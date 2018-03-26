Кемерово, 26 марта, 2018, 05:31 — ИА Регнум. В Кемерове к торговому центру «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли как минимум 37 человек, несут цветы и свечи. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 марта, в мэрии города.

Kemerovo.ru Кемеровчане скорбят по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня»

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Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. На сегодняшний день остаётся неизвестной судьба как минимум 64 человек. Помощь медиков понадобилась нескольким десяткам пострадавших.

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Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Кемеровской области, спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего торгового центра.

«Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — сказал 26 марта лава МЧС России Владимир Пучков в ходе оперативного совещания на месте ЧП. Он подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объёме. Группировка на месте пожара увеличена, в том числе за счёт спасателей, прибывших из регионов Сибири и из Москвы.

Для проведения поисково-спасательных работ и тушения пожара привлечено 663 человек и 124 единицы техники, из них от МЧС России — 549 человек и 86 единиц техники, в том числе два воздушных судна.