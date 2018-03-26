Южно-Курильск, Сахалинская область, 26 марта, 2018, 06:08 — ИА Регнум. На Курилах празднуют новоселья. На Шикотане сданы в эксплуатацию две новостройки по 24 квартиры в каждой, семьи курильчан уже получили ключи, а на Кунашире открыт новый детский сад с бассейном. Жители Шикотана просят проложить к новостройкам нормальные дороги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Новый детский сад на Кунашире

Читайте также: Под проекты ТОР «Курилы»: на Шикотане построят две электростанции

48 семей в селе Малокурильское на Шикотане празднуют новоселье. Квартиры в новых, первых на Шикотане арендных домах полностью готовы для заселения — в них выполнены все отделочные работы. В двух новостройках 9 однокомнатных квартир, столько же трехкомнатных, 30 двухкомнатных. Всего жители далекого курильского острова получили более 3 тыс. квадратных метров нового современного жилья.

Дома построены по энергосберегающей технологии. Для них выбран монолитный конструктив, что особенно важно для Шикотана — сейсмически опасной зоны. Строения способны выдержать даже мощные подземные толчки силой до 9 баллов. Особая японская технология использована для фасада и наружных стен. Усиленное покрытие способно противостоять типичным для Курил сильным ветрам и осадкам.

Стоимость аренды жилья в Малокурильском будет на 50% ниже среднерыночной. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 4,5 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной —в 6,5 тыс. рублей, трехкомнатной — в 7,5 тыс. рублей.

Еще одно важное преимущество: арендаторы жилья могут впоследствии выкупить его, оформив ипотеку под нулевой процент.

Всего в Южно-Курильском районе сегодня возводятся 14 домов. 272 квартиры предназначены для сдачи в коммерческий наём. Восемь новых домов появятся на острове Кунашир в селе Отрада.

«Строительство жилья — важнейшее условие развития Курильских островов. Сейчас арендное жилье получают бюджетники, пограничники. Я считаю, что перечень категорий получателей необходимо расширить. Аналогичные возможности должны получить и работники производств на Курилах. Кроме того, на Курилах, как и в целом по области, мы продолжаем программу переселения из аварийного жилья. С вводом нового жилья, социальных объектов, новых производств, развитием транспортной инфраструктуры Курильские острова должны обрести совершенно иной, современный облик. Уже в обозримом будущем на Шикотане начнут работать два современных рыбоперерабатывающих производства. В целях повышения транспортной доступности спроектированы два новых грузопассажирских судна, поставлена задача по приобретению пяти новых самолетов, которые будут выполнять прямые рейсы из Южно-Сахалинска на Шикотан», — сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Читайте также: Сами освоим свои острова: ТОР «Курилы» развивает производство

Одновременно со счастливым событием жители Шикотана обратились к властям с открытым письмом, в котором попросили обратить внимание на состояние дорог на острове:

«В Южно-Курильском районе дороги грунтовые, в отвратительном состоянии. Невозможно остаться чистым после прогулки, дети идут в школу, утопая в грязи. Саму дорогу можно сравнить со стиральной доской, автомобилисты бьют машины. А летом, когда все подсохнет, мы начнем задыхаться от пыли. После реконструкции дороги в рамках ФЦП по развитию Курил в ветреную погоду, которая бывает у нас почти каждый день, с дороги поднимаются тучи мелкой пыли. Люди страдают от этого. А всё потому, что гравий для реконструкции дороги не завозили, как это положено. Хорошей поливальной машины, которая может полить дорогу, чтобы осадить пыль, в селе Малокурильское нет. В Крабозаводском с этим получше — машина есть. На Кунашире дороги делают, а про нас забыли», — написали в открытом обращении жители Шикотана.

А в Южно-Курильске открыт новый современный детский сад. Название сад получил светлое и теплое — «Солнышко». Он рассчитан на 150 детей. Здесь будет шесть групп для дошкольников, а также группа раннего развития, куда родители смогут отдавать детей до полутора лет.

В «Солнышке» есть собственный плавательный бассейн. Обучать детей плаванию будет специальный инструктор, а из бассейна открывается удивительный вид на вулкан Менделеева.

Работу в новом дошкольном учреждении получат 42 специалиста.

Молодые родители делились радостью:

«Здание прекрасное — светлое, уютное, большое! Все новое — пищеблок, медпункт, игрушки, все! Мы очень довольны», — поделились впечатлениями молодые родители Марина и Сергей Сокол.

Читайте также: Москва безжалостно режет Курилы: по ФЦП острова получат в три раза меньше

А губернатор Сахалина Олег Кожемяко пообещал курильчанам новый детский сад ясельного типа — его проектированием займется местная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на многочисленные обещания, федеральное правительство неоднократно урезало ФЦП по развитию Курильских островов. Фактически с 2016 года, бюджет Сахалинской области ведет работы на Курилах в одиночку, без поддержки Москвы. Накануне выборов президента РФ министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пообещал более 68 млрд рублей на развитие социальной инфраструктуры ДФО. 26 млрд получит Сахалинская область. Есть надежда на то, что эти деньги не постигнет судьба предыдущих, обещанных федеральным правительством, но так и не дошедших до Дальнего Востока. Речь, например, о 64,9 млрд рублей, предназначенных для реконструкции и строительства аэропортов ДФО, которые не дошли до региона.