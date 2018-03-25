Обнинск, Калужская область, 25 марта, 2018, 17:39 — ИА Регнум. 37-летний житель Малоярославецкого района Калужской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, пытался трудоустроиться в Обнинске с помощью подложного документа.

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Как сообщили 25 марта ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии правоохранителей, ранее судимый мужчина, зная, что для трудоустройства в адрес работодателя необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, нашел в интернете объявление об изготовлении различных видов документов. По указанному в объявлении контактному номеру телефона, подозреваемый обсудил нюансы предстоящей сделки и стоимость услуги, пожелав получить бланк установленного образца с отметкой об отсутствии судимости.

Передача готовой справки, содержащей заведомо ложные сведения, состоялась в столичном метро, где курьер вручил заказчику конверт с документом.

Далее соискатель предоставил фиктивную справку в кадровое подразделением организации, сотрудники которой усмотрели в документе признаки подделки и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По результатам проведенной полицией проверки отделом дознания ОМВД России по городу Обнинску было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Владельцу липовой справки грозит арест на срок до шести месяцев.

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