Донецк, 25 марта, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Украинские разведчики, пытавшиеся проникнуть на позиции ДНР, зашли на минное поле в районе населенного пункта Пески. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Минное поле

«Нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций, — отметил Басурин. — Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле».

По его словам, в результате взрывов погибли двое украинских солдат, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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