют». По версии одного из митингующих, полицейские «всё понимают», так как многих их них тоже коснулась трагедия в Кемерове.

09:28 «В этом комплексе («Зимняя вишня» — прим. ред.) в связи с юридическими махинациями есть состав преступления, и за это должны ответить, в том числе и чиновники», — говорят представители властей на митинге.

09:29 «Президент в Кемерове. От ответственности за гибель детей никто не уйдёт», — написала в соцсети депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

09:29 «Когда безопасность детей будет на первом месте?» — вопрошают кемеровчане на митинге.

09:32 «Кемерово, мы с тобой», — выразил поддержку депутат Госдумы Илья Осипов («Единая Россия») перед пленарным заседанием.

09:36 «Я считаю, что вопрос о количестве жертв — не праздный, он как лакмусовая бумажка, по которой мы определяем, верить вам (властям — прим. ред.) или нет. Нам надо знать, сколько было жертв», — говорит кемеровчанка на митинге.

09:37 ТРЦ «Азия» в Якутске не прошёл проверку на соблюдение требований пожарной безопасности. В этом торговом центре сотрудники МЧС обнаружили множество нарушений требований пожарной безопасности. Оказалась неисправной система автоматического пожаротушения, на эвакуационных путях установлены посторонние предметы, оборудование, стоят киоски и торговые точки, некоторые эвакуационные пути обшиты горючим материалом, сообщил врио начальника отдела надзорной деятельности по Якутску ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ким Вреховцев.

09:38 Заседание Госдумы начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. [[[picture12]]]

09:40 Лидер «Справедливой России Сергей Миронов обратился к собственникам ТРЦ: «Закройте развлекательные комплексы и кинотеатры внутри своих ТЦ, обеспечьте проверку и с чистой совестью открывайте для детей».

09:41 Дали слово кемеровчанину, который ездил в морг. Уверяет, что он не подставной человек: «Мы были в морге. Прошлись по всем кабинетам, кладовкам, туалетам, всё, что можно было проверить, проверили. Прошлись по списку тех погибших, кого привезли в морг. В списке было 64 погибших». На этом моменте трансляция прервалась.

09:45 «В отставку! В отставку! В отставку!» — кемеровчане на митинге о Тулееве

09:47 Министерство культуры Новосибирской области в связи с трагедией в Кемерове перенесло все развлекательные мероприятия, запланированные на сегодня, 27 марта. Отменены также праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра. «Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. От имени министерства культуры региона и от себя лично выражаю слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерова. Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер. Также в этот день в Новосибирской области отменены все праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню театра», — рассказал врио министра культуры региона Игорь Решетников. Как отметили в региональном минкультуры, часть средств от продажи билетов на спектакли в государственных театрах региона, которые пройдут 27 марта, будут перечислены в поддержку семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове.

09:48 Нельзя производственные помещения переводить в развлекательные центры, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он указал на необходимость отказаться от использования горючих материалов в помещениях, где дети.

09:49 Во всем виновата администрация города, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А также несменяемость власти в регионе, уверен он.

09:51 Необходимо установить лимит на посещение развлекательных центров триста человек, а также следует строить развлекательные центры этажностью максимум в два этажа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

10:02 Госдума почтила минутой молчания память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

10:20 «Президент приехал туда (в Кемерово) — немедленно в отставку и мэра, и губернатора, и начальника МЧС по городу и области, чтобы всем было неповадно», — призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

10:25 В Челябинске сегодня пройдёт траурное шествие в знак солидарности с пострадавшими и родственниками погибших при пожаре в «Зимней вишне».

10:30 «Мне шлют видео с митинга в Кемерово. Требования: руководство области в отставку! Скажите правду! Президент к народу не вышел. Почему??? Губернатор тоже не вышел к народу. Не отреагировал сразу. Почему??? Наши руководители делают все, чтобы выпустить ситуацию из-под контроля. Неужели не понимают, что её тут же подхватят другие. Тем более, таких желающих полно. Я о тех, кто наших послов высылает. Эта страшная трагедия — результат тотального разгильдяйства. Не хотелось бы, чтобы разгильдяи стали причиной далеко идущих политических событий», — написала в соцсети депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

10:32 «Президент в Кемерове. Мы знаем, что кое-какие выводы сделаны», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

10:35 Очевидно, что в объектах массового скопления людей нужно проводить и учения, и обучение, всех — от собственников, руководителей, заканчивая билетершами и охранниками, заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе пленарного заседания. «К сожалению, этого не происходит», — сказал он.

10:37 Было бы целесообразно объявить в России национальный траур, заявил депутат Госдумы Николай Рыжак («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания. «Это продемонстрировало бы нашу солидарность», — отметил парламентарий.

