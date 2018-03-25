София, 25 марта, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В отличие от многих других стран ЕС Болгария не хочет высылать российских дипломатов. Об этом заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева в субботу, 24 марта, сообщает национальное информационное агентство Республики БТА. Ее позиция была также подтверждена председателем болгарской парламентской группы ГЕРБ Цветаном Цветановым.

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В начале этого года Болгария взяла на себя председательство в Совете ЕС, который обвиняет Россию в нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. И хотя на недавнем саммите в Брюсселе Болгария заявила, что, скорее всего, российская сторона несет за это ответственность, София тем не менее высылать российских дипломатов не планирует, пишет также немецкое издание Die Welt.

Министерство иностранных дел Болгарии опровергло сообщения лондонской ежедневной газеты The Times и американского телеканала CNN, согласно которым всё больше европейских стран, включая Болгарию, уже якобы готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со «шпионской сетью Москвы».

Позиция МИДа в целом аналогична позиции премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который очень скептически относится к британской позиции по делу Скрипаля. В ходе очередного заседания Совета ЕС Борисов потребовал доказательств виновности российской стороны, которые выходили бы за рамки высказываний о «высокой степени вероятности» премьер-министра Великобритании Терезы Май, отмечает болгарское правительство.

Борисов сравнил инцидент, произошедший в Солсбери, с войной в Ираке, напомнив, что обвинения против экс-президента Ирака Саддама Хусейна, построенные на предположении о том, что страна обладает химическим оружием, в итоге послужили оправданием вторжения в республику США и их союзников в 2003 году.

Сама Россия резко раскритиковала реакцию стран-членов ЕС на отравление Скрипаля. «К нашему большому сожалению, мы имеем дело с непредсказуемыми и агрессивными противниками, — приводит Die Welt слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, — но это та реальность, в которой мы должны жить».

Тем не менее Россия не перестанет продвигать свою позицию в европейских странах, добавил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по завершении брюссельского Саммита ЕС федеральный канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили, что в ближайшие дни они предпримут против России совместные действия. В заключительном заявлении Саммита 28 правительств ЕС осудили атаку на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля «самым решительным образом». Российская Федерация любое участие в нападении отвергает.