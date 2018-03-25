Валдай, Новгородская область, 25 марта, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Участковый уполномоченный, получивший утром 25 марта тяжёлое ранение в деревне Назарьино Пестовского района, служит в органах внутренних дел Новгородской области уже 19-й год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ружье

Раненому сотруднику полиции — 41 год, по службе он характеризуется с положительной стороны: имеет больше 30 различных поощрений от руководства, награжден двумя ведомственными медалями. Принимал участие в служебной командировке в Северо-Кавказский регион в составе мобильного отряда МВД России, является ветераном боевых действий.

В настоящее время участковый находится в Валдае, в филиале Клинической больницы № 122 им.Л.Г. Соколова, где врачи принимают решение о возможности его транспортировки для дальнейшего лечения в специализированном медицинском учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейский получил огнестрельное ранение в голову сегодня, 25 марта, утром, прибыв по вызову в деревню Назарьино Пестовского района. По версии регионального управления СКР, полицию вызвал 52-летний мужчина, который просил защитить его от «оборотней, окруживших дом». Но когда участковый подошёл к его дому, мужчина выстрелил ему в голову в упор из охотничьего ружья. После этого он закрылся в доме и угрожал сотрудникам полиции расправой, периодически отстреливаясь от них. Задержали злоумышленника в ходе штурма, с применением светошумовых гранат. Мужчину был задержан спецназом, получив при этом ранение в плечо, под конвоем его доставили в Пестовскую районную больницу для оказания медицинской помощи.