10:39 В соцсетях просят мэра Москвы Сергея Собянина объявить траур по погибшим в Кемерове. [[[picture21]]]

10:40 Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о том, что в регионе объявляется траур по погибшим в Кемерове. «Объявляем республиканский траур. В дополнение к месту Памяти у Одигитриевского собора организуем место Памяти на Театральной площади! Кемерово — скорбим вместе!» — пишет Цыденов на своей странице в Facebook.

10:50 Госдума пока не будет создавать парламентскую комиссию по расследованию причин трагедии в Кемерове. «Это процедура, которую надо пройти, мы не можем с голоса обсуждать этот вопрос», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

10:50 В Брянской области объявлен траур по погибшим в Кемерове. Указ подписал губернатор Александр Богомаз. 27 марта в регионе будут приспущены все флаги, а на древках появятся черные ленты. В области также отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия, а также теле‑ и радиотрансляции развлекательных передач в день траура.

11:00 В Прикамье отменили все мероприятия развлекательного характера.

11:13 Из-за трагедии в Кемерове регионы перенесли празднования Дня театра. Такие решения были приняты в Липецке, Владимире и Рязани. Например, во Владимирском академическом театре драмы сообщили, что праздничный капустник пройдет 3 апреля, а не 27 марта, как планировалось. Подробнее: Из-за трагедии в Кемерово регионы переносят празднование Дня театра

11:19 «Необходимо ужесточить ответственность за преступления, приведшие к смерти даже одного ребенка. Наказывать как за терроризм!» — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

11:21 Стенограмма совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове, которое провел Владимир Путин. В.Путин: Это какого года постройка? В.Пучков: Год постройки — 1968, здание неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра. Зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкую деятельность по организации торговли, было три кинозала, бассейн, соответствующие подразделения, где занимались с детьми, а также ряд других структур. На втором этапе, товарищ президент, группировку сил запустили, организовали работу на шести участках. В.Путин: А разрешение на все эти виды деятельности выдавала городская администрация? В.Пучков: Все регистрационные документы выдавались здесь, в городе Кемерово. В.Путин: Ну, городская администрация. В.Пучков: Городская администрация. В.Путин: А мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?

11:24 Первый шок от случившейся в Кемерове трагедии не проходит, а наоборот, усиливается. Прочитав сотни сообщений в соцсетях и посмотрев десятки видеозаписей, невозможно не проникнуться всем сердцем к беде пострадавших и не обратить внимание на чудовищные поступки некоторых сопричастных. Читайте также: Трагедия в Кемерово: число жертв, кто виноват и кто ответит

11:25 27 марта на сайте мэрии Кемерова появилось сообщение: «Глава города Кемерово Илья Середюк, администрация города, Совет народных депутатов, кемеровчане выражают глубокие соболезнования семьям, родным и близким, погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня»: «Нас всех постигло великое горе, масштабы которого невозможно осознать и боль от которого не утихнет никогда. Мы желаем выздоровления пострадавшим, стойкости и мужества тем, кто потерял родных и близких. Они навечно останутся в наших сердцах. Скорбим вместе с вами». Это всё. Число просмотров: 182

11:29 Здесь же, на сайте мэрии Кемерова: Сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» стартовал в Кузбассе. О благотворительном сборе средств объявило Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове. Только за первый час акции перечислено около 100 тыс. рублей. Банковские реквизиты для перечисления средств: Кемеровское региональное отделениеобщероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» ИНН/КПП 4 207 013 405 / 420 501 001 Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово Расчетный счет 40 703 810 426 020 102 144 Кор. счет 30 101 810 200 000 000 000 БИК 043207612 Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре. Помочь семьям погибшим и пострадавшим можно также на сайте организации www.kemredcross.ru в разделе «ПОМОЧЬ» / «Помочь пострадавшим при пожаре».Телефон для справок: (384−2) 75−04−76.

11:30 С минуты молчания в память о погибших во время крупного пожара в торговом центре в Кемерове начался сегодня, 27 марта, митинг, посвящённый 207-й годовщине со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области.

11:33 И ещё одно сообщение, связанное с изменением движения транспорта в Кемерове. (Напомним, 4-этажный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зимняя вишня» расположен в центральной части города — проспект Ленина, д. 35) Сообщение: «Движение автобусов будет осуществляться по пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейской, ул. 50 — лет Октября, пр. Ленина в прямом и обратном направлениях. Троллейбусы № 1, 2, 4, 7, 15 будут двигаться от Цирка по ул. Красноармейской и далее своими маршрутами; № 3, 6, 11, 12 пойдут до остановки «ул. Кирова» и остановки «Ресо Гарантия».Трамвай № 1 будет работать: остановка «ул. Соборная» — остановка «Водолей».Дополнительно будут работать два автобуса марки ПАЗ по маршруту: остановка «Водолей», ул. Терешковой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Соборная, ул. Красноармейская до остановки «Кристалл». Движение автобусных маршрутов № 51а, 54, 58, 197э в направлении Швейной фабрики будет осуществляться: остановка «Главпочтамт», ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова и далее по маршруту. Просим водителей учитывать данную информацию».

