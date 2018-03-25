Анкара, 25 марта, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, которые ведут борьбу с террористами, не стремятся к «оккупации чужих земель». Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Турция ведет борьбу с террористами как внутри своих границ, так и в сопредельных государствах, — говорит глава государства. — Мы не стремимся к оккупации чужих земель. Для нас главное — устранить угрозу терроризма».

Эрдоган также напомнил, что с начала операции «Оливковая ветвь» в Сирии нейтрализовано более 3700 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 г. вооруженные силы Турции захватили центр сирийского Африна — над административными зданиями города был поднят флаг Турции. Курдские отряды YPG, контролировавшие город, уже пообещали турецким военным «партизанскую войну».

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