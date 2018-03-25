Анкара, 25 марта, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции в ближайшие дни установят контроль над сирийским районом Талль-Рыфат. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Трабзон.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

По его словам, после «освобождения» района Талль-Рыфат цели антитеррористической операции «Оливковая ветвь» будут достигнуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, оккупировав ряд деревень и стратегически важных объектов.

Мероприятия турецких военных направлены против формирований сирийских курдов.

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