11:36 Читайте также: В Калужской области никак не определятся с объявлением траура по погибшим

11:37 «Не понимаю, почему президент до сих пор не объявил общероссийский траур по погибшим в Кемерове?!» — написал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

11:44 За сутки по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово изъято огромное количество документов, надо их внимательно проанализировать. Но стоит отметить, что на самом деле это не малый бизнес. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое проводит президент России Владимир Путин в Кемерово. Читайте также: ТРЦ «Зимняя вишня» — это не малый бизнес: Бастрыкин

11:52 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился проверить в регионе торговые и развлекательные центры, и не только работающие в областном центре — Калининграде. «Мы знаем торговые центры, которые строились еще в довоенный период, и вызывает опасение, как там распределены потоки людей, что там происходит с эвакуационными выходами», — сказал Алиханов сегодня, 27 марта, на оперативном заседании регионального правительства. Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что единственный ТРЦ в Калининграде, построенный на основе немецкого здания «Haus der Technik» 1921 года постройки, — это торгово-развлекательный комплекс «Эпицентр», расположенный в самом центре города. Из комплексов за пределами Калининграда губернатор назвал ТРЦ «Радуга», расположенный во втором по величине городе Калининградской области — Черняховске. «Радуга» представляющая собой 4-этажную внушительную коробку, была открыта в 2006 году. Общая площадь здания превышает 17 тыс. кв. метров.

11:57 Стенограмма совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове, которое провел Владимир Путин. В.Пучков: В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение. Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Численность работающего персонала — менее ста человек. Вместе с тем были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены. В.Путин: А рекомендации когда были даны? В.Пучков: В 2016 году. С.Меняйло: Здание введено в эксплуатацию в 2013 году как торгово-развлекательный комплекс. В.Пучков: После последней реконструкции, которая была проведена.

12:00 Стенограмма совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове, которое провел Владимир Путин: В.Пучков: Товарищ президент, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 людям. К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время мы в установленном порядке извлекли тела 58 погибших и продолжаем поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра. Приоритет нашей работы — это оказание адресной помощи всем семьям, родным и близким пострадавших. Вчера правительством Российской Федерации принято решение, подписано распоряжение павительства и выделено 76 миллионов рублей. Каждой семье пострадавшего — по одному миллиону рублей, а также тем людям, которые получили легкую степень вреда здоровью — по 200 тысяч рублей, средний и тяжелый вред здоровью — по 400 тысяч рублей. В настоящее время развернута группировка сил общей численностью свыше 800 человек, 195 единиц техники. Работают все пожарно-спасательные подразделения. В.Путин: Что сейчас работать? Люди погибли. 64 человека. В.Пучков: Товарищ президент, шесть человек мы обязаны найти. В.Путин: Это понятно, поисковые работы должны быть продолжены.

12:02 Коллегия Администрации Кемеровской области Статус и полномочия губернатора Кемеровской области: «В случаях, когда губернатор Кемеровской области временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет первый заместитель губернатора Кемеровской области, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В полномочия временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области входит в числе других обязанность по обнародованию законов Кемеровской области».

12:05 Путин лично позвонил Тулееву. После звонка Тулеева, что погибла племянница, он не стал звонить повторно президенту. В.Путин: Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно всё изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил — всё что угодно подпишут, вот в чём беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего всё происходит. Аман Гумирович, как Вы оцениваете ситуацию? (выделено ИА REGNUM) А.Тулеев: Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно. Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда всё пошло. Ну, а дальше Вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет. Александр Иванович работает, мы ему всем, чем можем, поможем. Сейчас идут очень мощные нападки: вот, мол, это налоговые каникулы, бизнес и так далее. Я их прекращаю. Как Вы сказали, просто дословно, чтобы прекратить. Они были, есть и будут, и бизнес — это основа экономики, мы будем развивать. Но это не улица с односторонним движением. У нас тоже есть ответственность, в первую очередь — безопасность в местах скопления детей, людей. Дальше началось, как обычно. На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы». Теперь по семьям, по нашим мерам. Всё делаем так, как Вы провели по шахте Распадской. Первое. Уже оказана помощь по миллиону рублей (помимо правительства) каждой семье. Счет открыт, но дело не в том. У меня уже более 20 лет прошло с гибели сына, а боль всё равно остается. То есть нужно время. И вот это время не так, что прошло 40 дней и забыли про семьи. Мы по каждой семье разработаем программу так, как Вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я Вам твердо обещаю. Дальше. С каждой семьей уже мы начинаем прием. Я лично каждую семью приму, но приму пока тех, кто в состоянии, как Вы делали. Пока кто в состоянии, а остальное пойдет по нарастающей. Все до единого будут приняты. Сейчас уже решаются вопросы по долгам, по кредитам. Это житейские проблемы, которые они выдвигают. За каждой семьей персонально закреплен врач, психолог, работник социальной защиты, причем это люди с богатым житейским опытом. Здесь я Вам обещаю, всё будет сделано, всё возможное. Здесь просто эту сторону надо отбросить. Моя задача — не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей. Владимир Владимирович, трагедия большая, но опыт работы, тот, который бына «Распадской», полностью применяется у нас. Спасибо. В.Путин: Надо сделать всё, чтобы людям помочь. А.Тулеев: Сделаем, Владимир Владимирович. Товарищ президент, я Вам обещаю, лично обещаю. Никогда, когда говорил, Вы помните, не подводил и делал. Да, большое горе, всё понимаю, через личную призму все это провожу. Я сделаю это всё, сделаю. Спасибо. (Из стенограммы совещания, пресс-служба Кремля, 27 марта)

