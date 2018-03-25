Деревня Назарьино, Новгородская область, 25 марта, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области представители правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который ранил участкового выстрелом в голову и и закрылся в доме с охотничьим ружьём. Как сообщает пресс-служба СКР, установлено, что мужчина сам вызвал полицию по телефону и просил защитить его от «оборотней, окруживших дом».

Человек с ружьём

Когда участковый приехал, мужчина в упор выстрелил ему в голову из ружья. Полицейский был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

«Ранее односельчане уже отмечали у подозреваемого признаки агрессии и неадекватного поведения на почве злоупотребления алкоголем», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место происшествия в деревне Назарьино оцеплено сотрудниками полиции. На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководством УМВД России по Новгородской области, следователи Следственного комитета и сотрудники Росгвардии.

По факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.