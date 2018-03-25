Москва, 25 марта, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Российская торпеда «Кит» № 65−76 калибра 650 мм, запущенная с подводной лодки, способна потопить авианосец. Об этом, как передает ТК «Звезда», рассказал начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов.

Wiki.wargaming.net Торпеда «Кит» № 65−76 калибра 650 мм (в разрезе)

«Торпеда № 65−76 не имеет аналогов в мире и уникальна по своим характеристикам (скорости, дальности и запасу взрывчатки), — сообщил Тихонов. — Одно такое изделие способно потопить авианосец».

Отметим, что данная торпеда была разработана на рубеже 1960−1970-х годов в ленинградском ЦНИИ «Гидроприбор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта текущего года президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые уже имеются в распоряжении Минобороны РФ.

Среди них — комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». При этом глава государства отметил, что РФ никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Читайте также: Пентагон о гиперзвуковом оружии РФ: «У нас нет никакой защиты»