Благовещенск, 25 марта, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Автомобиль Toyota Allion съехал с проезжей части и опрокинулся в Амурской области. Об этом сообщает управление МВД РФ по региону.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 25 марта, на 13 км автодороги «Подъезд к Благовещенску».

«В результате ДТП двое граждан, их личности в настоящее время устанавливаются, скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении. — Один молодой человек скончался в больнице».

По предварительным данным, причина ДТП — водитель иномарки не справился с управлением.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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