На Алтае началось наводнение. Подтоплены 12 районов
Барнаул, 25 марта, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В связи с резким потеплением в Алтайском крае сложилась напряжённая паводковая ситуация. Потоплению подверглись жители 12 районов, но особенно сложная обстановка сложилась в Чарышском и Краснощековском районах, где введён режим ЧС, — сообщает официальный сайт региона.
«В Краснощековском районе медики переведены в режим повышенной готовности. Развернуты пункты временного размещения людей, которые оснащены всем необходимым медицинским инструментарием, медикаментами для оказания помощи. В каждом пункте дежурят медработники в круглосуточном режиме. На особом контроле находится пункт временного размещения в селе Маралиха, где размещены люди. В случае необходимости существует возможность вызова бригады скорой помощи. В Краснощековском районе мы также предусмотрели возможность с учетом погодных условий организовать работу медиков в случае открытия дополнительных пунктов временного размещения в других населенных пунктах», — рассказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
Известно также, что частичному подтоплению подвержены Усть-Козлуха, Маралиха, Карпово, а также жители ряда других территорий Алтайского края, в том числе Змеиногорского, Петропавловского районов, где подтоплены 10—15 домов, а также ряд приусадебных участков.
«В Усть-Козлухе на сегодняшний день обстановка нормализуется, вода уходит. В селах Маралиха и Карпово ситуация сохраняется по-прежнему сложная: подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам, размыты улицы — предстоит большая работа по восстановлению этих объектов», — рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.
По его оценке, в результате обильного таяния снега сток воды скапливается в низменных местах. Земля промерзла на глубину до двух метров, в землю ничего не уходит.
«К сожалению, подверглись подтоплению жилые дома. Оказывается помощь людям по спасению животных, по переносу ценных вещей, поднятию их в безопасные места», — отметил чиновник.
В Краснощековском районе организованы два пункта временного размещения людей, но пока только пять человек переселились туда, остальные предпочитают оставаться дома, рядом с имуществом, и считают, что большой опасности нет.
По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых, крупные торговые сети региона приняли решение оказать гуманитарную помощь жителям сел Краснощековского района, которые подверглись подтоплению.
«В настоящее время формируются отгрузки необходимых продуктов питания, в первую очередь бутилированной питьевой воды для поставки в подтопленные территории. Гуманитарные партии направляются в Краснощековский район, кроме того, формируются запасы бутилированной воды в районах и населенных пунктах, которые также потенциально подвержены паводку», — пояснил Евгений Дешевых.
После осмотра русла рек Чарыш и Ануй будут принято решение о проведении работ по ликвидации ледовых заторов.
«Мы еще раз убедились в том, что необходимо принять меры по отведению воды. Мы видим, что в отдельных местах на реках Чарыш и Ануй начинается ледоход, вот теперь главная задача — помогать в этом, взрывать или каким-то другим способом убирать заторы», — подчеркнул Виктор Мещеряков.
К взрывным работам планируется привлекать авиацию.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики известили, что вскрытие рек в Алтайском крае может произойти на 10 дней раньше обычного. В соответствии с уточнённым прогнозом весеннего половодья, в этом году жителям края может доставить много проблем не только вторая волна паводка, как это было раньше, но и первая.