Вашингтон, 25 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Власти американского города Элизабет-Сити (США, штат Северная Каролина) отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим при переправке американских самолетов-амфибий в СССР по ленд-лизу в ходе Второй мировой войны. Об этом накануне, 25 марта, сообщает Associated Press.

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Сообщается, что пять членов городского совета при решении вопроса об установке памятника советским летчикам проголосовали против установки монумента, трое проголосовали за.

Один из членов совета, голосовавшая против, Анита Хаммер прокомментировала решение:

«Я понимаю, что речь идёт о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американцы, которые участвовали в этой войне и похоронены в России. Но времена изменились».

Ранее сообщалось, что установка 25-тонного монумента лётчиками, проходившим обучение в США в рамках «Проекта Зебра», была согласована ещё в мае 2017 года. Была достигнута договорённость о том, что российская сторона берет на себя расходы на изготовление и установку монумента, а американская сторона обязуется благоустроить территорию.

Предполагалось, что скульптурная группа увековечит четырх советских лётчиков (трёх русских и одного украинца) и одного канадского лётчика.