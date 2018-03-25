Анкара, 25 марта, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции успешно провели испытания новых баллистических ракет — GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Millisavunma.com GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN

«Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе, — передает вещатель. — Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения».

Отмечается, что ракета GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN были созданы специалистами Совета по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) и НИИ оборонной промышленности Турции (SAGE).

Согласно программе испытаний, запуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей осуществят в последнем квартале 2018 г.

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