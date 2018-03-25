Москва, 25 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Российские власти крайне обеспокоены нарастающей активностью вертолетов без опознавательных знаков в Афганистане, которые массово перевозят боевиков и вооружение. Такое заявление выпустила сегодня, 25 марта, пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации в преддверии конференции по Афганистану.

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Напомним, 26−27 марта в Ташкенте должна пройти международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

В данной конференции примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На Смоленской площади заявили, что российские власти крайне обеспокоены существенным ростом террористической активности боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые участили свои вооруженные нападения в различных районах Афганистана, а также наращиванием присутствия в этой стране боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в северных провинциях Афганистана, граничащих со странами Содружества независимых государств.

«Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ИА REGNUM ). Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования», — подчеркнул МИД РФ.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что в 2017 году были зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака в Афганистане. При этом значительные объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны.

«Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую «подпитку» террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами», — заявляет МИД РФ.

При этом Москва нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами.