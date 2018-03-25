Калуга, 25 марта, 2018, 17:49 — ИА Регнум. По иску прокуратуры Жуковского района Калужской области на городскую администрацию возложена обязанность предоставить жилье ребенку-инвалиду. Об этом 25 марта сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Жуковского района Андрей Нюнько.

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По его словам, прокурорская проверка установила, что ребенок страдает тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Мать ребенка признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении.

Между тем, несмотря на неоднократные обращения женщины в различные инстанции, ребенок не был обеспечен жилым помещением, отвечающим установленным жилищно-санитарным нормам.

Так, представленные администрацией варианты жилья не были приспособлены для проживания с учетом имеющегося у ребенка тяжелого заболевания и находились в удалении от необходимой ему социальной инфраструктуры.

Прокуратура района направила в Жуковский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию городского поселения предоставить по договору социального найма благоустроенное жилое помещение ребенку-инвалиду в соответствии с установленными жилищно-санитарными нормами на состав семьи из двух человек.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Напомним, в Калужской области проживает 82,4 тысячи инвалидов, из них в трудоспособном возрасте — 22,8 тысячи. В 2017 году улучшили жилищные условия 149 человек с инвалидностью.

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