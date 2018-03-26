Москва, 26 марта, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Погода 26 марта в Москве и Московской области будет потенциально опасна. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра. В Москве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами выпадут осадки, также местами — гололедица.

Днем 26 марта ожидается 2…4 градуса выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Днем 27 марта в Москве и области ожидается 0…2 градуса выше нуля. Погода будет облачной с небольшими осадками. Местами гололедица, ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный покров в Москве, по прогнозам синоптиков, продержится до второй декады апреля. В ближайшие недели осадки в регионе будут выпадать смешанные — снег с дождем. Ночами ожидается морозная погода.

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