12:06 В Госдуме видят ошибку в передаче пожарной инспекции в МЧС из МВД. «Я всегда был противником передачи пожарной инспекции в МЧС из МВД. МЧС — это не субъект оперативно-розыскной деятельности, и они не в состоянии видеть все видимые и невидимые причины и предпосылки для чрезвычайных происшествий, а МВД в полной мере получало информацию, участковый всё знал», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Николай Рыжак («Справедливая Россия»). Читайте также: В Госдуме предлагают вернуть пожарных в МВД

12:08 Сигнализация в ТРЦ «Зимняя вишня» не работала с 19 марта. Тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось. Сигнализация технически не работала, и никто этим не занимался, никто ничего не делал, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое проводит президент России Владимир Путин в Кемерово. Читайте также: Сигнализация в ТРЦ «Зимняя вишня» не работала с 19 марта — Бастрыкин

12:11 В Ивановской области траур не объявляли, но врио губернатора Станислав Воскресенский попросил «всех воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, а средства массовой информации — по возможности пересмотреть свою повестку». Читайте об этом: «Давайте будем людьми»: Ивановская область скорбит вместе с Кемерово

12:15 В Красноярском крае организован сбор средств для пострадавших при пожаре в Кемерове. По поручению врио губернатора Александра Усса региональный минфин открыл лицевой счет для сбора средств пострадавшим. Реквизиты — на официальном сайте правительства региона. [[[picture26]]]

12:18 Правительство Красноярского края сообщает о том, что красноярцы зажгут свечи в память о жертвах трагедии в Кемерове. Сегодня, 27 марта, волонтёры, представители общественных организаций, участники молодёжных движений края принесут цветы и свечи к одному из главных духовных мемориалов Красноярска. Они соберутся в сквере у Архиерейского дома у памятника архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке.

12:20 Во Владимире в связи с трагедией в Кемерове перенесли концерт группы «БИ-2». Он должен был состояться 28 марта. Концерт отложили на 4 апреля.

12:21 Очаг возгорания в ТРЦ «Зимняя вишня» — это детская игровая площадка на четвертом этаже. Существует две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое провел президент России Владимир Путин в Кемерово. Читайте также: Глава СК РФ назвал очаг возгорания в ТРЦ в Кемерово

12:22 В связи с трагедией в Кемерове в учреждениях культуры Красноярского края произойдут изменения в программе мероприятий, информирует министерство культуры Красноярского края. На ближайшее три дня в большинстве учреждений культуры отменены и перенесены развлекательные мероприятия — концерты, комедийные спектакли. Те мероприятия, которые состоятся, начнутся с минуты молчания и пройдут по максимально сокращённой программе. «Так, во время закрытия «Театральной весны» проведут только церемонию награждения лауреатов. А в программе закрытия фестиваля «Парад звёзд в Оперном» отменены комедийные выступления. Учреждения культуры Красноярского края присоединились к акции траура и скорби, которая проходит по всем регионам Российской Федерации в связи со страшной трагедией, произошедшей в Кемерове 25 марта 2018 года. Детальную информацию об изменениях можно найти на официальных сайтах учреждений», — говорится в сообщении регионального минкультуры.

12:36 27, 28 и 29 марта в Новосибирске объявлены Днями траура в связи с трагедией в Кемерове. Решение принял мэр Анатолий Локоть, сообщает горадминистрация. В эти дни на всей территории города должны быть приспущены флаги Новосибирска. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить все развлекательные передачи и мероприятия.

12:47 «Я думаю, что отказ и нежелание Амана Тулеева общаться с гражданами, с жителями той области, в которой он работает, это яркая демонстрация его отношения к тем людям, которым он по закону должен служить. Это, по сути, безразличное, наплевательское отношение», — считает омский юрист, общественный деятель Илья Потёмкин. Подробности: Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти

12:50 Торговый центр в Кемерове не был застрахован, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. По его словам, общий оценочный ущерб от незастрахованного имущества составляет 3 млрд рублей.

