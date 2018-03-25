Кемерово, 25 марта, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в результате пожара в торгов-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области в связи с пожаром, повлекшем человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Из горящего комплекса прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 20 человек, еще более сотни были эвакуированы.

Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим, включая двоих детей.

К сожалению не обошлось без жертв. При проведении спасательных работ в детской комнате торгово-развлекательного центра были обнаружены тела четверых детей.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Начался допрос свидетелей и очевидцев произошедшего. Устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация.

При этом огонь полыхает на площади более 1500 кв. м. Борьба с пламенем продолжается.