Кемерово, 26 марта, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Рассматриваются разные версии страшного пожара, унёсшего десятки жизней в городе Кемерово. Об этом ИА REGNUM сегодня, 26 марта, сообщил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в Кемерово

«Это ужас. Очень трудно подбирать слова, чтобы говорить о погибших, заживо сгоревших детях. Десятки жизней, и наверняка будут ещё находить тела… Такой беды Кузбасс ещё не знал, и я скорблю вместе с каждым из вас, с каждой семьей, к которой пришло это горе», — пишет депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, люди, «чьи карманы этот торговый центр наполнял миллионами», знали, что «эти деньги однажды могут запахнуть кровью».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. По последним данным, общее количество погибших составляет 37 человек. Площадь возгорания — 1,5 тыс. кв. м. Очаг находился на верхнем, четвёртом этаже. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР.

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«Сейчас рассматривают разные версии причины пожара. Но что бы это ни было — детская шалость, короткое замыкание, поджог — не это стало причиной гибели людей. А полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это всё. Запертые пожарные выходы, превратившие ТЦ в ловушку. Дети, погибшие возле этих выходов! Они знали, где выход, шли в правильном направлении, но двери были заперты! Дети, запертые в кинозале: по предварительным данным, контролёр заперла двери в кинозал и ушла, когда все началось, не вернулась и никому не сказала… Никакой организованной эвакуации, паника и давка, прыжки из окон», — говорит депутат.

При этом он подчёркивает, что человек, который зарабатывал на «Зимней вишне», является миллиардером и сейчас находится в Австралии, где постоянно проживает. По его словам, он должен был знать, что и как строится, как эксплуатируется.

«Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, что ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией», — подчёркивает Горелкин.

Он добавляет, что «главную подпись» ставил чиновник мэрии:

«Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами».

«У нас в Кемерове есть ещё несколько торговых центров, построенных таким же образом — из г***а и палок: дешёвый пластик, лабиринты коридоров, чёрт ногу сломит в документах о собственности», — констатирует парламентарий, добавляя, что такие ТЦ нужно тщательно проверять и закрывать при малейшем нарушении.

Напомним, ряд поручений в связи с пожаром в Кемерове дал президент РФ Владимир Путин. В частности, 25 марта он поручил главе МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств. Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, мобилизованы из Красноярска и Москвы. Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым.

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По жертвам пожара в Кемерове скорбит вся Россия. Люди пишут в соцсетях, что виновные должны быть наказаны, а также подчёркивают, что таких торговых центров — множество по всей стране.

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