12:51 Основной состав персонала торгового центра «Зимняя вишня» во время пожара просто сбежал, бросив на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, разбежались первыми. Потерь со стороны штата ТРЦ практически нет, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое провел президент России Владимир Путин в Кемерово. Читайте также: Сотрудники ТРЦ в Кемерово во время пожара сбежали первыми — Бастрыкин

12:52 В Москве почтить память погибших в Кемерове можно будет на Манежной площади, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

12:52 Здание торгового центра «Зимняя вишня» было введено в эксплуатацию без разрешения МЧС. В 2013 году в чрезвычайное ведомство для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра обратилась некая организация. Однако добро на ввод в эксплуатацию здания после реконструкции она не получала — предоставленные проектные решения не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта. Злополучный ТЦ «Зимняя вишня» ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

12:58 Красноярский политолог Алексей Новиков после трагедии в Кемерове обратил внимание на полный провал местных властей: «Первое, что стоит сделать — выразить соболезнование семьям погибших. В этой ситуации основную работу должны вести местные власти. А они в этом смысле демонстрируют абсолютный провал». Политолог отметил, что смотрел прямую трансляцию митинга из Кемерова: «Люди не могут определиться с количеством жертв. Они задают властям конкретные вопросы. И власти должны озвучить людям всю имеющуюся информацию хотя бы потому, что иначе люди потребуют ответов в более категоричной форме. Недостаток информирования — это сейчас ключевая проблема. Даже по количеству жертв — есть официальная версия (64 человека — прим. ред.), а есть многочисленные неофициальные, в которых количество жертв легко вырастает до 300. Я не могу оценивать работу спасателей, но работу местных властей и их службы по связям с общественностью — могу. И вывод здесь очевиден». Подробности: Плач кемеровчан и молчание властей. Почему Тулеев должен уйти

12:59 Государственный Эрмитаж приспустил флаг России на своем флагштоке на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в память о жертвах трагедии в Кемерове. При этом траур в Санкт-Петербурге официально не объявлен. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал губернатора Георгия Полтавченко объявить в городе траур из-за гибели детей и взрослых в столице Кузбасса.

13:00 Очевидцы сообщают о том, что вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на митинге в Кемерове попросил прощения у кемеровчан, встав на колени.

13:01 Стенограмма совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове, которое провёл Владимир Путин: А.Бастрыкин: Владимир Владимирович, что за сутки удалось выяснить. В 2013 году это был Кемеровский кондитерский комбинат, который пока, по оперативным данным, был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО «Зимняя вишня», торговый центр. Главными спонсорами, соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются некий Штенгелов Денис Николаевич, 78% капитала, живёт в основном в Австралии, бывший местный предприниматель, и Семенов Игорь Александрович, у него 17% активов этого центра. Руководит некая Судденок, которая является арендатором помещений. Мы изъяли огромное количество документов за эти сутки, надо их внимательно проанализировать. Но я хотел бы отметить, что на самом деле это не малый бизнес. В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли. В.Путин: Это естественно. Но вопрос-то не в этом. Вопрос — как была организована работа по обеспечению безопасности. А.Бастрыкин: Отвечая на этот вопрос, могу сказать, что мы задержали сейчас пять человек (руководители в основном). Это господин Соболев, технический директор компании-собственника «Кемеровский кондитерской комбинат», он отвечал за пожарную безопасность. Полозиненко, генеральный директор ООО «Системный интегратор», эта организация занимается противопожарной сигнализацией торгового центра, с 19 числа у них сигнализация уже не работала, тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось.

13:01 Импровизированный мемориал жертвам пожара в торговом центре Кемерова действует в Ноябрьске. Горожане несут к мемориалу цветы, оставляют в соцсетях слова соболезнований. Панихида по погибшим прошла в храме Архистратига Михаила.

13:03 Жители Беслана почтили память погибших во время пожара в торговом центре Кемерова. Траурная акция прошла в здании бывшей школы №1. «Это страшное событие опять разбередило все раны. Сегодня нас столько собралось, потому что это касается каждого из нас», — сказала председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

13:04 При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибла пятилетняя девочка из Астрахани. Ее удочерила семья из Ставрополя несколько лет назад. Они переехали в Кемерово в октябре 2017 года. Читайте подробнее: В Кемерове при пожаре в ТЦ погибла пятилетняя девочка из Астрахани

13:04 Администрация Кемеровской области информирует в своём телеграм-канале: «Александр Бастрыкин сообщил президенту, что, по оперативным данным, в 2013 году Кемеровский кондитерский комбинат был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО «Зимняя вишня», торговый центр. Соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются бывший местный предприниматель Денис Штенгелов (78% капитала), который живет в основном в Австралии, и Игорь Семенов (у него 17% активов этого центра). Руководит Надежда Судденок, которая является арендатором помещений».

