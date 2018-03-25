Кемерово, 25 марта, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова погибли четверо детей. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Mil.ru Пожар

Сообщается, что пожар начался в одном из залов кинотеатра, расположенного в торговом центре.

Трупы детей были обнаружены в одном из залов кинотеатра.

Известно, что сотрудники МЧС спасли 10 человек и эвакуировали 50.

Информация уточняется.