Калуга, 25 марта, 2018, 16:56 — ИА Регнум. 29-летняя жительница Калужской области, после скандала с гражданским мужем, отомстила мужчине, украв у него автомобильный двигатель, который затем отдала на реализацию знакомому таксисту.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Как сообщили 25 марта ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, согласно заявлению мужа «мстительницы», полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Впрочем, продать двигатель таксист не успел: полиция нашла двигатель и вернула «пропажу» её законному владельцу.

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