13:05 Одиннадцатилетний мальчик, выпрыгнувший с 4-го этажа горевшего торгового центра, вышел из комы. Ребенка перевели на самостоятельное дыхание, он общается с медиками, рассказывает о произошедшем. «Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — сказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

13:05 Псковичи скобят о жертвах пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В центре Пскова на площади Ленина вместо привычной рекламы размещено изображение свечи и надпись «Кемерово 25.03.2018». К Рыбницкой башне Псковского кремля жители города приносят цветы и мягкие игрушки — здесь возник стихийный мемориал. Между тем врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в торгово-развлекательных центрах Подробности: Внеплановые проверки и инструктажи пройдут в Псковской области

13:07 Помещения трех кинозалов и контактного зоопарка в ТЦ «Зимняя вишня» к приезду пожарных уже были охвачены огнем. Третий этаж здания окутал плотный дым, сообщили в МЧС России. Подробнее:МЧС о трагедии в Кемерово: Пожарные застали горящими кинозалы и зоопарк

13:09 Стенограмма совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове, которое провёл Владимир Путин: В.Путин: Сигнализация не работала почему? А.Бастрыкин: Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19 числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался. В.Путин: То есть они знали, что сигнализация не работает, и ничего не делали? А.Бастрыкин: Да, и ничего не делали. Хотя фирма, которая обслуживает, специализируется на противопожарной безопасности. Сигнализация с 19 числа не работала. Но вообще ужасающий случай — когда всё-таки речь шла о том, что надо было нажать кнопку оповещения — есть такая кнопка оповещения на посту охранника, которая работала всё-таки — охранник (мы его тоже задержали) по фамилии Антюшин не включил систему оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Он её по непонятным причинам не включил. В.Путин: Не включил, когда уже начался пожар? А.Бастрыкин: Да. И мы не можем дать разумного объяснения. Он не может объяснить, этот чоповец. Тоже имеет лицензию, лицензированное предприятие, но какой-то совершенно не подготовленный человек. То есть система безопасности в целом, хотя платились деньги и были специализированные организации и так далее, фактически была брошена на произвол судьбы и не функционировала. Кроме того, выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодёжь, а это четвёртый этаж, там где комнаты игр для молодёжи и три кинозала, где в основном молодёжь, они были заблокированы, закрыты. В.Путин: Почему? А.Бастрыкин: Мы сейчас выясняем, почему это сделано. Одна из версий — для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашёл и не вышёл. Очаг возгорания — это тоже детская игровая площадка, четвёртый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня. Мы сейчас назначили электротехническую, строительную, техническую экспертизу. Будем проводить в Петербурге в специализированных заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину этой трагедии. И последнее, конечно, что надо отметить сегодня — это то, что в наше время так не было. Это случай, когда, скажем, родители оставляли на долгое время детей в комнате для игр. Учительница привела целый класс на занятия, оставила их в этой игровой комнате и ушла заниматься своими делами. И когда мы посмотрели видеоряд (мы Вам можем дать наши материалы, фотосъемку и видеоматериалы для ознакомления), мы видим, что, к сожалению, сейчас такова психология родителей и тех лиц, которые заняты по линии школы, по линии образовательных организаций ответственностью за судьбы детей. Они отвыкли от этого, и наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц, и в каких условиях все это происходит. В.Путин: Это всё нормально, если правильно всё организовано.

13:10 В Калининградской области с сегодняшнего дня начинается тотальная проверка всех торгово-развлекательных центров. Всего их в российском эксклаве насчитывается шестнадцать — 15 в Калининграде и один в г. Черняховске. «Из-за «каникул» для малого бизнеса с 1 января 2016 года плановые проверки торговых центров в регионе не проводились. Исключение — ТЦ «Плаза», который не относится к малому предпринимательству. Его проверили в феврале текущего года в плановом порядке. Серьезных нарушений выявлено не было», — цитируют региональные «Вести-Подробности» заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Калининградской области Романа Боева. В ТЦ «Плаза», построенном компанией нынешнего главы калининградских единороссов Андрея Кропоткина, расположен кинотеатр «Каро-фильм» — на 3-м и 4-м этажах здания.

13:12 В медицинские учреждения Кемерово после пожара в ТРЦ приняты около 70 пациентов, более 50 получили амбулаторную помощь. Состояние было нетяжелым, они отпущены и находятся под амбулаторным наблюдением, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании о ликвидации последствий пожара в ТРЦ, которое провел президент России Владимир Путин в Кемерово. По ее словам, в стационарах остаются 15 человек, из них 13 — с отравлением продуктами горения, угарным газом средней и легкой степени тяжести. Двое из пострадавших — это самые тяжелые пациенты — комбинированные травмы вследствие падения с четвертого этажа. Читайте также: В больницах остаются 15 пострадавших на пожаре в ТРЦ — Скворцова

13:16 Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерове.

