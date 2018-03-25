Мурманск, 25 марта, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Сумма ущерба от железнодорожной аварии в Мурманской области, по предварительным данным, превышает 15 млн рублей. Повреждены 20 грузовых вагонов, частично или полностью был разрушен рельсовый путь и опоры контактной сети. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Szsut.sledcom.ru Авария грузового поезда в Мурманской области

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта около 23:00 на перегоне Блок Пост 1425 км — Выходной участка Оленегорск — Мурманск Октябрьской железной дороги произошел сход с рельсов грузового поезда №2308 с апатитовым концентратом. В результате происшествия никто не пострадал.

По результатом доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила).

«Следствие полагает, что допущенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами, на которых возлагалась обязанность по контролю и обеспечению соблюдения указанных правил», — заявили в СЗ СУ на транспорте СК РФ.

В рамках возбужденного дела идут следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств железнодорожной аварии.

Как сообщили 25 марта в пресс-службе ОЖД, авария повлекла задержку поезда №091А сообщением Мурманск — Москва и нарушение графика движения других поездов на вокзале Мурманска.

«Специалисты Октябрьской железной дороги предприняли все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график, — заверили в ОЖД. — В настоящее время движение поездов на участке Блок Пост 1425 км — Выходной организовано в штатном режиме».

Напомним, как сообщала Северо-Западная транспортная прокуратура, в результате схода вагонов утраты груза не произошло, однако было повреждено 300 метров железнодорожного пути и четыре опоры контактной сети.