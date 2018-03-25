Барнаул, 25 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В связи с резким потеплением в Алтайском крае сложилась напряжённая паводковая ситуация. Потоплению подверглись жители 12 районов, но особенно сложная обстановка сложилась в Чарышском и Краснощековском районах, где введён режим ЧС, — сообщает официальный сайт региона.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Наводнение на Алтае. Эвакуация пострадавших

Altairegion22.ru Наводнение в Краснощёковском районе Алтайского края

«В Краснощековском районе медики переведены в режим повышенной готовности. Развернуты пункты временного размещения людей, которые оснащены всем необходимым медицинским инструментарием, медикаментами для оказания помощи. В каждом пункте дежурят медработники в круглосуточном режиме. На особом контроле находится пункт временного размещения в селе Маралиха, где размещены люди. В случае необходимости существует возможность вызова бригады скорой помощи. В Краснощековском районе мы также предусмотрели возможность с учетом погодных условий организовать работу медиков в случае открытия дополнительных пунктов временного размещения в других населенных пунктах», — рассказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

Известно также, что частичному подтоплению подвержены Усть-Козлуха, Маралиха, Карпово, а также жители ряда других территорий Алтайского края, в том числе Змеиногорского, Петропавловского районов, где подтоплены 10—15 домов, а также ряд приусадебных участков.

«В Усть-Козлухе на сегодняшний день обстановка нормализуется, вода уходит. В селах Маралиха и Карпово ситуация сохраняется по-прежнему сложная: подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам, размыты улицы — предстоит большая работа по восстановлению этих объектов», — рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Наводнение на Алтае. Эвакуация пострадавших

По его оценке, в результате обильного таяния снега сток воды скапливается в низменных местах. Земля промерзла на глубину до двух метров, в землю ничего не уходит.

«К сожалению, подверглись подтоплению жилые дома. Оказывается помощь людям по спасению животных, по переносу ценных вещей, поднятию их в безопасные места», — отметил чиновник.

В Краснощековском районе организованы два пункта временного размещения людей, но пока только пять человек переселились туда, остальные предпочитают оставаться дома, рядом с имуществом, и считают, что большой опасности нет.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых, крупные торговые сети региона приняли решение оказать гуманитарную помощь жителям сел Краснощековского района, которые подверглись подтоплению.

Altairegion22.ru Паводок на Алтае. Десятки затопленных домов

«В настоящее время формируются отгрузки необходимых продуктов питания, в первую очередь бутилированной питьевой воды для поставки в подтопленные территории. Гуманитарные партии направляются в Краснощековский район, кроме того, формируются запасы бутилированной воды в районах и населенных пунктах, которые также потенциально подвержены паводку», — пояснил Евгений Дешевых.

После осмотра русла рек Чарыш и Ануй будут принято решение о проведении работ по ликвидации ледовых заторов.

«Мы еще раз убедились в том, что необходимо принять меры по отведению воды. Мы видим, что в отдельных местах на реках Чарыш и Ануй начинается ледоход, вот теперь главная задача — помогать в этом, взрывать или каким-то другим способом убирать заторы», — подчеркнул Виктор Мещеряков.

К взрывным работам планируется привлекать авиацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики известили, что вскрытие рек в Алтайском крае может произойти на 10 дней раньше обычного. В соответствии с уточнённым прогнозом весеннего половодья, в этом году жителям края может доставить много проблем не только вторая волна паводка, как это было раньше, но и первая.