13:18 В кемеровский пабликах в соцсетях циркулирует информация о том, что на одном из кладбищ города раскопано 200 могил — якобы специально для жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Однако инициативная группа кемеровчан съездила на кладбище и опровергла эту информацию. «Один из участников митинга на площади Советов сообщил, что побывал на одном из кладбищ Кемерова, где по словам горожан, вырыто около 200 могил, и обнаружил там лишь расчищенную аллею и увидел одну могилу. Мэр города Илья Середюк добавил, что на кладбище ежедневно проходят захоронения, так как умирают люди», — пишет (VSE42.Ru).

13:18 В связи с кемеровской катастрофы губернатор области Аман Тулеев продемонстрировал свою полную недееспособность, считает политолог Никита Исаев. «Я уверен, что его сейчас отправят в отставку, но это уже ничего не решит. Эта отставка, в принципе, и так планировалась. То, что общество видит и теперь вся страна — это, конечно, позор», — заявил Исаев. Подробности: «В отставку отправят, но это уже ничего не решит» — политолог о Тулееве

13:24 В Хакасии совещание по обеспечению безопасности на территории республики началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Кемерова. По информации правительства Хакасии, глава региона поставил задачу провести дополнительные проверки подведомственных социально значимых объектов с круглосуточным и массовым пребыванием людей, в том числе пансионатов, интернатов, больниц, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров и других. Особое внимание проверяющим нужно уделить соблюдению противопожарных правил. Перечень объектов, подлежащих проверке, уточняется. Также по согласованию с собственниками и руководителями учреждений с массовым и круглосуточным пребыванием людей рассматриваются варианты введения дополнительных форм демонстрации схемы эвакуации при ЧС.

13:30 Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 27 марта подчеркнул, что в тушении и ликвидации последствий страшного пожара в Кемерове принимали активное участие красноярцы. «В Кемерове произошла большая трагедия. В эти дни вся страна, Красноярский край вместе с нашими соседями — кемеровчанами. В тушении этого пожара, в ликвидации его последствий красноярцы принимали активное участие спасатели МЧС, работники Федерального медико-биологического агентства, психологи. Многие службы продолжают свою работу и сегодня», — цитирует Усса управление пресс-службы губернатора и правительства края.

13:32 Президент РФ Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан в Кемерове возмутился тем, что здание торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» не проверяли два года. То, что последняя проверка ТРЦ была проведена в 2016 году, признал мэр города Илья Середюк. Читайте подробнее: Торговый центр «Зимняя вишня» не проверяли два года — Путин

13:34 Певица Лолита Милявская и ее коллектив передаст весь гонорар от концерта в Перми одной из семей, чьи дети погибли на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Кроме того, концертный директор Лолиты пояснил, что выберут одну из семей, которой коллектив Лолиты будет помогать в будущем не через фонды, а напрямую. Читайте также: Лолита отдаст гонорар за концерт пострадавшим на пожаре в Кемерово

13:35 Инициативная группа жителей Кемерово после требований митингующих обнародовать реальные данные о количестве жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» проверила морг и хладокомбинат. Никаких «сотен тел», сообщения о которых активно публиковались в соцсетях, обнаружено не было. «Поехали на хладокомбинат с выбранной утром группой. Ничего, кроме продуктов, не нашли. Более того, проверили все фуры и машины, не дали выехать ни одной. И вот если были бы сотни погибших, то где люди, которые их ищут?» — сказал один из активистов. Проверки моргов в Кемерове: слухи о сотнях жертв пожара не подтвердились

13:35 В связи с объявленным общероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отменить на территории региона все официальные развлекательные и праздничные мероприятия.

13:40 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает «немного странным» объявлять траур на региональном уровне по погибшим в Кемерово и готов присоединиться к общефедеральному дню скорби. Об этом глава региона заявил сегодня, 27 марта, журналистам (слова Алиханова прозвучали до известия обобщероссийским дне траура). «Жители области уже выразили соболезнования в связи с трагедией. Мы сегодня на заседании правительства почтили память погибших минутой молчания. Была акция на «Поезде Памяти» (в Волгограде находится делегация калининградских школьников. — ИА REGNUM ). Много людей выражают соболезнование на площади Победы — несут цветы и игрушки. Вопрос, объявлять ли в регионе траур или нет — на мой взгляд, правильнее было бы присоединиться к общефедеральному трауру, если он будет объявлен. Траур на уровне отдельного субъекта — это немного странно», — сказал Алиханов.

