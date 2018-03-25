Тегеран, 26 марта, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Азербайджан инвестирует $60 млн в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан.

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Oб этом сообщил ИРНА вице-президент по эксплуатации и международным перевозкам «Иранских железных дорог» Хоссейн Ашури.

«Станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет», — сказал Ашури во время инспекции проекта железной дороги Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).

По его словам, данный участок железной дороги будет открыт в четверг в ходе намеченного визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Кроме того, планируется подписание соглашения в размере $500 млн, которые Азербайджан направит на реализацию проекта строительства железной дороги Решт — Астара.

Железная дорога Казвин — Решт — Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) является частью транспортного коридора «Север-Юг», который, как планируют власти Азербайджана, должен соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы должны проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Международный транспортный коридор (МКТ) «Север-Юг» основан на соглашении, первоначально подписанном между Россией, Ираном и Индией в 2000 году. МКТ «Север-Юг» длиной 7200 километров должен связать Европу с Индией и странами Персидского залива, используя морской, автомобильный и железнодорожный транспорт.

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