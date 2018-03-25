Москва, 25 марта, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Российские власти считают обвинения Великобритании в адрес Москвы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом. Такое заявление сделал сегодня, 25 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ситуация сложилась беспрецедентная, так как на Россию оказывается колоссальное информационно-политическое давление со стороны ведущих западных стран, при этом совершенно не понятно в чем же именно якобы виновата Москва.

«Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», — сказал Песков.

Он отметил, что за этой грандиозной провокацией стоять внутренние проблемы Великобритании, в частности взаимоотношения Лондона с его союзниками. Возможно за этим стоит что-то еще, но это совершенно точно никак не должно касаться России.

«Наше дело — как справиться с этой провокацией», — подчеркнул пресс-секретарь.

Также Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин хранит абсолютное спокойствие и проявляет абсолютную выдержку.

«…и в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот собственно позиция Путина», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в английском городе Солсбери на скамейке рядом с одним из торговых центров в бессознательном состоянии были обнаружены два российских гражданина — бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку и его дочь Юлия.

Лондон сразу же заявил, что это было покушение на убийство с помощью боевого отравляющего вещества якобы произведенного в России. Буквально сразу британские власти заявили, что за покушением также якобы стоит Москва.

Однако никаких внятных доказательств того, что Россия действительно хоть как-то причастна к этому делу представлено не было. Более того, с каждым днем появляется все больше свидетельств того, что инцидент в Солсбери — это спланированная провокация британских и американских спецслужб для организации масштабной информационно-политической атаки на Россию.