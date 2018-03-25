Екатеринбург, 25 марта, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя сутки отреагировал на демонтаж в Екатеринбурге недостроенной телебашни. Свою позицию он изложил в Instagram.

ИА REGNUM Башня

Глава региона высоко оценил качество проведённого сноса. Также он выразил благодарность защитникам башни.

«Ваше неравнодушие, ваша гражданская позиция — сильная сторона Екатеринбурга и Свердловской области», — заявил Куйвашев.

Также он заявил, что считает правильным проведённый утром 24 марта демонтаж телебашни. Впрочем, отметим, что это не стало новостью. Куйвашев и ранее отнюдь не возражал против планов УГМК демонтировать башню.

«Власти часто приходится принимать решения, которые не нравятся той или иной части общества. Угодить всем нельзя. Но иногда ради движения вперед приходится брать на себя груз ответственности и идти на шаги, которые будут критиковать», — заявил Куйвашев.

Он также добавил, что ни один из возможных проектов по сохранению объекта не имел работающего экономического механизма.

«Объявляли конкурсы, спрашивали у всего города и мира — что делать с башней? Решения не нашлось. Нужно было либо оставлять как есть, либо сносить и возвращать этот участок городу», — сказал губернатор.

Напомним, башню снесли утром 24 марта. Примерно в 09:15 по местному времени внутри неё произошло два взрыва. Метод направленного подрыва сработал. Башня легла чётко на приготовленную для неё «подушку» и обратилась в пыль и груду обломков.

Обломки сейчас разбирают на сувениры. А в соцсетях с новой силой разгорелись дискуссии между сторонниками и противниками демонтажа. Для одних людей уничтожение башни стало радостью, другие же не могли сдержать слёз.

Некоторые местные политики, например, Евгений Артюх, намерены инициировать проверку того, как башня и земля возле неё оказалась фактически в частной собственности. Напомним, ранее всё это находилось в ведении региона. Но летом 2017 года областное заксобрание приняло решение об отчуждении имущества в пользу АО «Ледовая арена» — коммерческой структуры, созданной совместно УГМК и правительством области