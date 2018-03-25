Калининград, 25 марта, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Калининградский стадион, построенный для игр чемпионата мира по футболу, официально введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Gov39.ru «Стадион Калининград»

«Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона», — отметил губернатор Антон Алиханов.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что завтра, 26 марта, в Калининград прибудет делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит оценят главную футбольную арену на западе России.

Ближайший тестовый матч на новой арене состоится 11 апреля. Домашнюю встречу в рамках первенства ФНЛ проведет калининградский клуб «Балтика» с самарскими «Крыльями Советов». На этот матч калининградские болельщики раскупили билеты за считаные часы.

Во время ЧМ-2018 на «Стадионе Калининград» сыграют сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.