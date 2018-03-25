Псков, 25 марта, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автобуса из Белоруссии, в которой пострадал 21 человек, в том числе 10 детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст .238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Следствие установило, что пассажиры автобуса — дети в сопровождении взрослых — направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск — Санкт-Петербург, произошло 23 марта 2018 года на 222 км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Струго-Красненском районе Псковской области. В результате в больницы региона с ранениями различной степени тяжести доставили 21 человека, в том числе 10 детей.