13:42 В рязанских храмах пройдут панихиды по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерове. Они будут совершаться 27 марта, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

13:49 В Воронеже, на центральной площади Ленина, в эти минуты проходит траурный митинг в память о погибших в Кемерове. Большинство участников — дети и молодежь, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий. [[[picture34]]] [[[picture35]]] [[[picture36]]]

13:51 Совет депутатов города Новосибирска выражает соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово 25 марта. «Когда речь заходит о трагедии такого масштаба, невосполнимая утрата одного города становится безутешным горем для всей страны. Дорогие кемеровчане, в эти дни мы скорбим вместе с вами. Светлая память всем, кому не суждено было выбраться из той страшной огненной ловушки. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил, терпения и веры всем, кого лично коснулась эта трагедия. События 25 марта надолго останутся глубокими ранами в наших сердцах», — отметил председатель новосибирского Горсовета Дмитрий Асанцев.

13:55 О необходимости пересмотра действующего законодательства относительно исключения «надзорных каникул» для мест массового скопления людей заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

13:56 В Крыму проверят кинотеатры на предмет соответствия правилам пожарной безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов. О результатах работы отчитается республиканский глава МЧС. Читайте подробнее: В Крыму публично отчитаются о проверке пожарной безопасности кинотеатров

13:59 В Кузбассе сегодня, 27 марта, в 19:00 по местному времени состоится акция памяти «Кемерово, мы с тобой!». Об этом администрация Кемеровской области сообщает в своём телеграм-канале. По словам заместителя губернатора Елены Пахомовой, со всего мира в администрацию города, области поступают слова поддержки и соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня»: «Мы поддерживаем инициативу родителей, объявивших акцию «Кемерово, мы с тобой», и приглашаем всех неравнодушных жителей региона прийти в 19 часов на центральные площади городов и районов — зажечь свечи и запустить в небо белые гелиевые шары как символ светлых душ погибших детей и их родителей». Сегодня же в 19:00 акция пройдет на бульваре Героев в Новокузнецке. Жителей города просят принести белые гелиевые шары и свечи.

13:59 «Аэрофлот» сообщил о заморозке цен по маршруту Москва — Кемерово. «Компания оставляет только минимальные тарифы в экономический класс по направлению Москва — Кемерово на уровне 8 тыс. 51 руб. в одну сторону или 16 тыс. 102 руб. за перелет туда-обратно с учетом такс и сборов», — говорится в официальном сообщении компании. Цены зафиксированы до 5 апреля при вылете из Шереметьево и до 6 апреля из аэропорта Кемерово в Москву.

14:07 Инициативная группа жителей города Кургана 28 марта в 18:00 по местному времени в Детском парке собирает траурное шествие «Час тишины» в память о погибших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово.

14:08 Кадровые решения по факту трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будут приняты после того, как следствие пройдет по всей цепочке — от регистрации этого здания и выдачи разрешения на переделку фабрики в развлекательный центр. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с инициативной группой граждан в Кемерове. Читайте подробнее: Путин о кадровых решениях в Кемерове: их не делают под камеру

14:10 Власти Кемеровской области делают ставку на то, что спустя несколько недель протест по поводу трагедии в торговом центре сойдёт на нет. С другой стороны, коррупционеры в контрольно-надзорных органах уже готовятся к новой волне откатов в результате кампании по проверке торгово-развлекательных центров, считает политолог Григорий Трофимчук, комментируя действия региональных властей в связи с трагедией в Кемерове. «Ситуация в этом плане ухудшается, и никаких гарантий кемеровская трагедия не заложила для того, чтобы подобных трагедий больше не повторилось. Абсолютная уверенность в том, что в самых разных видах это будет множиться, тиражироваться и продолжаться», — уверен эксперт. Подробнее: «Коррупционеры готовятся к новой волне откатов» — политолог о проверках ТРЦ

14:29 В Тюмени у памятника матери жители города создали стихийный мемориал в память о жертвах, погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Люди несут цветы и мягкие игрушки.

14:31 Общественная палата Москвы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в городе Кемерово. «Трагедия, которая произошла в городе Кемерово — это трагедия всей страны. Погибли наши дети. Погибли из-за халатности и равнодушия взрослых, не дождавшись помощи. Невозможно представить горе родителей, потерявших в огне самых дорогих и любимых. Наши души и сердца рвутся на части, не в силах перенести утрату», — говорится в распространенном сообщении.

14:32 В Новосибирске в настоящее время проходит акция памяти. Сотни новосибирцев уже пришли в Нарымский сквер, чтобы почтить память людей, погибших в торговом центре Кемерово. Горожане несут с собой цветы, детские игрушки, зажигают свечи. Многие приходят семьями, с детьми. Отметим, что с 27 по 29 марта в Новосибирске объявлен траур по погибшим в страшном пожаре в ТЦ Кемерова.