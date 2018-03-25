Деревня Назарьино, Новгородская область, 25 марта, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рубин» отдела Росгвардии по Новгородской области во взаимодействии с полицейскими задержали мужчину, тяжело ранившего участкового. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник, который утром выстрелил в голову полицейскому и затем заперся с охотничьим ружьём в своём доме, был задержан в ходе спецоперации.

Пресс-служба отдела Росгвардии по Новгородской области Специальный отряд «Рубин» новгородской Росгвардии

В ходе штурма мужчина отстреливался от правоохранителей из ружья.

Офицеры СОБР, применив светошумовые гранаты, проникли в его дом и обезоружили. Мужчина был задержан спецназом, получив при этом ранение в плечо. Под конвоем его доставили в Пестовскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

В пресс-службе регионального управления СКР уточнили, что задержанный — мужчина 1965 года рождения, он сам вызвал полицию по телефону и просил защитить его от «оборотней, окруживших дом». Когда участковый приехал, мужчина в упор выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. По данным следователей, мужчина закрылся в доме и угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов пытались вести переговоры с ним, но он «не отвечал на вопросы и не выдвигал требований, только угрожал расправой и вёл себя неадекватно».

Что касается пострадавшего участкового офицера полиции — сотрудника ОМВД России по Пестовскому району, который утром 25 марта получил ранение, он доставлен вертолётом МЧС в специализированную больницу в городе Валдай, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его жене и ребёнку в Великом Новгороде квалифицированную помощь оказывает психолог УМВД России по Новгородской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).